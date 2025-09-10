ELECCIONES | BUENOS AIRES

Octava sección: Francisco Adorni y Juan Pablo Allan, los nombres de la derrota de La Libertad Avanza

Se subieron a una campaña de vuelo bajo que terminó en un cachetazo electoral. La apuesta por un empate técnico que no fue.

Por Letra P | Periodismo Político
La derrota deLa Libertad Avanza(LLA) en la Octava sección electoral tiene en la mira a los dos nombres que encabezaron la boleta platense. Francisco Adorni, primer candidato a diputado provincial, y Juan Pablo Allan, el uno de la lista para el Concejo Deliberante, aparecen como las figuras responsables de la mala elección en La Plata.

LLA quedó seis puntos por detrás del peronismo, que llevó las caras de Ariel Archanco (La Cámpora) como candidato a diputado, y Sergio Resa (alakismo) para el Concejo. La campaña se montó detrás de la gestión del intendente Julio Alak, quien asumió el control del peronismo desde que ganó el municipio en 2023. Las obras y la puesta en valor de la ciudad fueron clave en la derrota sufrida por los libertarios.

Bullrich Adorni Allan
Francisco Adorni y Juan Pablo Allan con Patricia Bullrich en la campaña por la Octava sección.

Francisco Adorni y Juan Pablo Allan con Patricia Bullrich en la campaña por la Octava sección.

La campaña light de Adorni y Allan en La Plata

LLA platense supo en todo momento que la campaña electoral se llevaría a cabo bajo el paraguas del discurso nacional. No hubo demasiadas recorridas, conversaciones con vecinos ni actos masivos. Por el contrario, se buscó un perfil bajo, atado al impulso que Javier Milei le diera al proceso electoral bonaerense.

Hubo una actividad fuerte en el club Atenas, con la presencia de Milei y buena parte del gabinete, pero no mucho más. Allan adoptó un perfil bajo, sin detallar cuáles serían sus ideas para la ciudad cuando fuera concejal, ni centralizó la campaña con su nombre para mostrarse como una alternativa fuerte y consolidada a Alak en 2027.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LLAenPBA/status/1956785472316793133&partner=&hide_thread=false

El empate técnico que no fue

Adorni se sumó tarde a la escena, tal vez cuando su apellido pasó del tercer lugar de la lista al primero, que estaba ocupado por Juanes Osaba. Los nombres se enrocaron y el hermano del vocero presidencial, Manuel Adorni, se sumó a algunas actividades menores en las mesas del centro, en las que se tomó fotos vestido siempre de impecable traje.

Los números en la previa siempre dieron un empate técnico en el que, ganara quien ganara, no habría una diferencia importante. Los seis puntos de diferencia que Fuerza Patria le sacó a LLA sorprendieron a todos, pero mucho más a los candidatos libertarios que transitaron la campaña con tanta calma que el temporal peronista se los llevó puestos.

