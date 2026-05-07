Entre Ríos: quién es la primera mujer en presidir la Unión Industrial de la provincia

Celeste Valenti es la nueva presidenta de la Unión Industrial de Entre Ríos (UIER). Asumió el mando de la entidad fabril hasta 2028, en reemplazo de Gabriel Bourdin , a quien sucederá con el mandato de la renovación con continuidad. Valenti preside Cremigal , la empresa láctea radicada en General Galarza , en el centro-sur de la provincia.

La empresaria formaba parte de los equipos técnicos de la institución y encabezó el área de género. Desde allí promovió políticas para impulsar el desarrollo de la mujer en el ámbito industrial. El 30 de abril se convirtió en la primera mujer en presidir la UIER . El gobernador Rogelio Frigerio acompañó la Asamblea de recambio de autoridades.

Valenti fue vicepresidenta primera durante la gestión de Bourdin . Su desembarco en la presidencia surgió de un consenso interno que buscó garantizar continuidad con renovación generacional. Para ese objetivo, se evaluaron otros nombres, pero finalmente se impuso el de la joven empresaria, que dudó al principio, pero finalmente aceptó por el respaldo del equipo que le prometió acompañamiento. Esas dudas originales quizás expliquen su silencio. Valenti no respondió hasta ahora ninguna requisitoria de la prensa que solicitó hablar con ella tras su nombramiento.

En el día a día de la gestión contará con el apoyo de Eugenia Hillairet , de la empresa Nexo , que asumió como vicepresidenta segunda y será la representante en Paraná . Valenti vive en Gualeguay , a unos 220 kilómetros de la capital.

Ambas integran un grupo de mujeres empresarias que, según supo Letra P, mantiene una fuerte cohesión y representa a una generación joven que desde hace siete años sostiene su participación en la entidad. “Eso no es fácil, más en estos contextos de ajuste donde hay que estar muy presentes en las empresas”, confió una fuente institucional a este medio.

Según voces internas, la nueva conducción es "la mejor síntesis de la nueva generación que asume la conducción de la UIER”. “Bourdin hizo la transición entre formas de otros tiempos y ahora se consolida el nuevo rumbo de mayor apertura de la entidad”, explicaron.

El desafío de la industria ante el ajuste

Valenti hizo referencia al contexto de crisis en su discurso de asunción, mientras la escuchaban el gobernador e integrantes del gabinete, como el ministro de Hacienda, Fabián Boleas, y el de Producción, Willy Bernaudo. Reconoció que los industriales son conscientes del ajuste que atraviesa el Estado provincial y también del “esfuerzo que realizan los municipios”.

"El escenario es complejo y nos exige a todos optimizar recursos y actuar con creatividad para superar las dificultades", afirmó. "Frente a este panorama, solicitamos previsibilidad. Necesitamos un horizonte claro sobre cómo avanzar en temas impositivos, energéticos y de infraestructura, sin que se incorporen nuevos condicionantes que impacten sobre el sector productivo", apuntó.

La flamante presidenta subrayó la impronta de su gestión. “No hay desarrollo posible sin industria. No hay futuro para Entre Ríos si no es con más producción, más inversión y más trabajo”, sostuvo.

Agenda de competitividad

Durante la Asamblea, la UIER entregó un documento al gobernador en el que planteó una agenda de competitividad centrada en tres cuellos de botella: infraestructura, energía e impuestos. En materia de logística, reclamó un plan sostenido de obras para rutas y caminos —clave para el transporte de cargas— y la puesta en valor del sistema portuario y ferroviario para potenciar exportaciones, junto con mejoras de conectividad como condición para el desarrollo tecnológico y la economía del conocimiento.

WhatsApp Image 2026-04-30 at 13.53.33

La entidad fabril también pidió reducir costos y dar previsibilidad: inversión en tendidos eléctricos y redes de gas, impulso de renovables y revisión de tributos provinciales y tasas municipales —con la propuesta de un Pacto Fiscal Municipal— para evitar asimetrías y competencia desleal.

Además, propuso agilizar y ampliar los incentivos a la inversión y el empleo (en línea con el Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones - RINI), fortalecer parques y áreas industriales con servicios básicos, generar crédito de largo plazo para pymes y profundizar la inserción internacional con misiones y apertura de mercados. En paralelo, reclamó más educación técnica y vinculación universidad-empresa y fomento a la innovación y el emprendedurismo. También reglas ambientales claras y ágiles para certificaciones y tratamiento de efluentes.

El mensaje de Rogelio Frigerio

Frigerio respondió destacando las reformas encaradas por la provincia como condición para que el sector privado pueda crecer y sostuvo que “sin cambios de fondo no hay desarrollo”. Reivindicó la necesidad de volver a poner al trabajo en el centro, con un Estado que facilite y no que sea “una fuente de empleo”, y remarcó que ordenar áreas postergadas —como el déficit de la Caja de Jubilaciones— es clave para mejorar la competitividad y la capacidad recaudatoria.

WhatsApp Image 2026-04-30 at 13.52.27

En ese marco, subrayó el impulso del RINI y afirmó que “nadie invierte si no hay condiciones”, al tiempo que informó que cerca de 130 empresas ya gestionan su adhesión, con compromisos por casi $300.000 millones y la proyección de unos 2000 nuevos puestos de trabajo.

De Cremigal a la UIER

Valenti preside Cremigal, una empresa láctea que se fundó en 1975 en General Galarza, a 40 kilómetros de Gualeguay. En 1985 fue adquirida por los hermanos Valenti y en 1987 quedó totalmente en manos de Raúl, el padre de Celeste. En 2005, tras la muerte del dueño, la hija tomó el mando, con 22 años. Hoy es socia gerenta junto a su hermano Ignacio.

La empresa comenzó con lechería básica y con el correr de los años empezaron a exportar. Al principio, el 95% de la producción fueron quesos, pero luego incorporaron derivados como dulce de leche, ricota o yogures. Hoy cuentan con planta de secado propia para la exportación de leche en polvo. De las 300 empresas lácteas del país, Cremigal ocupa el puesto 15.