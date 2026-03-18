Con la recaudación en baja, Javier Milei profundiza el ajuste social para sostener la meta fiscal

Con la recaudación en rojo por menores ingresos en impuestos clave, Javier Milei refuerza el ajuste para sostener el superávit. El recorte se concentra en planes sociales , PAMI y transferencias, mientras medidas como la baja de retenciones reducen los recursos disponibles. Economistas advierten sobre una reasignación del gasto que impacta en sectores de menores ingresos.

El frente fiscal enfrenta una tensión creciente, mientras el Gobierno busca sostener el superávit como ancla macroeconómica y los ingresos empiezan a mostrar señales de debilidad.

Según la Oficina de Presupuesto del Congreso ( OPC ), los ingresos de la Administración Pública Nacional cayeron 0,1% interanual real en el primer bimestre de 2026, aunque flujos extraordinarios compensaron un retroceso en la recaudación tributaria mayor.

Entre los principales factores se destacan: IVA: -12,6% interanual; Derechos de exportación: -39,7%; Derechos de importación: -21,5%; Aportes y contribuciones a la seguridad social: -7,1%; Impuesto al cheque: -6,6%; Ganancias: -1,8%.

La Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública ( ASAP ) estimó que los ingresos totales cayeron 7,2% interanual real en febrero, impulsados por menores recursos tributarios y de la seguridad social.

La baja del 39,0% en Derechos de Exportación es producto de las menores alícuotas dispuestas por el Ejecutivo (decretos 526, 682 y 877/2025). Esta decisión de reducir la presión sobre el sector exportador obliga a podar otras partidas para alcanzar la meta fiscal del 1,5% del PBI.

Superávit con ajuste: cae el gasto primario

A pesar de la caída de ingresos, el Gobierno logró sostener el resultado fiscal en terreno positivo. La OPC informó un superávit primario de $7,5 billones en el primer bimestre y un resultado financiero positivo de $3,6 billones.

Sin embargo, el equilibrio se explica por un fuerte recorte del gasto. El gasto primario cayó 6,1% interanual real; el gasto total creció 3,4% por el aumento de intereses (+95% interanual).

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De acuerdo con la consultora Analytica, el ajuste se profundizó en febrero, con una caída del gasto primario devengado de 7,6% interanual real. Las principales reducciones se concentraron en: Programas sociales: -44,8%; Transferencias a provincias: -29%; Gasto en personal: -11,8%.

Programas sociales: el principal frente de recorte

La novedad es la eliminación del programa Volver al Trabajo. Según la consultora LCG, el Ministerio de Capital Humano anunció su finalización en abril próximo. El programa alcanzaba a 900.000 personas con un beneficio mensual de $78.000 y había implicado un gasto cercano a $900.000 millones en 2025 (0,1% del PBI).

Fila del hambre Capital Humano (7).jpg "Fila de la pobreza" en la vereda del Ministerio de Capital Humano. NA - Juan Vargas

"Desde principios de año en Analytica señalamos que el gobierno iba a profundizar el ajuste fiscal en partidas con un impacto directo en el ingreso de las familias: programas sociales, AUH (Asignación Universal por Hijo), bono para jubilados y subsidios. En el resto de las partidas, por distintos motivos, se tiene menos margen. Ahora bien, es una medida pro cíclica, dado que se reduce el ingreso disponible de las familias en un contexto donde el mercado interno no levanta, y eso se refleja también en una mala performance de la recaudación", dijo a Letra P el director de Analytica, Claudio Caprarulo.

El Gobierno había incluido en el Presupuesto 2026 la eliminación del ajuste por IPC de la AUH y las asignaciones familiares. Finalmente, ese artículo no pasó el filtro del Congreso.

La decisión se enmarca en la necesidad de compensar la pérdida de recursos fiscales. LCG detalla que el Gobierno enfrenta un recorte de ingresos por la baja de retenciones: 0,1% del PBI; reforma laboral (impuestos coparticipados): 0,01% del PBI; creación del FAL (recursos que dejan de ir a la ANSES): 0,37% del PBI.

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En ese contexto, el informe señala que "Dejando de lado cualquier análisis sobre los beneficios, conveniencia o eficiencia del programa, la combinación de medidas implica un cambio en la asignación de recursos, al reducir estas transferencias a sectores de bajos ingresos para compensar parcialmente la baja de retenciones y el fondeo del FAL".

Por su parte, Analytica calculó que el gasto anual del programa representa 0,08% del PIB. "El ahorro en 2026 para el Tesoro Nacional es del 0,06% del PIB", estimaron desde la consultora.

PAMI: atraso en pagos y tensión en el sistema de salud

El ajuste también impacta en el sistema sanitario. Tal como publicó Letra P el fin de semana, el PAMI registra atrasos de hasta dos meses en los pagos a farmacias y prestadores, lo que ya genera faltantes de medicamentos y suspensión de servicios.

Según datos del sector, la obra social acumula una deuda de $12.500 millones con unas 1500 farmacias del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba, con vencimientos pendientes y nuevos compromisos por otros $8000 millones en el corto plazo.

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Asimismo, la OPC informó que las prestaciones del PAMI cayeron 29,8% interanual real, reflejando la menor asistencia financiera del Tesoro.

Transferencias, jubilaciones y subsidios

El recorte se extiende a múltiples partidas del gasto público como Transferencias a provincias: -20,6% interanual real; Subsidios al transporte: -14,3%; Gastos de capital: -35,5%; Pensiones no contributivas: -68,5%.

Al mismo tiempo, algunas partidas crecen: Subsidios a la energía: +191,5%; Jubilaciones y pensiones: +0,4%; Asignaciones familiares: +3,7%.

El aumento en subsidios energéticos responde, según la OPC, a la necesidad de cubrir la brecha entre costos y tarifas, mientras que el gasto previsional se ve impulsado por la inflación reciente.