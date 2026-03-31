Las cinco derrotas de Juan Bautista Mahiques desde que asumió en Justicia

Desde que asumió el 5 de marzo , cinco derrotas ya sufrió el ministro de Justicia , Juan Bautista Mahiques . La serie de reveses incluyen fallos adversos y avances judiciales que complican al gobierno de Javier Milei , en un escenario donde los pasillos de Tribunales se convirtieron en un frente de conflicto constante.

Desde su llegada al cargo , en reemplazo de Mariano Cúneo Libarona y auspiciado por el sector karinista del Gobierno (Lule y Martín Menem), se reactivó la causa $LIBRA, que avanzó con medidas sensibles para el oficialismo. En ese expediente, se conocieron las pericias realizadas en el celular de Mauricio Novelli , se filtraron chats y se conoció un documento que menciona un supuesto acuerdo económico con el presidente para la promoción de la critomoneda.

Estos movimientos judiciales generaron un impacto político significativo, ya que expusieron información que el Gobierno no logró contener. La falta de control sobre el expediente marcó uno de los primeros traspiés de la gestión de Mahiques .

Otro de los golpes relevantes para el flamante ministro el se dio en la causa que involucra a Manuel Adorni , donde se registraron allanamientos y nuevas revelaciones desde que el jefe de Gabinete quedó en medio de la polémica con el viaje de su esposa, Bettina Angeletti , a Nueva York como parte de la comitiva presidencial. El caso escaló tras la difusión de datos sobre la compra de un departamento por un valor presuntamente inferior al de mercado, a través del préstamo de dos jubiladas que afirman no conocerlo .

Este expediente no solo avanzó en términos judiciales, sino que también sumó presión mediática sobre el Gobierno. La imposibilidad de frenar el ritmo de la investigación consolidó otra derrota en el corto período de gestión del ministro.

En paralelo, la CGT (Confederación General del Trabajo) logró un fallo clave al impulsar la suspensión de 83 artículos de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, lo que representó un revés directo para la estrategia oficial en materia laboral.

Fallos contra el Gobierno y presión institucional

El impacto de ese fallo excede lo jurídico, ya que limita una de las reformas estructurales impulsadas por el Ejecutivo. La decisión de la Justicia dejó en evidencia la fragilidad del Gobierno en tribunales frente a actores sindicales organizados.

A esta serie de reveses se sumó un nuevo fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, que rechazó una apelación del gobierno nacional. La resolución ordenó implementar de inmediato la Ley de Financiamiento Educativo Universitaria y la recomposición salarial docente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2038990437793370486&partner=&hide_thread=false 1. La justicia una vez más le dio la razón a las Universidades Nacionales.



En el día de hoy la Sala III CAF confirmó la sentencia de primera instancia que resolvió que el Poder Ejecutivo Nacional debe dar inmediato cumplimiento con los artículos 5 y 6, primer párrafo,… — Emiliano Yacobitti (@Yaco_Emiliano) March 31, 2026

La decisión judicial se conoció en medio de medidas de fuerza en universidades, lo que amplificó su impacto político y social. El fallo obliga al Ejecutivo a actuar en un contexto de conflicto abierto con el sector educativo.

En menos de un mes, la acumulación de decisiones adversas configura un escenario complejo para Mahiques, que no logró consolidar control sobre los frentes judiciales más sensibles. La seguidilla de derrotas marca un inicio de gestión condicionado por la dinámica de los tribunales.