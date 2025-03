El PJ de Salta resiste la intervención de CFK y reivindica su estrategia provincial

De hecho, en 2023, las diferentes ramas del panperonismo se repartieron en al menos cuatro listas provinciales. Para la elección del 11 de mayo, cuando se elegirán 30 escaños de la Cámara de Diputados provincial, 12 del Senado y concejales en unos 25 municipios, el panorama no anticipa una unidad mayor.

El próximo miércoles vence el plazo para presentar las alianzas electorales y en el PJ provincial aseguran que seguirán insistiendo con su visión provincialista, garantizando la participación en todos los distritos donde la dirigencia peronista definirá las estrategias locales, más allá de lo que diga la conducción nacional.

“Podemos hacerlo” afirman quienes resisten la intervención y recuerdan que el congreso partidario que reunió en Guachipas a finales de noviembre facultó al Consejo provincial para comenzar a trabajar la estrategia que definirá los frentes y las alianzas para la elección de mayo. Vale recordar que el actual titular del partido, Esteban "Tuty" Amat, es el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia.

La vía judicial contra CFK

Apenas se informó la intervención, la decisión del Consejo Nacional del PJ fue recibida con sorpresa en la provincia norteña. La reacción inmediata consistió en un comunicado que lleva la firma de casi un centenar de legisladores provinciales, intendentes y referentes territoriales, advierten que el partido “está política e institucionalmente sólido y ordenado en todo aspecto”, razón por la cual denuncian que la intervención es “claramente ilegal y arbitraria”.

Acusaron a la flamante conducción nacional como “centralista y “sectarista” y presentaron un escrito ante jueza electoral María Romilda Servini en el que solicitan no innovar ante la medida que definen como “arbitraria” y “caprichosa”.

Anclado en la defensa del federalismo, el PJ salteño apoyó a Ricardo Quintela en la interna que finalmente no fue. Sin embargo, con la nueva conducción ya proclamada, el congreso de Guachipas expresó su “total respaldo” a la expresidenta. “Le mandamos una carta poniéndonos a disposición, pero no nos contestó. Ella sólo tiene oídos para La Cámpora”, cuentan con un enojo que se estira en el tiempo.

Desde Comodoro Py todavía no hay respuestas, como así tampoco hay acciones ni comunicaciones concretas por parte de los responsables designados para hacerse cargo de la intervención. Aunque no pierden las esperanzas en poder revertir la decisión, tampoco se desesperan. “Nosotros tenemos una vocación frentista y no estamos desesperados por el sello. Se quedarán con eso, pero no van a poder arrastrar a los peronistas de la provincia que ya entendieron que esto se trata de un atropello”, afirman.

Las incógnitas electorales en Salta

Toda esa discusión se enmarca en la previa de la confirmación de alianzas que el próximo miércoles empezarán a trazar el mapa electoral en el norte. A la incógnita sobre lo que se anticipa como una nueva división del peronismo, se sumarán las definiciones de las fuerzas opositoras a Sáenz.

El PRO y el radicalismo definirán la continuidad de Juntos por el Cambio en medio de un brete que los invita, a medias, a acercarse a La Libertad Avanza.

Representado provincialmente por el olmedismo, el oficialismo libertario buscará ganar espacios en la Legislatura y en los concejos deliberantes con nombres propios que le permitan trazar su propio camino en la provincia con el horizonte puesto en 2027. En ese momento, el dialoguismo que CFK le recrimina a Sáenz quedará a un costado.