En las elecciones del 2023 el PJ de Neuquén quedó tercero, detrás de Figueroa y del MPN.

Mientras a nivel nacional el peronismo lidera la oposición a Javier Milei , en la provincia de Vaca Muerta parece haber perdido la brújula. El partido aún no definió si se presentará a competir contra Rolando Figueroa por la gobernación de Neuquén , como en 2023. El congreso se reunirá para resolver su estrategia, al filo del cierre de alianzas.

El juez federal con competencia electoral, Gustavo Villanueva, finalmente dio por válida la reunión del Consejo Provincial en la que se designó a Lucas Riquelme presidente del PJ neuquino, en reemplazo de José Carlos “Turco” Asaad , el intendente de Vista Alegre que fue expulsado. Ante este corrimiento, Cristian Pieroni tomó el lugar vacante.

Esa resolución, firmada la semana pasada, no fue impugnada. Riquelme convocó al Consejo Provincial a un encuentro por Zoom, donde se acordó llamar al congreso para el sábado 28 de noviembre en Cutral Co. Ese es el órgano que tiene la potestad de delinear la táctica electoral que el peronismo desplegará el 14 de febrero.

Riquelme era vicepresidente segundo en representación de la lista Peronismo Territorial, el sector afín a Figueroa, y enfrentó el reclamo de la vicepresidenta primera, Anahí Valdez , quien manifiesta ser la legítima heredera del sillón de Asaad. Sin acuerdo interno, la pelea se judicializó. La firma del decreto 1860 por parte del gobernador, el 9 de noviembre, dejó sin tiempo la disputa en tribunales ante la presión del cronograma electoral .

El 4 de diciembre finaliza el plazo para pedir el reconocimiento de alianzas y el 11 es la fecha límite para inscribir candidaturas.

Riquelme, Asaad y Valdez fueron parte de la lista que ganó en marzo en el PJ de Neuquén.

El 28 de noviembre, con lo justo, el congreso tendrá que votar una estrategia. En total tiene 72 miembros. Si el PJ decidiera, por ejemplo, ir en una alianza con otros partidos, debería contar con una mayoría agravada de dos tercios de los presentes para avalar esa posición.

Luis “Pichi” Sagaseta, referente del parrillismo y presidente del congreso, ya anticipó públicamente que pretende que el partido encabece una boleta propia, en un armado frentista. La pregunta es si el rolismo acompañará esa jugada o insistirá en alinearse detrás del gobernador.

El antecedente de las desafialiaciones

El PJ nunca integró La Neuquinidad. Sin embargo hubo peronistas que se sumaron al proyecto de Figueroa y esto les trajo consecuencias. La Cámara Nacional Electoral dio de baja a 44 afiliados que habían competido en las elecciones de 2023 con otros partidos, entre los que se cuenta dos miembros del gabinete provincial: Marcelo Zuñiga, subsecretario de Producción, y Ana Servidio, secretaria de Vivienda y Hábitat. Las funcionarias que no fueron apartadas son: la ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi, y la secretaria de Mujeres y Diversidad, Lorena Barabini.

Martínez y Rioseco, cuando los unía el peronismo.

Los diputados provinciales Darío Martínez y Darío “Pampa” Peralta ya le expresaron a sus compañeros y compañeras que esta vez no serán de la partida. Quieren desempolvar la marca Nosotros Queremos Neuquén (NQN), pero marchan a contrarreloj para obtener el reconocimiento provisorio de la Justicia Federal.

El fantasma que sobrevuela es que suceda lo mismo que con el MPN, autoexcluido por sus autoridades de los próximos comicios.

Pasó el tren

El margen para que el peronismo repita una coalición competitiva se achicó en las últimas horas. El candidato a gobernador que el PJ llevó en 2015, 2019 y 2023, Ramón Rioseco, se bajó del tren opositor y se subió al del oficialismo. Esta semana anunció un acuerdo político-electoral con Figueroa, a través de su marca, el Frente y la Participación Neuquina, y lo mismo hizo con Primero Neuquén de Mariano Gaido.

El acuerdo entre Rioseco y Gaido implica una alianza cruzada de colectoras entre Cutral Co y Neuquén capital.

El otro dirigente que alcanzó a treparse en uno de los vagones de Rolo es César Godoy, de la Uocra. Luego de su acercamiento a Marcelo Rucci, el líder petrolero de Fuerza Neuquina y Federal, se rumorea que el peronista integrará una de las listas colectoras del gobernador.

La foto que quedó completamente desteñida es la que se sacaron Sagaseta y el secretario general de ATE y CTA, Carlos Quintriqueo, cuyo espacio, Más por Neuquén, lanzó la candidatura a gobernador de Jorge Sobisch.