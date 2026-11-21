En las elecciones del 2023 el PJ de Neuquén quedó tercero, detrás de Figueroa y del MPN.
Mientras a nivel nacional el peronismo lidera la oposición a Javier Milei, en la provincia de Vaca Muerta parece haber perdido la brújula. El partido aún no definió si se presentará a competir contra Rolando Figueroa por la gobernación de Neuquén, como en 2023. El congreso se reunirá para resolver su estrategia, al filo del cierre de alianzas.
Riquelme era vicepresidente segundo en representación de la lista Peronismo Territorial, el sector afín a Figueroa, y enfrentó el reclamo de la vicepresidenta primera, Anahí Valdez, quien manifiesta ser la legítima heredera del sillón de Asaad. Sin acuerdo interno, la pelea se judicializó. La firma del decreto 1860 por parte del gobernador, el 9 de noviembre, dejó sin tiempo la disputa en tribunales ante la presión del cronograma electoral.
Riquelme, Asaad y Valdez fueron parte de la lista que ganó en marzo en el PJ de Neuquén.
El 4 de diciembre finaliza el plazo para pedir el reconocimiento de alianzas y el 11 es la fecha límite para inscribir candidaturas.
El 28 de noviembre, con lo justo, el congreso tendrá que votar una estrategia. En total tiene 72 miembros. Si el PJ decidiera, por ejemplo, ir en una alianza con otros partidos, debería contar con una mayoría agravada de dos tercios de los presentes para avalar esa posición.
El PJ nunca integró La Neuquinidad. Sin embargo hubo peronistas que se sumaron al proyecto de Figueroa y esto les trajo consecuencias. La Cámara Nacional Electoral dio de baja a 44 afiliados que habían competido en las elecciones de 2023 con otros partidos, entre los que se cuenta dos miembros del gabinete provincial: Marcelo Zuñiga, subsecretario de Producción, y Ana Servidio, secretaria de Vivienda y Hábitat. Las funcionarias que no fueron apartadas son: la ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi, y la secretaria de Mujeres y Diversidad, Lorena Barabini.
Martínez y Rioseco, cuando los unía el peronismo.
Los diputados provinciales Darío Martínez y Darío “Pampa” Peralta ya le expresaron a sus compañeros y compañeras que esta vez no serán de la partida. Quieren desempolvar la marca Nosotros Queremos Neuquén (NQN), pero marchan a contrarreloj para obtener el reconocimiento provisorio de la Justicia Federal.
El margen para que el peronismo repita una coalición competitiva se achicó en las últimas horas. El candidato a gobernador que el PJ llevó en 2015, 2019 y 2023, Ramón Rioseco, se bajó del tren opositor y se subió al del oficialismo. Esta semana anunció un acuerdo político-electoral con Figueroa, a través de su marca, el Frente y la Participación Neuquina, y lo mismo hizo con Primero Neuquén de Mariano Gaido.
El acuerdo entre Rioseco y Gaido implica una alianza cruzada de colectoras entre Cutral Co y Neuquén capital.