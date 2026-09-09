El congreso del PJ de Neuquén reclama listas propias para evitar colgarse de la boleta de Figueroa

El PJ de Neuquén tras un congreso en Zapala del año pasado. Más dividido que entonces, debe definir su estrategia para 2027.

Luis “Pichi” Sagaseta es el presidente del congreso del PJ de Neuquén y está convencido de que el espacio debe competir en las elecciones 2027 con listas propias y rechazar cualquier subordinación a la boleta que encabezará Rolando Figueroa . Con José “El Turco” Asaad, alineado intendente de Vista Alegre , al frente del consejo partidario, la interna promete nuevos capítulos.

“Desde nuestro sector la postura es presentarnos a la elección en todos los cargos provinciales: gobernador, vicegobernador, diputados provinciales, intendentes y concejales en los 52 municipios que existen en la provincia de Neuquén. Después veremos cuánto nos da el cuero”, aseguró Sagaseta identificado con el kirchnerismo que en Neuquén se traduce en parrillismo.

El partido renovó sus autoridades este año. La conducción quedó a cargo de Asaad , representante de Peronismo Territorial , una línea interna cercana al esquema de Figueroa. Sin embargo, esta lista no logró imponerse cuando se eligieron congresales, y el parrillismo lidera hoy el órgano que define las alianzas electorales.

La tensión entre una facción que pugna por acoplarse a la gestión del gobernador y otra que lo resiste ha sido una constante desde 2023. De hecho, hay integrantes del gabinete que son llamadas “peronistas de Rolo”, como la ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi , y la secretaria de Mujeres y Diversidad, Lorena Barabini .

El presidente del congreso sostuvo que han tenido charlas informales con algunas fuerzas políticas para constituir un frente y que hay “compañeros que están esperando el momento” para lanzarse. Con ese objetivo desplegarán reuniones regionales en toda la provincia para discutir estos temas. Este sábado, la recorrida comenzará en la región de la metropolitana región Confluencia .

Luis Sagaseta, con Oscar Parrilli y Tristan Bauer.

El ala de Sagaseta impulsa la candidatura de la diputada provincial Lorena Parrilli como intendenta de Neuquén capital, el distrito con mayor número de electores. En un comunicado que publicaron recientemente manifestaron que “hubo y hay gestiones municipales que han mejorado, en algunos aspectos, la vida de los neuquinos y las neuquinas” pero que la ciudad necesita “justicia social real”. Afirmaron que la legisladora, hija de Oscar Parrilli, puede aportar su “sensibilidad, claridad en el rumbo, convicciones, capacidad de gestión y un profundo compromiso con cada vecino y cada vecina”.

En esta carrera no estará sola. Darío “El Pampa” Peralta, que también integra el bloque en la Legislatura, tiene la pretensión de ir por el mismo cargo. De mantenerse la disputa habrá que ver si se dirimirá en elecciones o si alguno de los dos jugará por fuera del partido.

Sagaseta asegura no tener diálogo con Assad, a pesar de habérselo pedido “en varias oportunidades”. “No he tenido la posibilidad de charlar, pero bueno, nosotros estamos convocando la unidad, y por supuesto que lo queremos hacer lo más amplio posible”, dijo ante la consulta de Letra P.

Sin embargo, señaló que en el último congreso que se realizó en agosto en Cutral Co, hubo un “acercamiento entre los sectores”. Lo valora porque entiende que “en el peronismo en este momento no sobra nadie” y plantea que el justicialismo es el segundo partido de la provincia con mayor número de afiliados, por lo que ir de colectora de Figueroa sería equiparable a la “disolución”. En rigor, hasta el año pasado el PJ neuquino contaba con 20.072 afiliados.

Alineado en la interna nacional con Cristina Fernández de Kirchner, Sagaseta considera que la expresidenta se encuentra proscripta y que debe competir en los próximos comicios. Sabe también que hay referentes locales, como el diputado provincial Darío Martínez, que ya han participado en actividades organizadas por el sector más afín a Axel Kicillof y trabajan en esa dirección. Asaad también prefiere al bonaerense. Para el presidente del congreso partidario esto no es un obstáculo. “Podemos compartir espacios de trabajo y cada sector tomará su decisión”, sostiene.

La representación del PJ, cada vez más menguada

El PJ de Neuquén viene de protagonizar una muy mala performance en las legislativas de 2025. En esa contienda la boleta de Fuerza Patria quedó relegada al tercer puesto, detrás de La Libertad Avanza y La Neuquinidad, y no logró acceder a ninguna de las bancas del Congreso que se pusieron en juego.

Hoy el peronismo neuquino tiene un solo diputado nacional, Pablo Todero, cuyo mandato finaliza en 2027, y se quedó sin bancas en el Senado. El bloque en la Legislatura provincial cuenta con tres integrantes -Peralta, Parrilli y Martínez- que pocas veces trabajan coordinadamente.

Las tres bancas del peronismo en la Legisaltura de Neuquén.

Por otro lado, los intendentes que ganaron hace cuatro años bajo el sello del Frente de Todos, Juan Huillipan en Mariano Moreno y Gonzalo Núñez en San Patricio del Chañar, priorizaron la sintonía con el gobernador más que la construcción de un perfil opositor.

Como ya anticipó Letra P, el año próximo el PJ perderá por primera vez en la historia su lugar de representación en el Consejo de la Magistratura de Neuquén, el organismo que selecciona jueces, juezas, fiscales y defensores, con la salida de la abogada Belén De los Santos.

El factor Rioseco

En las elecciones de 2023, el peronismo llevó como candidato a Ramón Rioseco, el intendente de Cutral Co que intentó llegar a la gobernación por tercera vez consecutiva, y presentó listas en 23 localidades. El Frente de Todos quedó tercero con el 12,68% de los sufragios, unos 52.735 votos en total. En ese momento lo acompañaron Libres del Sur, el PTP, Kolina e Instrumento Electoral por la Unidad Popular.

Rioseco hasta ahora parece más interesado en repetir en su ciudad que en desgastarse enfrentándose a Figueroa. Si compite y gana, sería su cuarta gestión municipal después de haber ocupado el cargo en los períodos 2007-2011, 2011-2015 y el actual de 2023-2027.

Ramón Rioseco.

En principio, no habría obstáculo legal para que se presente a revalidar el título de intendente según pudo confirmar Letra P con fuentes judiciales. La Carta Orgánica de la ciudad establece una sola reelección consecutiva y luego exige un intervalo de cuatro años para volver a competir. Tras el paréntesis entre 2015 y 2023, la actual gestión de Rioseco representaría un nuevo primer mandato, por lo que estaría habilitado.

La fecha en danza en Neuquén

El apuro del peronismo por trazar una estrategia política está relacionado con la posibilidad de que la elección provincial sea en marzo. Si esto sucediese, Figueroa tendría como mínimo 90 días para realizar la convocatoria. El llamado debería hacerse en diciembre. En este turno electoral se elige gobernador/a-vice, se renuevan las 35 bancas de la Legislatura, y se definen autoridades locales en municipios y comisiones de fomento.

Solo tres ciudades tienen su propia fecha fijada por Carta Orgánica. En Rincón de los Sauces y Plottier se votará en septiembre, mientras que Villa La Angostura tendrá sus elecciones en octubre, junto con las nacionales.

Las últimas elecciones se realizaron el 16 de abril de 2023 y el exgobernador Omar Gutiérrez firmó el decreto de convocatoria el 3 de enero, con 103 días de anticipación. Ese año, Cutral Co y Plaza Huincul votaron en julio. En toda la provincia se usa el sistema de Boleta Única Electrónica.