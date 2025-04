Patagonia: quién es el empresario petrolero que compró el diario Río Negro

En los casos que Sergio Alberto Pérez no integra el directorio de las empresas aparece Graciela Beatriz Pérez , como ocurre en Global Business SRL y en Oilfield Production Services SRL ( OPS ).

En una comunicación interna, la empresa aseguró que "la línea editorial y los valores fundacionales se mantienen sin alteraciones", en un intento por enviar una señal de continuidad a las personas que se acceden al medio y a quienes trabajan en la redacción.

Charly Pérez, el empresario detrás de Global

Carlos Pérez, conocido en la industria como Charly, es un cultor del bajo perfil. Reservado, evita la exposición pública. El futuro dueño de un diario evita los contactos con la prensa y rara vez accede a entrevistas periodísticas. Su última aparición pública ocurrió en marzo de 2021, todavía en pandemia, cuando participó de la inauguración de la estación de servicio de su firma Global Oil —en Añelo.

Es considerado el estratega de un grupo económico diversificado con anclaje en el negocio energético. A través de empresas como la comercializadora de combustibles Global Oil y la constructora OPS, Pérez logró una expansión sostenida en el corredor Vaca Muerta –Alto Valle.

492298117_983798773927073_2647844093918560994_n.jpg

OPS, uno de los brazos operativos del holding, se adjudicó en 2023 el tramo inicial del proyecto Duplicar Plus, una obra estratégica valuada en más de u$s 1.100 millones que ampliará la capacidad de transporte de petróleo desde la formación no convencional de Vaca Muerta hacia Puerto Rosales, en la ciudad de Punta Alta.

Además de su actividad en Oil&Gas, Pérez opera una docena de estaciones de servicio, farmacias, negocios frutícolas y ferreterías industriales, consolidando una red que combina infraestructura pesada con retail y logística regional.

Crecimiento y diversificación

El Grupo Global se destaca por su crecimiento sostenido y por la diversidad de sus negocios. Tiene inversiones en varios nichos de la economía patagónica.

Global Oil SRL : empresa dedicada a la distribución de combustibles y lubricantes. Tiene presencia en Neuquén y Río Negro, y abastece a sectores como el transporte, la industria y las obras públicas.

: empresa dedicada a la distribución de combustibles y lubricantes. Tiene presencia en Neuquén y Río Negro, y abastece a sectores como el transporte, la industria y las obras públicas. Grupo Global : con más de 20 años de trayectoria, este Despacho de Aduanas es la empresa madre del negocio. Presta servicios de importación y exportación. Es uno de los actores principales del comercio exterior patagónico.

: con más de 20 años de trayectoria, este Despacho de Aduanas es la empresa madre del negocio. Presta servicios de importación y exportación. Es uno de los actores principales del comercio exterior patagónico. Global Fresh: posee más de 2.000 hectáreas de frutales en el Alto Valle. Produce peras, manzanas, cerezas y otras frutas de exportación bajo altos estándares de calidad.

Captura p (1).png Los tentáculos del Grupo Global, con Charly Pérez en el corazón del holding.

Farmacias y Perfumerías Global : una cadena con más de 27 sucursales en Neuquén, Centenario, Plottier, Puerto Madryn, Añelo, Zapala y Cutral Co. Combina tecnología y atención personalizada.

: una cadena con más de 27 sucursales en Neuquén, Centenario, Plottier, Puerto Madryn, Añelo, Zapala y Cutral Co. Combina tecnología y atención personalizada. Ferromundo : la compañía se dedica a la provisión de materiales para la construcción, en particular para grandes obras de infraestructura energética y petrolera.

: la compañía se dedica a la provisión de materiales para la construcción, en particular para grandes obras de infraestructura energética y petrolera. Obras, Proyectos y Servicios (OPS): es una constructora. Su más reciente logro es haber obtenido la adjudicación de un tramo de más de 250 kilómetros del nuevo oleoducto de Oldelval, que conectará Vaca Muerta con Puerto Rosales, cerca de Bahía Blanca.

De Vaca Muerta al ecosistema de medios

La adquisición de la participación mayoritaria del Río Negro encaja en una lógica más amplia: la de sumar capacidad de influencia en el terreno de la comunicación. El movimiento no es aislado.

En los últimos años, actores relevantes del sector energético avanzaron en alianzas con medios locales y regionales, en busca de mayor legitimidad y poder de agenda en zonas estratégicas.

diario-rio-negro.jpg

Con casi 700 personas empleadas y 35 obras en curso por año, OPS compite con pesos pesados como Techint, Sacde y Pecom, y busca consolidarse como una empresa clave en la infraestructura energética nacional.

En este contexto, las fuentes consultadas atribuyen el ingreso al ecosistema mediático en la necesidad de una estrategia de posicionamiento político y territorial de largo plazo en medio del boom del shale en la Patagonia.

Medios, negocios y poder en la Patagonia

La operación genera expectativa y reconfigura el mapa de medios en la Patagonia, ya que el diario Río Negro pasará a formar parte de una red de intereses empresariales que abarca desde la energía hasta la comunicación.

La asamblea convocada para fin de mes será clave para despejar las incógnitas. Mientras tanto, la noticia ya sacudió al ecosistema mediático local y refleja un patrón creciente: la llegada de grandes capitales del petróleo en espacios de construcción de poder.