China pisa fuerte: Anta Sports se queda con Puma y escala entre las grandes del deporte

Compra por u$s 1800 millones. Accionista mayoritario. Portafolio con Salomon y Wilson. Reordenamiento del mercado internacional del sector.

La gigante china Anta Sports dio un salto decisivo en el mercado global al convertirse en el principal accionista de Puma, una marca históricamente asociada a figuras como Diego Maradona. La operación consolida a la firma asiática como uno de los mayores jugadores del sector deportivo y redefine el equilibrio de poder en la industria.

Anta Sports pagó u$s 1800 millones de por el 29% del paquete accionario de Puma, participación que estaba en manos del holding francés Artemis, controlado por la familia Pinault.

Con esta adquisición, la compañía china se transformó en el accionista mayoritario de la marca alemana, mientras que el resto del capital quedó distribuido entre fondos de inversión internacionales.

La gigante china se queda con Puma

Con esta operación, Anta se posiciona como la tercera empresa más grande del mundo en el mercado de indumentaria y calzado deportivo, solo por detrás de Nike y Adidas.

El grupo asiático ya contaba con un portafolio de más de 25 marcas, entre ellas Salomon y Wilson, además de una veintena de etiquetas deportivas y de lifestyle con fuerte presencia global.

Fundada hace más de tres décadas en la ciudad china de Nanjing, Anta inició su expansión internacional de manera sostenida, con un punto de inflexión durante los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.

Esa instancia olímpica le permitió ganar visibilidad y consolidarse como una de las marcas preferidas del mercado asiático, base desde la cual comenzó su ofensiva global.

La incorporación de Puma le aporta a Anta no sólo escala, sino también prestigio e historia. La marca del felino fue sinónimo de excelencia deportiva durante décadas y vistió a leyendas como Maradona, Johan Cruyff, Eusebio y Pelé en el fútbol, además de figuras del atletismo como Usain Bolt y, en la actualidad, el sueco Armand Duplantis.

El plan del grupo chino apunta a potenciar la competitividad de Puma mediante la optimización de sus cadenas de suministro, logística y procesos industriales, uno de los puntos fuertes de Anta.

La conducción de la marca alemana permanece en manos de ejecutivos con pasado en Adidas, su histórico rival: el ceo Arthur Hoeld y el director de Operaciones Andreas Hubert.

Dos hermanos, dos imperios

Puma y Adidas comparten un origen común en Herzogenaurach, una pequeña ciudad bávara marcada por la rivalidad entre los hermanos Rudolf Dassler y Adolf Dassler, más conocido por su apodo: Adi.

Tras una ruptura personal y empresarial luego de la Segunda Guerra Mundial, los hermanos fundaron marcas rivales que dividieron al pueblo, separaron familias y dieron origen a dos gigantes globales.

Décadas después, con el respaldo del capital chino, Puma vuelve a desafiar a Adidas en una industria cada vez más concentrada.

