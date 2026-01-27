Con el riesgo país debajo de 500, Toto Caputo todavía pagaría 9% para emitir deuda

El riesgo país cayó a 493 puntos, mínimo desde 2018, en un contexto de mayor apetito global por emergentes, compras de dólares del Banco Central y subas de bonos, mientras Toto Caputo analiza volver al mercado de deuda . Con todo, el ministro todavía pagaría 9% para emitirla.

Uno de los motores de la especulación actual es el reciente éxito de Ecuador en los mercados de deuda. Portfolio Personal Inversiones ( PPI ) destacó que ese país colocó deuda con vencimientos en 2034 y 2039 a tasas del 8,75% y 9,25%, respectivamente, en momentos en que el riesgo país argentino “continúa marcando nuevos mínimos durante la administración de Javier Milei ”.

El índic EMBI que elabora J.P. Morgan mostró una nueva baja y perforó el umbral de los 500 puntos. Felipe Núñez , asesor y parte del equipo económico del ministro de Economía, destacó el movimiento en redes sociales: “Damas y caballeros, el riesgo país perforó los 500 puntos y se encuentra en los 499 puntos (luego los registros siguieron bajando)”.

Núñez agregó que “desde el año pasado (hace 26 días) el riesgo país bajó desde 571 a 514 puntos, el dólar pasó de $1457 a $439 y el BCRA compró más de u$s 1000 millones” , y lo vinculó al programa económico en marcha.

Según el informe diario de PPI, “el riesgo país de Argentina profundizó su compresión", en un contexto de “relativa calma para los mercados emergentes”.

Damas y caballeros, el riesgo país perforó los 500 ptos y se encuentra en los 499 ptos. Argentina será prospera. pic.twitter.com/is46mmMIT4

El ETF EMB —que replica deuda emergente— registró una suba del 0,1%, mientras que bonos soberanos de países como Turquía, Perú y Egipto avanzaron en promedio en igual magnitud.

Razones y debate

El analista de mercados, Fernando Marull fue más directo: “Ayer (por este lunes) a Ecuador, con un riesgo país de 420 pb, le ofrecieron u$s18.000 millones y tomó u$s 4000 millones. Argentina hoy bajó el riesgo país a 500 pb”.

En tanto, Nexo Bursátil señaló que el índice “marcó el nivel más bajo para Argentina desde junio de 2018”, atribuyendo la mejora a un Banco Central comprador de divisas y a un mercado accionario en máximos nominales, con ADRs en alza en Nueva York, aunque advierte que el desafío sigue siendo la sostenibilidad: "La economía doméstica aún espera que este boom de confianza derrame en el consumo real", posteó la consultora.

Raúl Gustavo Espaín, especialista en relaciones laborales, marco un contraste: “No compran Argy país (la situación estructural del país), compran pricing. En un mundo bajo stress monetario, los bonos argentinos suben y el riesgo país roza 500. No es normalización estructural: es reprecificación financiera en búsqueda de yield (rendimiento). El mercado compra precio, no una economía resuelta”.

El economista Nicolás Russo advirtió que, si bien la brecha con el EMBI Global se redujo, todavía hay distancia respecto de otros períodos: “La diferencia entre el riesgo país de Argentina y el EMBI Global se encuentra casi en mínimos de la era Milei, pero seguimos lejos de la poca diferencia que había entre ambos índices en 2016-2018”. Aun así, agregó: “Tenemos fundamentals más fuertes que los de ese momento, por lo que todavía hay espacio para converger”.

Ventana para volver a los mercados

El descenso del riesgo país reactivó las discusiones sobre una eventual emisión de deuda. El economista Federico Domínguez señaló que “Argentina entra en zona de emisión en los mercados internacionales” y sostuvo que “se abre una ventana para emitir en la parte larga de la curva y recomprar AL29/30 y GD29/30”.

Según el analista, “es preferible pagar un poco más de tasa y despejar la curva corta de vencimientos. Los beneficios en términos de acumulación de reservas y expansión del crédito serían significativos", agregó.

En una entrevista radial, el economista jefe de ADCAP, Federico Filippini afirmó que Argentina dio un paso más hacia los mercados de deuda: “Creo que estamos cerca, en toda la administración de Milei nunca estuvimos tan cerca”.

En su análisis, “los fundamentals mejoraron de manera contundente y dejamos atrás eventos de incertidumbre política”, aunque aclaró que persisten desafíos como la inflación y el nivel de reservas.

Filippini añadió que “salir con una tasa básica por debajo de 450 puntos sería un éxito para la administración” libertaria.

Señales de confianza y el "timming" de Toto Caputo

El optimismo también llegó del fundador de UALÁ, Pierpaolo Barbieri, quien celebró la baja del indicador: “Muy buena noticia la baja del riesgo país argentino. Clave para el país, tanto para el sector público como el privado. Buena señal global sobre la confianza en Argentina”.

Filippini resaltó, en tanto, el momento del ministro de Economía: "Caputo tiene un timing de mercado muy bueno... El equipo económico está buscando una tasa atractiva y razonable".

En paralelo, el economista Nau Bernues sostuvo que “se van dando muchos pasos para la normalización” y que la gestión de pasivos “va a estar en boca de todos” en el corto plazo.

Clave Bursátil resumió el escenario como un “contexto favorable para emergentes”, al que se suma “el debilitamiento del dólar”, factores que también explican la mejora en la percepción de riesgo sobre Argentina.