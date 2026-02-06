Desde Argentina, Biogénesis Bagó acelera su expansión en África con vacunas contra la aftosa

Biogénesis Bagó consolida su estrategia de negocios en África con la exportación de vacunas contra la fiebre aftosa a Sudáfrica. Desde Argentina y con fuerte anclaje en el campo , la compañía despliega su capacidad productiva y conocimiento epidemiológico para liderar un programa sanitario de largo plazo que impacta en la ganadería, el comercio y la seguridad alimentaria.

El acuerdo contempla el envío inicial de un millón de dosis de vacunas de alta potencia, que serán despachadas una vez obtenidas las autorizaciones regulatorias correspondientes, y un refuerzo adicional de cinco millones de dosis antes de marzo de 2026.

Las formulaciones están diseñadas específicamente para los serotipos SAT 1, SAT 2 y SAT 3, responsables de los brotes registrados en los últimos años en Sudáfrica, con impactos significativos sobre la producción de carne y leche.

Rodolfo Bellinzoni , director de Operaciones e Innovación de Biogénesis Bagó, destacó la capacidad industrial y el conocimiento epidemiológico de la empresa para responder a desafíos sanitarios complejos. “El control de la aftosa requiere soluciones adaptadas a cada contexto productivo y sanitario, con planificación de largo plazo y capacidad de ejecución”, señaló.

Las dosis que aportará la compañía , controlada por Hugo Sigman y Silvia Gold , se integrarán a campañas masivas de vacunación por fases, focalizadas en las zonas de mayor circulación viral identificadas mediante mapas de riesgo.

vacunacion aftosa.jpg Biogénesis Bagó posee una amplia experiencia en la lucha contra la fiebre aftosa.

El objetivo es superar una cobertura del 80% en rodeos comunales y alcanzar el 100% en feedlots y tambos, al tiempo que se fortalece la disponibilidad de vacunas trivalentes ajustadas a las cepas activas en el país africano.

Vacunas de alta potencia contra la aftosa

Este aporte se complementará con la producción local sudafricana y con acuerdos vigentes entre el Estado y organismos regionales. El programa sanitario incluye, además, un refuerzo de la vigilancia epidemiológica, la trazabilidad y el control de movimientos de animales, con la expectativa de reducir de forma significativa la incidencia de brotes en las provincias más afectadas durante los próximos 12 meses.

En una segunda etapa, la estrategia apunta a consolidar el control de la enfermedad y avanzar hacia un retiro progresivo de la vacunación, en línea con los estándares fijados por los organismos sanitarios internacionales. Este enfoque busca mejorar el estatus sanitario del país y potenciar su inserción en los mercados globales de carne.

Fuentes de Biogénesis Bagó subrayaron que el acuerdo se apoya en la experiencia acumulada en América Latina y Asia, donde la aplicación sistemática de sus vacunas contribuyó a recuperar y sostener el estatus de libre de aftosa, con y sin vacunación.

La empresa también actúa como proveedora de antígenos y vacunas para bancos internacionales, lo que permite respuestas rápidas ante la aparición de nuevos focos y variantes virales.

Producción vacuna aftosa - FMD vaccine production

“Ser proveedor de bancos de antígenos de los principales exportadores de carne del mundo, como Brasil y Estados Unidos, nos dio una plataforma única para adaptar con rapidez nuestras soluciones a las cepas relevantes de cada región. Esa experiencia estará ahora al servicio de Sudáfrica”, concluyó Bellinzoni.

La compañía remarcó que el posicionamiento de la Argentina como referente mundial en el control de la fiebre aftosa se explica por una coordinación público-privada sostenida y por la solidez de su sistema sanitario, factores que fortalecen la confianza de los mercados internacionales más exigentes.

Sturzenegger y la guerra de las vacunas

El avance internacional de Biogénesis Bagó se produce en paralelo a un escenario de fuerte tensión en el mercado local de vacunas contra la fiebre aftosa. A mediados de 2025, el Gobierno nacional impulsó una profunda desregulación del sector veterinario que alteró el esquema histórico de producción, control y comercialización de la inmunización.

La decisión fue encabezada por el ministro de Economía, Toto Caputo, y el funcionario desregulador Federico Sturzenegger, quienes habilitaron la importación de la vacuna contra la aftosa y flexibilizaron los requisitos regulatorios, eliminando controles del Senasa. La medida abrió una disputa entre empresas del sector y encendió alertas en parte de la cadena ganadera y sanitaria.

El conflicto enfrenta a Biogénesis Bagó, controlada por Sigman y principal fabricante local de la vacuna, con Tecnovax, empresa de Diego La Torre, que comenzó a importar dosis desde Brasil.