Los aranceles de Donald Trump: la Corte Suprema de Estados Unidos puso a Argentina en la cuerda floja

La Corte Suprema de Estados Unidos puso un freno a la estrategia arancelaria de Donald Trump y obligó a rediseñar el esquema comercial global. La respuesta de la Casa Blanca -un arancel uniforme del 15%- alteró el equilibrio regional: Brasil mejora su competitividad y Argentina queda en desventaja, con su acuerdo preferencial en terreno incierto.

La decisión del máximo tribunal estadounidense establece que el presidente no tiene facultades para crear impuestos de forma permanente bajo el paraguas de una "emergencia económica". Este revés no sólo expone al Tesoro a devoluciones estimadas en u$s 175.000 millones, sino que elimina la capacidad de Trump para utilizar los aranceles como una herramienta de estrategia geopolítica .

El fallo determinó que la Ley de Poderes Económicos en Situaciones de Emergencia Internacional (IEEPA) no debe ser utilizada para imponer aranceles generalizados y permanentes, que generaban más de u$s 500 millones diarios al fisco estadounidense. Según explicó el exdirector de Aduanas y actual diputado Guillermo Michel , “regular importaciones no incluye la facultad de cobrar aranceles”.

No obstante, la doctora en Relaciones Internacionales Julieta Zelicovich advirtió que “no se terminan los aranceles” sino que se abre un período de “fuerte incertidumbre, ya que existen mecanismos alternativos".

Tras el revés judicial, Trump anunció primero un arancel global del 10% y al día siguiente elevó el piso al 15%, bajo la Sección 122 de la Trade Act de 1974. Esta herramienta permite imponer gravámenes de manera temporal -hasta 150 días- sin aprobación del Congreso estadounidense.

El nuevo esquema convive con otros regímenes vigentes, como los de la Sección 232 y la Sección 301, por lo que no implica una desprotección total del mercado estadounidense sino un rediseño del “muro arancelario”.

Sin embargo, altera el mapa de ganadores y perdedores que había dibujado Trump en sus luchas políticas y comerciales a nivel global.

Brasil gana terreno, Argentina retrocede

Según Global Trade Alert, Brasil reduce en promedio más de 13 puntos porcentuales su carga arancelaria respecto del esquema previo y se convierte en el principal beneficiado del fallo, seguido por China. En este contexto, el economista Ricardo Carciofi señaló que Argentina, en cambio, “desmejora” su posición con un incremento promedio de 1,8 puntos porcentuales si no hay excepciones.

image

El doctor en Relaciones Internacionales Esteban Actis coincidió en que con la caída del IEEPA, Argentina “está entre los más perjudicados”, y explicó que bajo la Sección 122 los aranceles deben aplicarse de manera uniforme y no discriminatoria, lo que elimina la discrecionalidad que permitía negociar excepciones país por país.

Eso impacta de lleno en el acuerdo bilateral recientemente firmado entre Buenos Aires y Washington. Zelicovich dijo a Letra P que "el fallo de Estados Unidos lo que hace es poner al acuerdo comercial de Argentina en un limbo jurídico complejo. Las concesiones arancelarias que Estados Unidos le otorgó a Argentina en ese acuerdo se basan en una regulación que actualmente ya no es reconocida como válida dentro de los Estados Unidos y esos aranceles dejaron de existir, con lo cual el acuerdo del lado de Estados Unidos no es un acuerdo funcional".

"Quizás el beneficio mayor que tenía el acuerdo es mantener el 10%, cuando a muchos otros países los aranceles eran mucho más altos. Eso ahora no ocurre porque pasa a ser 15% máximo para todo el mundo. Entonces, por ejemplo, Brasil tenía 50%, y eso nos daba una preferencia grande a nosotros. Eso no está más. Más del 15% no pueden y por un plazo de cinco meses nomás. Entonces es como muy endeble todo el esquema dentro del cual se enmarca lo acordado. Así que hay una gran incertidumbre", dijo a este medio el economista Juan Carlos Hallak.

El “arancel cero” en riesgo

Para el gobierno de Javier Milei, el escenario es crítico. Argentina había avanzado en un ambicioso acuerdo bilateral en el que cedió en áreas sensibles como normas técnicas, propiedad intelectual y servicios digitales a cambio de un acceso preferencial con aranceles que bajaban del 10% al 0%.

El abogado Sebastián Soler sostuvo que el acuerdo contemplaba “decenas de concesiones” de Argentina a cambio de que Estados Unidos no impusiera aranceles adicionales superiores al 10%. “El anuncio de un arancel global del 15% rompe esa promesa”, afirmó, y advirtió que el tratado -que aún no fue aprobado por el Congreso- queda virtualmente desactivado salvo que se logre una exención específica.

pablo quirno acuerdo con EEUU El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, y el canciller Pablo Quirno exhiben el acuerdo comercial bilateral.

"Al momento, Trump no dispuso todavía cómo iban a aplicar mecanismos de excepción similares a los negociados en los acuerdos recíprocos con Argentina. Con lo cual el resultado inmediato es incertidumbre global respecto a la gobernanza económica internacional y, para Argentina en particular, una situación muy compleja respecto de la validez de ese tratado recíproco, entre comillas recíproco, por su pérdida de asidero dentro de los Estados Unidos", resumió Zelicovich a este medio.

Hallak aseguró a Letra P que "es una incertidumbre saber cómo va a hacer Estados Unidos para canalizar las preferencias arancelarias a Argentina, que no las puede dar en el marco de esta ley".

Michel planteó la misma duda desde otro ángulo: “¿qué justificación subsiste para que Argentina mantenga intactas concesiones estructurales que fueron otorgadas precisamente para evitar esos aranceles?”.

La excepción de la carne

El único alivio parcial es la inclusión de la carne bovina argentina -80.000 toneladas- dentro de la política de Affordable Beef impulsada por la administración Trump para contener precios en supermercados. Ese cupo quedaría por ahora fuera del 15%.

"Los beneficios del acuerdo no eran muchos excepto en carne, pero carne se canalizó por otra vía. Eso sigue en pie en forma temporaria por un año. Es lo que hay hasta ahora, que es lo más concreto que tenía Argentina", comentó Hallak.

Consultado por Letra P, el presidente del Centro de Corredores de la Bolsa de Cereales, Marcos Hermansson, advirtió que los acuerdos bilaterales "siempre están sujetos a los equilibrios internos de cada país". Recordó que el Ejecutivo puede avanzar en una negociación, pero luego el Congreso o la Corte pueden modificar el escenario, como ocurrió en este caso.