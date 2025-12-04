La pelea entre bancos y fintech sumó un nuevo round por el pago de salarios y jubilaciones

Billeteras virtuales vs. bancos por el manejo de las cuentas sueldo y las jubilaciones

Los bancos salieron a rechazar posibles cambios en el depósito de salarios y jubilaciones que traería la reforma laboral y abrieron un nuevo round con las fintech, que podrían ofrecer cuentas sueldo. Las entidades bancarias defienden la exclusividad vigente desde hace 30 años, mientras que las billeteras reclaman libertad de elección y cuestionan los privilegios históricos del sistema tradicional.

La discusión ahora se concentra en la exclusividad que actualmente mantienen los bancos para el pago de salarios y jubilaciones.

Mientras las asociaciones bancarias sostienen que sólo las entidades autorizadas y supervisadas por el Banco Central pueden garantizar la seguridad de los fondos, las fintech aseguran que las billeteras virtuales también están reguladas, que el dinero de las personas usuarias permanece depositado en cuentas bancarias y que no existe un riesgo adicional para quienes trabajan y personas jubiladas.

Los puntos de debate son varios y abarcan desde las preferencias de los usuarios y el proceso de digitalización del sistema de pagos, el impacto sobre la oferta de crédito, las advertencias sobre una eventual “banca en las sombras”, el nivel real de competencia, hasta el modelo de sistema financiero que debería consolidarse en la Argentina, en un escenario en el que la tecnología y la regulación vuelven a redefinir quién controla los flujos del dinero.

El economista Ariel Setton sintetizó el trasfondo del conflicto con una frase directa: “Los bancos y las fintech retomaron una vieja pelea: quién puede recibir los pagos de salarios y jubilaciones, y la seguridad financiera que conlleva tener pesos en una billetera”.

La disputa, lejos de cerrarse, deja expuestas dos visiones opuestas sobre regulación, riesgo, competencia e inclusión en el corazón del sistema de pagos argentino.

Regulación y garantías del Banco Central

La Cámara Fintech Argentina afirmó en un comunicado que “las cuentas digitales están reguladas, supervisadas y auditadas por el Banco Central” y que “el 100% del dinero de los usuarios está depositado en cuentas bancarias, a la vista y separadas del patrimonio de las empresas”. También sostuvo que “las billeteras cumplen normas estrictas de seguridad, prevención de fraude, lavado de dinero y reportes obligatorios” y remarcó que “nunca hubo un caso en el que un PSP regulado no devolviera fondos a sus usuarios”.

Según la visión de la entidad, “en términos de seguridad, recibir el sueldo en una billetera o en un banco es exactamente igual, porque en ambos casos el dinero está en un banco”.

La cámara del sector subrayó también una diferencia clave: “La billetera no puede prestar la plata de sus usuarios. Es decir, no pueden hacer ‘intermediación financiera’. Los bancos sí lo hacen, prestan fondos de la gente y corren riesgos con dinero de los depositantes”.

Los bancos tradicionales dicen que las billeteras son "inseguras".

Pero el 100% del dinero de los usuarios de billeteras está en bancos.

El problema no es la seguridad: es que quieren mantener un negocio cautivo de 30 años. pic.twitter.com/5V7BA8JPFX — Cámara Argentina Fintech (@CamaraFintechAr) December 3, 2025

Las asociaciones bancarias rechazaron esa mirada en un documento conjunto. La Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), la Asociación de Bancos de Argentina (ABA) y la Asociación Bancos Públicos y Privados Argentinos (Abappra) señalaron que “sólo las entidades financieras pueden ofrecer seguridad y garantía absoluta a los fondos recibidos por los asalariados” y que “las billeteras virtuales no pueden ofrecer ese nivel de seguridad, transparencia e integridad técnica”.

Las entidades afirmaron que los bancos “están sujetos a regulación prudencial (local -BCRA- e internacional -Basilea-) y a la supervisión del BCRA, operan en el marco de la Red de Seguridad Financiera y aportan a un sistema de garantía de depósitos”.

En ese punto citaron antecedentes recientes: “Casos recientes como Wenance o Sur Finanzas ponen de manifiesto la importancia de la autorización previa y supervisión posterior y continua por parte del BCRA”.

Crédito, inclusión financiera y debate

Otro eje de la disputa es el impacto sobre el crédito. La Cámara Fintech Argentina rechazó el planteo bancario de que el dinero en billeteras reduzca el financiamiento: “Eso no es cierto, los fondos en billeteras permanecen depositados en cuentas bancarias”.

La cámara empresarial agregó que “el crédito digital existe, funciona y crece, pero se da con capital propio, no con fondos de los usuarios” y puso cifras sobre la mesa: “Más de seis millones de personas acceden actualmente a crédito fintech” y “millones accedieron a un préstamo formal por primera vez”.

Para el sector, “las billeteras no restan crédito; impulsan inclusión financiera real”.

banco central.jpg Los balances de los bancos mostraron el impacto de las políticas del BCRA. Télam

En su documento, los bancos afirmaron que “cuando los fondos o depósitos de las personas se pasan del sistema financiero a las billeteras virtuales, se reduce la capacidad de generar préstamos para la economía en su conjunto”.

Explicaron, además, que las billeteras “concentran casi la totalidad de los fondos que reciben de sus clientes en Fondos Comunes de Inversión (FCI)” y que, cuando esos fondos vuelven a los bancos, “lo hacen como fondos institucionales, no aptos para préstamos a mediano y largo plazo”.

Las asociaciones bancarias señalaron que “las normas de liquidez del BCRA (LCR) exigen a los bancos que tengan un coeficiente de liquidez del 100% sobre los fondos provenientes de las billeteras a través de los FCI porque son considerados inestables”.

“Banca en las sombras”

Uno de los tramos más sensibles de la discusión gira en torno al concepto de informalidad financiera. Mientras las asociaciones bancarias advirtieron que el pago de salarios y jubilaciones por fuera del sistema bancario “aumenta el volumen de captación de ahorro periférico o ajeno al sistema formal y regulado, generando lo que se conoce como ‘banca en las sombras’ o banca paralela”, la Cámara Fintech Argentina fue tajante: “No existe ‘banca en las sombras’: todo está en el sistema financiero formal”.

Según su postura, las billeteras “no prestan dinero de sus usuarios”, “no captan plazos fijos” y “no toman riesgos”. En consecuencia, concluyeron: “Llamarlo ‘banca paralela’ es simplemente falso”.

Del lado de los bancos, la advertencia incluyó referencias internacionales: “Conforme aumentan los volúmenes intermediados por fuera del sistema financiero, aumenta el riesgo sistémico (por ejemplo, lo ocurrido en la crisis ‘sub prime’ de EEUU 2006-2008)”. También afirmaron que “los fondos de ahorro que se canalizan en la periferia del sistema financiero ya superan los cinco billones de pesos, sin regulación ni supervisión prudencial”.