Quién es el nuevo canciller Pablo Quirno, ex JP Morgan y mano derecha de Toto Caputo

Economista de perfil técnico, ocupó cargos clave en Finanzas y ahora liderará la política exterior tras la sorpresiva salida de Gerardo Werthein.

Pablo Quirno, nuevo canciller

El economista Pablo Quirno, con una extensa trayectoria en el sector financiero y vinculado desde hace años a Toto Caputo, fue designado como nuevo canciller de Argentina tras la sorpresiva salida de Gerardo Werthein. La decisión consolida el rumbo económico-diplomático del presidente Javier Milei.

La confirmación llegó este jueves a través de la cuenta oficial en Twitter del propio Quirno, quien agradeció al mandatario y al actual ministro de Economía. “Un honor asumir esta nueva responsabilidad, muchas gracias al presidente Javier Milei por la confianza y al ministro Luis Caputo por tantos desafíos compartidos”, escribió el flamante canciller.

Perfil financiero y experiencia internacional

Antes de ocupar la Cancillería, Pablo Quirno se desempeñaba como secretario de Finanzas dentro del Ministerio de Economía. Su carrera se forjó en el mundo financiero, con más de 17 años en JP Morgan, donde llegó a ser director para América Latina y miembro del comité regional con sede en Nueva York.

Durante ese período, lideró operaciones complejas de fusiones, adquisiciones, reestructuraciones y proyectos de private equity en tres continentes. Ese bagaje técnico le valió un lugar destacado en gobiernos anteriores, como el de Mauricio Macri, donde fue coordinador general de la Secretaría de Finanzas y jefe de Gabinete del entonces ministro Caputo.

Ascenso y señales políticas detrás del nombramiento

La llegada de Quirno a Cancillería fue interpretada como un claro respaldo a la figura de Luis Caputo, en un contexto político signado por la incertidumbre electoral y las versiones sobre posibles cambios en el equipo económico.

Toto Caputo y Pablo Quirno, el nuevo timón de la diplomacia de Javier Milei.

Con vínculos aceitados en Estados Unidos, ya había ocupado el rol de secretario de Relaciones Económicas Internacionales. En ese puesto, tuvo un papel clave en las negociaciones para el mega rescate financiero que brindó Washington al Gobierno argentino.

Desde el Ejecutivo destacaron su "perfil técnico con visión global" y su defensa del modelo económico en marcha. En distintas declaraciones, Quirno subrayó que “el interés que hay por Argentina es mayúsculo” y remarcó que el Estado debe “retirarse de espacios que no debería haber ocupado”.

Historia familiar, política y su presente como canciller

La vida de Pablo Quirno también está atravesada por el legado familiar. Su padre, Avelino Quirno Ugarte, fue director del Banco Central, y su abuelo, Avelino Quirno Lavalle, fundador del Partido Conservador Popular. Su formación académica incluye estudios en la Universidad de Pensilvania, donde se graduó en Ciencias Económicas.

Hincha de River Plate y reconocido por su bajo perfil mediático, el nuevo canciller deberá liderar la política exterior con eje en la alianza con Estados Unidos y la apertura de mercados. Además, enfrentará el desafío de reposicionar a Argentina ante organismos multilaterales y aliados estratégicos.

Por otro lado, su hijo homónimo, Pablo Quirno (h), fue protagonista de una polémica durante el gobierno de Mauricio Macri, al ocupar un cargo en la Cancillería. Actualmente, dirige en el país el neobanco Ualá.

La designación de Quirno se dio en plena cuenta regresiva hacia las elecciones del domingo 26 de octubre, con un Gobierno decidido a blindar su estructura económica y diplomática. Su figura, asociada a la ortodoxia financiera y a la gestión de crisis, aparece como un puente clave entre la política local y el poder global.

