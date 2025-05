Toto Caputo saboreó el viraje al violeta del Círculo Rojo en Córdoba, donde reinaba Mauricio Macri

Toto Caputo ingresó este viernes a la Bolsa de Comercio de Córdoba con un retraso que justificó por una reunión prevista con el presidente Javier Milei . Pidió disculpas por no respetar la etiqueta tácita de estas tertulias empresariales: “Dejé el saco del traje en la silla porque me dio calor”. Tras un breve preámbulo, tocó su nuevo hit, el dólar colchón .

La exposición terminó con una arenga: “siéntanse libres de usar sus ahorros”. El auditorio aplaudió contento en la instancia de la exposición y en la ronda de preguntas que, esta vez, formuló el propio anfitrión, el presidente de la Bolsa de Comercio, Manuel Tagle.

toto caputo manuel tagle.JPG Toto Caputo fue entrevistado por el anfitrión de la Bolsa de Comercio de Córdoba, Manuel Tagle

Las presencias y ausencias, pero particularmente el discurso del rey de los almuerzos empresariales era lo más esperado de la jornada. El contador, dueño de importantes concesionarias de autos, es un viejo amigo de Mauricio Macri. Lo vitoreó y lo defendió hasta en sus peores momentos. Desde su plató se encargaba de recordarles el copyright amarillo a la tropa libertaria voraz que se empecinaba en escribir una nueva historia.

Aquello no pasó este viernes, con motivo de la segunda visita de Caputo desde que es ministro de Milei. El mismo Toto se sorprendió por el cambio de actitud del Círculo Rojo con respecto a su última visita de agosto de 2024. Fue tan evidente que no pudo contenerse. “El año pasado les veía las caras y no me creían nada”, bromeó para que la verdad asomara.

Un clima violeta en Córdoba

El clima se empezó a palpitar con la apertura tradicional de evento. Guido Sandleris se encargó de amenizar la espera con un informe de coyuntura elogioso con el “ancla fundamental” que es control del gasto y el equilibrio fiscal.

“Falta un poquito”, fueron los dientes de leche que se permitió mostrar el economista que integró el staff de gobierno de Macri. Tagle fue aún más indulgente. Esta vez, decidió omitir referencias a ese efímero intento de cambio al que le siguió un nuevo gobierno kirchnerista en 2019.

bolsa de comercio de córdoba toto caputo.JPG Auditorio completo en la Bolsa de Comercio de Córdoba

Tagle elogió el modelo económico de Milei y Caputo. Habló de una batalla cultural ganada porque la sociedad -dijo- no quiere que vuelva más el populismo. El contraste con la última visita de Caputo fue evidente: el influyente empresario le había tirado con el decálogo cordobesista. Aquella vez, Tagle, un ultraliberal, se corrió al centro para pedir cuidado a la producción y una presencia estatal moderada.

Quiénes estaban del Círculo Rojo de Córdoba

El empresariado cordobés aportó una asistencia perfecta pese a los cambios de horario que hicieron que el almuerzo que ofrece Tagle mutara a desayuno y le imprimiera a la sala el sutil aroma del café molido.

La política hizo su aporte. El senador oficialista Luis Juez fue una de las primeras personas en llegar a la sede de la Bolsa emplazada cerca del aeropuerto internacional de Córdoba. El último en entrar fue el diputado radical Rodrigo de Loredo. Al medio, toda la paleta de colores.

El gobernador Martín Llaryora envió a su ministro de Gobierno, Manuel Calvo; al responsable de la cartera de Producción, el exmacrista Pedro Dellarossa; y a la diputada Alejandra Torres. Las filolibertarias del PRO Laura Rodríguez Machado y Carmen Álvarez Rivero dieron el presente. También estuvo Gabriela Brower de Koning, la mano derecha del presidente de la UCR de Córdoba, Marcos Ferrer. El macrismo duro brilló por su ausencia.

Por supuesto, llegaron puntuales el presidente de la bancada libertaria en la cámara baja, Gabriel Bornoroni, y el extitular de Transporte desvinculado por Caputo, Franco Mogetta, a quien el ministro sentó a su derecha. Apareció entre las sombras de su autoproscripción la excanciller Diana Mondino, que a diferencia de su coterráneo, se fue del Gobierno por la puerta chica y con el abucheo virtual.