Hidrovía: el Gobierno confirmó que Jan de Nul corre con ventaja para definir la licitación

El Gobierno confirmó que la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) concluyó la evaluación técnica de la segunda etapa de la licitación de la Hidrovía . Las firmas belgas Jan de Nul y DEME NV quedaron habilitadas para competir en la instancia final del proceso por la concesión de la Vía Navegable Troncal.

Según el acta difundida en el sistema Contrat.Ar, ambas compañías superaron el análisis del Sobre N° 2, que incluyó antecedentes específicos y planes de trabajo. Jan de Nul obtuvo 66,2 puntos y DEME NV alcanzó 42,14 en la calificación técnica.

La revisión se produjo tras la etapa inicial de evaluación económica y financiera de los grupos interesados. En esta fase, la ANPYN analizó aspectos operativos y técnicos bajo un esquema de puntajes validado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).

Las empresas contaron con siete días corridos para presentar impugnaciones luego de la notificación oficial. Si no surgían objeciones, la ANPYN quedaría habilitada para emitir el acto administrativo definitivo y oficializar las ofertas admitidas.

Después de esa resolución, el organismo debía fijar la fecha de apertura del Sobre N° 3, correspondiente a las propuestas económicas. Esa instancia concentró el 60% de la puntuación total del concurso y otorgó hasta 120 puntos.

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La documentación técnica presentada incluyó planes de dragado, mantenimiento de señalización, protocolos ambientales, sistemas de control de tráfico y esquemas de ciberseguridad. Entre los criterios más valorados aparecieron la experiencia en dragado y los antecedentes en tareas de balizamiento.

La licitación de la Hidrovía atravesó meses de tensión política y empresarial luego del fracaso del proceso anterior impulsado por el Ejecutivo nacional. El nuevo esquema buscó reforzar las condiciones técnicas y económicas para evitar cuestionamientos.

Empresarios respaldaron la privatización de la Hidrovía

Diversas entidades empresarias respaldaron el avance de la licitación y destacaron el diálogo con el Gobierno de Javier Milei durante el proceso. Entre ellas aparecieron la Unión Industrial Argentina (UIA), la Sociedad Rural Argentina (SRA), la Bolsa de Comercio de Rosario, la Cámara del Acero y la Cámara Naviera Argentina.

También expresaron apoyo la Cámara de Puertos Privados Comerciales, la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas y la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA). Las entidades remarcaron la transparencia técnica del procedimiento.

La Vía Navegable Troncal concentró cerca del 80% del comercio exterior de Argentina y mantuvo un rol estratégico para las exportaciones agroindustriales y manufactureras. El Ejecutivo sostuvo que la modernización del sistema permitiría reducir costos logísticos y mejorar la competitividad de los sectores productivos.