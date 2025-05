El blanqueo de dólares del colchón de Javier Milei y Toto Caputo preocupa a bancos y al GAFI

“Al narcotráfico usted lo combate con el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Defensa, usted no utiliza la economía para combatir el delito”, le dijo a Antonio Laje en A24. Y sobre la evasión, agregó: “Lo lamento por el que no se pudo escapar, pero el otro no hizo nada, es una declaración de envidia. El que pudo escapar, genial, no lo tengo que castigar porque pudo huir del ladrón”.