Filosofía barata: la revolución de los amorales

"El presidente Javier Milei mantuvo una reunión de cierre de año con su Gabinete en la Quinta de Olivos. Antes de comenzarla, les obsequió a todos los miembros (del mismo) una copia del libro Defendiendo lo indefendible , del economista Walter Block ", dijo un posteo oficial el lunes a la noche, editado en este newsletter para evitar sus repeticiones y errores de redacción. El texto fue acompañado de una foto en la que 16 hombres y mujeres grandes sonríen con el volumen de marras en sus manos. Vivimos tiempos asombrosos.

Debido al carácter emético del ensayo en cuestión, el hecho fue resaltado por los medios, pero conviene no limitarse a la indignación frente a lo que en algunos momentos es una estupidez y en otros, una canallada . Más bien importa lo que significa en términos de gestión, medidas concretas y filosofía de gobierno .

En otras palabras, por qué es la base de una revolución de los amorales.

Quiero que sepas que me sacrifico por vos . Eso significó la lectura de Defendiendo lo indefendible, título que se pretende irónico, pero que sólo cobra sentido en su literalidad: lo indefendible, en efecto, es imposible de defender.

El libro, publicado en 1976, es obra de un notorio paleolibertario que lo dedica a uno de los padres de esa corriente ideológica: Murray Rothbard .

Sintéticamente, el autor extrema la doctrina de la "mano invisible del mercado" de Adam Smith y el utilitarismo de John Stuart Mill para embestir contra toda forma de organización social no espontánea –básicamente la estatal– y establecer que muchas de las actividades más denostadas moralmente son, en verdad, fruto de la acción de sujetos socialmente valiosos y que, en tanto perseguidos, corresponde considerar "héroes". Tal fue, en más de una ocasión, el calificativo que el Presidente dedicó a los evasores de impuestos. Bueno, Block va más lejos y a Milei le parece genial.

Así, desfilan a lo largo de 224 páginas apologías delirantes y escritas con rigor estilo Billiken sobre actividades como la prostitución, el proxenetismo –una mera intermediación en el mercado del sexo entre contratantes libres, ¿no?–, el machismo cultural, el narcotráfico, la extorsión, la difamación y la calumnia, la generación del caos con posibles efectos homicidas, el trabajo en negro, la corrupción policial, el lavado de dinero, la usura, el acaparamiento y la especulación, y el trabajo infantil, entre otras.

Captura de pantalla 2025-12-23 a la(s) 8.08.37p. m. Walter Block.

"Los individuos analizados en este libro son generalmente considerados malas personas, y las funciones que desempeñan, perniciosas (…). Sin embargo, la idea central se basa en los siguientes conceptos:

no son culpables de conducta violenta;

en la práctica totalidad de los casos benefician a la sociedad;

si prohibimos sus actividades, eso redunda en nuestro perjuicio", dice Block.

"La fuerza conductora de este libro es el libertarismo", sigue.

La fórmula del economista de extrema derecha nacido en Brooklyn y que hoy tiene 84 años, que Milei le hace leer a su gabinete, considera que quienes se dedican a esas actividades son "cabezas de turco", o chivos expiatorios injustamente perseguidos.

"Este libro es una defensa del mercado (…). No defiende que el mercado sea una institución económica moral (sino que) debería considerarse como amoral", define.

Y es mucho para ti

Como queda claro en los casos de Milei y Federico Sturzenegger, junto a Santiago Caputo los verdaderos anarcocapitalistas del Gobierno, la base de estas ideas y el peligro de su puesta en práctica es su flagrante desconexión con la realidad. Todo en nombre de la libertad.

El amor en una pareja, por caso, es una forma de pago por sexo, esto es de prostitución, establece.

Asimismo, el extorsionado es libre de pagar en el mercado por el mantenimiento del secreto que no quiere que se revele o, simplemente, de respetar el derecho a la libre expresión del chantajista.

Por momentos, una idea asalta al lector: ¿este tipo es o se hace?

¿Y el que lo recomienda qué es?

Los dinosaurios

Lo importante: el libro parece fundamentar aspectos concretos de la gestión del gobierno que los argentinos nos hemos dado.

Si las políticas de género son desmontadas, es imposible no remitirse a las ideas del autor de que una violación dentro del matrimonio es una contradicción en términos y que el acoso sexual en una empresa no debería penarse por ley, sino manejarse a través de un "pago compensatorio" vinculado a esa condición particular y aceptable del trabajo.

Si el INADI desaparece es porque la filosofía que subyace las normas antidiscriminatorias "es ridícula". "Discriminamos cuando elegimos una pasta dentífrica, un medio de transporte o una pareja con la que casarnos (…). Cualquier ataque contra la discriminación es un intento de restringir opciones que están abiertas a todos los individuos", postula.

De ese modo, un bar podría impedir con todo derecho el ingreso de mujeres porque lo que ellas viven con esa restricción "es lo mismo que experimenta un hombre cuando una mujer rechaza su avance sexual".

Su defensa de la legalización de las drogas parece más eficaz, pero al final derrapa. Para él, el problema del narcotráfico es que su ilegalidad le aumenta los costos al entrepreneur. Este, cree, desea que su negocio sea legalizado y competir, aunque eso suponga ganancias menores. Milei y José Luis Espert probablemente estén de acuerdo.

unnamed José Luis Espert posa junto a Nazareno Etchepare frente al avión del presunto Fred Machado que usó durante su campaña presidencial de 2019.

¿Sería Milei capaz de regalarle un ejemplar de Defendiendo lo indefendible también a Donald Trump, quien parece a punto de llevarse puesta a Venezuela en nombre del combate al narco? Al estadounidense esa parte no le gustaría, lo mismo que las que defienden la inmigración, la legalización del aborto y un comercio internacional sin proteccionismo.

Huellas en el mar

La idea de Block de que "el narcotraficante, que media para bajar los precios, incluso corriendo riesgos a nivel personal, es el único que salva vidas y alivia el problema de alguna manera" seguramente no tiene nada que ver con la decisión más reciente del ministro de Desregulación y Transformación del Estado: la eliminación de la obligatoriedad de los aviones y aerolíneas privadas de presentar sus planes de vuelo dentro del país.

"Ahora el Estado no te va a preguntar más adonde vas", celebró Sturzenegger, cuya felicidad sería compartida por los dueños de los aeródromos blue.

En la misma resolución de la ANAC se termina con la prohibición de los vuelos visuales nocturnos en toda la Argentina, lo que abre una ventana de tiempo cotidiana para viajes indetectables desde tierra en un país cuya cobertura por radar tiene limitaciones.

Oro en polvo en la Argentina de los blanqueos permanentes, la "inocencia fiscal" y la salida sin que nadie pregunte nada de "los dólares del colchón", la apología del lavador de dinero se vincula con la idea, tantas veces esgrimida por el Presidente, de que la emisión de moneda es un fraude.

Block postula: "La justificación para considerar heroico al blanqueador común es que hay una falsificación previa (N. del R: la del Estado), por lo que el dinero falsificado por el blanqueador común no es dinero legal (…). Una cosa es decir que falsificar dinero genuino es robo, ¡y otra es decir que falsificar dinero falsificado es robo!".

Cuando el mundo tira para abajo

Para Milei, los monopolios no son un problema, sino, como ha dicho, productos espontáneos del mercado y, por lo tanto, benéficos. La excepción está dada por su pelea más de boquilla que de hecho con el Grupo Clarín, al que –casi como un kirchnerista– le sigue enrostrando una posición dominante en el mercado de las telecomunicaciones a través de un tuit fijado desde el 2 de marzo.

Por eso no sorprende que les haga leer a sus colaboradores un libro que defiende al acaparador como alguien que "mitiga los efectos de la hambruna, pues almacena alimentos en épocas de bonanza para su propio beneficio. Compra y almacena comida para poder venderla más cara cuando escasee".

Podemos desgañitarnos de indignación por la suerte de los jubilados, las personas con discapacidad y trabajadores del Estado como los de la salud, los docentes y los efectivos de seguridad. Sin embargo, nada, ningún argumento, impedirá que prime entre los ministros lectores del libro que ama Milei la idea de que obligar a los ricos a pagar impuestos es una forma de violencia.

Así, es esperable que, pese al rechazo de Diputados, el Gobierno siga buscando maneras de derogar las incumplidas leyes de financiamiento universitario y de emergencia en discapacidad por sostener que erosionan su política de déficit cero.

La cuestión es fiscal, sí, pero más profundamente filosófica. Si esas normas suponen, respectivamente, cargas de 0,23% y 0,27% del PBI, el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) que se formará con el 3% de los salarios formales que hasta ahora las empresas destinaban a la ANSES costaría lo mismo: 0,5%. Así, mientras además se reduce Ganancias para las altas rentas, los jubilados pagarían las indemnizaciones recortadas de los trabajadores cuyos aportes deberían sostenerlos por imperio del sistema de solidaridad intergeneracional.

Un río de cabezas aplastadas por el mismo pie

Por último, y muy importante, la reforma laboral predemocrática que pretende imponer el Gobierno es coherente con las diatribas de Block contra el salario mínimo porque "coacciona al trabajador" y "provoca desempleo".

En tanto, el perdón, la eliminación de multas, la reducción de cargas y las palmadas en la espalda a los empresarios que contratan en negro se entienden mejor cuando se nota que Milei recomienda un libro que defiende el trabajo infantil. A Bertie Benegas Lynch le gusta esto.

Si eso es válido, el trabajo informal debería serlo también con toda naturalidad, básicamente porque para los anarquistas de extrema derecha la formalidad carece de valor. Y el sometimiento "voluntario" a la esclavitud, también. El límite es la imaginación.

En línea con el "principio de autonomía" postulado por Rothbard, Block defiende que "un niño no se vuelve adulto cuando alcanza un límite de edad arbitrario, sino cuando hace algo que determina su autonomía, generalmente emanciparse y volverse autosuficiente".

Trabajo infantil, desde ya, en base a la celebración de un contrato mutuo en plena libertad. Afortunadamente, el inefable Walter Block termina su libro con este tema, sin abordar otro que podría seguirle naturalmente: ¿cuál sería, según el "principio de autonomía", la edad admisible para acostarse con un menor?

Total interferencia

La "revolución de los amorales" –la "batalla cultural"– por momentos toma otro sesgo: podría ser el de la "revolución de los inmorales".

Colisionan en la Argentina y en el mundo dos mentalidades más que opuestas, ajenas entre sí. El propio autor admite que sus visiones no son las de "la mayoría", lo que lleva a preguntarse, una vez más, cómo fue que estas monstruosidades, otrora cosa de marginales, han pasado a ser, si no sentido común, cosas aceptadas por mayorías que pasan de largo.

Dicha ajenidad es tan abismal que, lamentablemente, hace estéril el ejercicio del diálogo. Tal vez algo de eso explique el deleite que produjo el sábado entre cientos de miles de jóvenes seguir por streaming el evento Párense de Manos 3, en el que, entre otras cosas, el periodista Manu Jove le llenó la cara de guantes al influencer libertario Mariano Pérez.

Dramático tiempo este, en el que la palabra ha perdido todo valor.

