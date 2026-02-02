Quién es Pedro Lines, el reemplazante de Lavagna en el INDEC que le cierra a Toto Caputo

El ministro de Economía , Toto Caputo , fue el encargado de comunicar este lunes la designación de Pedro Lines como nuevo director del Instituto Nacional de Estadística y Censos ( INDEC ), en reemplazo de Marco Lavagna , quien dejó su cargo tras más de seis años de gestión al frente del organismo.

Único vocero designado del Gobierno para hablar del tema, acaso con la premisa de hacer control de daños sobre la vaca sagrada de Javier Milei , la inflación que da a conocer el organismo, el titular del Palacio de Hacienda destacó las virtudes de Lines. El hombre, un técnico de carrera que ya ocupaba un cargo de subdirector, prefería no cambiar el sistema de medición del Índice de Precios al Consumidor (IPC), cuya implementación estaba programada para el martes diez de febrero. No pasará: Caputo también anunció que se suspenden los cambios. Afuera Lavagna, arriba Lines y que nada cambie.

El ministro dijo que Lines tiene “todas las capacidades técnicas y profesionales necesarias” para encarar esta nueva etapa al frente del organismo.

Lines es licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires, Master en Economía en el Centro de Estudios Macro-económicos y actualmente cursa una Maestría en Minería de Datos en la Universidad Austral.

Trabaja como director técnico en el INDEC coordinando la elaboración del programa estadístico anual del País. También coordina el desarrollo de normas y procedimientos técnicos relacionados con la planificación, diseño, implementación y evaluación de censos y encuestas, así como indicadores sociales y económicos, entre otras funciones.

De acuerdo a sus cuentas en redes sociales, es miembro del Grupo de Expertos Asesores (AEG) de las Naciones Unidas del Grupo de Trabajo Intersecretarial sobre Cuentas Nacionales (ISWGNA).

Antes del INDEC

Entre 2016 a 2018, estuvo a cargo de la compilación de las estimaciones de la Balanza de Pagos, Deuda Externa y PII de Argentina. Antes, desde 2011 hasta 2016, trabajó para la Autoridad Estadística de Qatar, donde estuvo a cargo de la construcción de los cuadros de Oferta-Utilización y las cuentas por sector institucional de Qatar.

También trabajó durante diez años como ayudante ad-honoren de Econometría en la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Lines comenzó su carrera en Cuentas Nacionales, trabajando en las estimaciones del año base de 1993 de Argentina, donde participó en la recolección, validación y análisis de datos. Más tarde, en esa misma oficina, fue responsable de la consistencia final y el tratamiento matemático de la Matriz de Insumo-Producto 1997.

Estaba a cargo de los estimados de consumo privado e inversión bruta interna fija para Argentina. Entre otras tareas, ha sido responsable de un modelo de simulación macro-económica que permitió la formulación de un programa financiero a mediano y de desestacionalizar las series económicas.

Durante su carrera, adquirió experiencia en la recopilación, compilación, clasificación y producción de estadísticas de cuentas nacionales, junto con un profundo conocimiento en software estadísticos.