Maximiliano Pullaro desdramatiza el déficit en Santa Fe, pero enciende alarmas por la baja de ingresos

El gobernador de Santa Fe , Maximiliano Pullaro , le bajó el voltaje al déficit de las cuentas provinciales, cercano a los $595.000 millones de pesos en los primeros cinco meses del año y que fue financiado parcialmente con endeudamiento para el desarrollo de obras públicas.

En el gobierno provincial advierten que la provincia “no es un mar de abundancia” y ponen el acento en la sistemática caída del flujo de fondos correspondiente a la coparticipación federal en 2026, un proceso que no tiene visos de reversión y que impactó el las arcas santafesinas de manera decisiva.

La publicación reciente de los datos oficiales de las cuentas públicas santafesinas disparó críticas opositoras, centralmente del perottismo, que alertó sobre la existencia de un déficit de 594.989,85 millones de pesos, en términos acumulados a mayo, último registro disponible.

Previsiblemente, fue el exministro de Economía Walter Agosto una de las voces cantantes. También el extitular de la cartera de Gestión Pública Marcos Corach salió duramente en sus redes a reprochar la performance en esta materia de la administración pullarista, más aún luego de que se activara la chance de un adelanto de coparticipación .

Sin embargo, la Casa Gris no dramatiza ese rojo fiscal. Según el “Análisis de las Finanzas Provinciales” del Ministerio de Economía santafesino, el déficit “se equilibra a partir del uso de fuentes financieras”, como, por ejemplo, los 800 millones de dólares tomados en Wall Street para ejecutar obra pública.

Tanto discurso grandilocuente sobre la Provincia Invencible de Santa Fe, lleno de eslóganes publicitarios berretas, para terminar hocicando ante Milei. Ahora resulta que nos endeudamos con Nación para cobrar una deuda de Nación. Amén de pagarnos con algún edificio en ruinas.… pic.twitter.com/QMd9phSNOk

“Lo anterior responde a la aplicación de una política anticíclica que logró como resultado sostener el nivel de actividad provincial por encima de la media nacional, haciendo uso de fuentes genuinas de financiamiento que hacen que a mayo no se perciba deuda flotante o atrasos vinculados al gasto de capital”, señala el informe oficial.

Argumentos contables y políticos

En la Casa Gris ofrecen una explicación del déficit de casi 595.000 millones de pesos acumulado a mayo, según los datos oficiales. Tiene un costado vinculado a la contabilidad, pero su origen se remite a la decisión política de tomar deuda para obra pública.

“En diciembre tuvimos el ingreso de los 800 millones de dólares que emitimos en Nueva York. Son $1,15 billones con los que arrancamos en caja el 2026 y los vamos a invertir en este año. A eso se suman los 75 millones de dólares del préstamo de CAF otorgado este año que, al demorarse la firma de la Nación, recién se desembolsó ahora. Equivalen a otros $105.000 millones. No son recursos de 2026, pero sí son gastos de 2026”, detalla una fuente gubernamental a Letra P.

“Los recursos de toma de deuda no se contabilizan como tales, sino como ‘Fuentes Financieras’, lo que en la jerga se le llama ‘Debajo de la línea’”, explican. Al respecto, el informe oficial de las cuentas públicas santafesinas indica que, siempre acumulado a mayo, el 83,41% de la ejecución de gastos de capital se sustentó por esa vía.

Administrar la escasez

Con todo, el ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares, se preocupó en recientes declaraciones públicas de advertir que la provincia “no es un mar de abundancia”, y le apunta, centralmente, a la caída de los recursos provenientes de la coparticipación federal.

“Durante los primeros cinco meses del año, la dinámica de los recursos tributarios de origen nacional observó una variación interanual del 25,53%, 8,56 puntos por debajo de la inflación del mismo período, implicando una caída en términos reales. Si tales recursos tributarios de origen nacional hubiesen tenido un comportamiento en línea con la inflación -es decir sin crecimiento en términos reales-, en los primeros cinco meses del año 2026 se hubiesen recaudado unos $151.222,44 millones más de los efectivamente percibidos”, precisa el último informe oficial disponible.

Ese derrumbe tiene un impacto relevante si se tiene en cuenta que la coparticipación federal representó, siempre acumulado a mayo, un 63,79% de la recaudación impositiva total, que a su vez explicó el 71,94% de los ingresos corrientes de Santa Fe. Dicho de otro modo: si cae el consumo y se desploma el IVA, las provincias reciben una parte considerable del golpe.

Hay otro párrafo de singular importancia en el reporte del Ministerio de Economía: “Entre los gastos corrientes se destaca la dinámica de las remuneraciones (sueldos y jubilaciones) durante los primeros cinco meses del año con un incremento interanual del 47,98%, 13,90 puntos por encima de la inflación en el mismo período, lo cual responde al impacto de las políticas salariales implementadas desde el comienzo de 2026”.

¿Por qué es significativo? Porque enfatiza que, en un contexto de caída de los ingresos públicos, los salarios estatales aumentaron en términos reales. Ahora, se viene la reapertura de paritarias.