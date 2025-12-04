Santa Fe volvió a los mercados internacionales y logró colocar deuda por 800 millones de dólares

El gobierno de Santa Fe concretó la colocación del bono SF34 por USD 800 millones en los mercados internacionales, una operación que, según el ministro de Economía, Pablo Olivares , posiciona a la provincia “ pullaro-casco ”. El instrumento se emitió a nueve años con una tasa del 8,10 % .

El funcionario, que encabezó la misión en Nueva York , celebró la novedad como "un día histórico para Santa Fe" y afirmó que “los inversores internacionales valoraron la solidez fiscal del Estado santafesino, su bajo nivel de endeudamiento, la gestión ordenada y transparente de las cuentas públicas". Al mismo tiempo, destacó que, junto con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el de la provincia es "uno de los dos únicos gobiernos subnacionales que nunca reestructuraron su deuda , un antecedente clave para obtener financiamiento competitivo”.

Olivares señaló que la fuerte demanda externa se complementó con una participación significativa del mercado local. Más de 800 inversores institucionales, bancarios y minoristas presentaron ofertas por aproximadamente USD 350 millones , un volumen que reforzó la señal de confianza del sector financiero argentino .

Es un día histórico para Santa Fe: los mercados internacionales demostraron su confianza en nuestra provincia. La colocación del bono SF34 por U$S 800 millones a 9 años, con una tasa nominal del 8,10 %, es una señal clara de solidez fiscal, previsibilidad y trabajo serio. Este…

El gobernador Maximiliano Pullaro sostuvo que los recursos serán destinados a proyectos energéticos, viales, de seguridad y de infraestructura social, todos incluidos en el plan plurianual de obra pública. Dentro de estos ejes, destacan nuevos gasoductos para robustecer la matriz energética, modernizaciones viales orientadas a mejorar la circulación de bienes y equipamiento para fortalecer el sistema de seguridad pública, que incluye estaciones policiales y mejoras penitenciarias.

También impulsarán obras sociales y urbanas en distintos municipios y comunas, con el objetivo de mejorar la calidad de vida y aportar predictibilidad al crecimiento urbano y comunitario, acelerado por el financiamiento obtenido.

pullaro-casco El gobernador Maximiliano Pullaro sostuvo que los recursos serán destinados a proyectos energéticos, viales, de seguridad y de infraestructura social

Condiciones del bono y estrategia fiscal

El bono SF34 se emitió con un plazo de nueve años y una tasa del 8,10%, condiciones que la provincia presentó ante inversores internacionales durante misiones técnicas y políticas previas. Las autoridades expusieron la trayectoria de cumplimiento financiero, la estabilidad fiscal y el uso responsable del endeudamiento.

La operación consolidó a Santa Fe como un actor confiable dentro del mercado global de deuda subnacional. La administración provincial subrayó que el financiamiento se orientó exclusivamente a inversiones productivas y de infraestructura, en sintonía con una política de transparencia fiscal y promoción del desarrollo económico.

El cierre de la colocación reforzó la estrategia de expansión de la capacidad productiva provincial, sin comprometer el equilibrio fiscal y manteniendo un perfil crediticio competitivo frente a los principales mercados internacionales.