Javier Milei acelera la reforma del Banco Central en medio de la interna libertaria

La reforma de Banco Central, eje de la reunión de gabinete que encabezó Javier Milei

La reforma de Banco Central, eje de la reunión de gabinete que encabezó Javier Milei

Javier Milei encabezó este jueves en la Casa Rosada la primera reunión ministerial con Diego Santilli como jefe de Gabinete. El encuentro tuvo como eje la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central , mientras el oficialismo buscó exhibir cohesión en medio de la interna libertaria por el respaldo político a Manuel Adorni , investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

En ese contexto, la presencia de toda la primera línea del Gobierno buscó transmitir una imagen de continuidad institucional y respaldo a la nueva etapa de gestión.

Según informó el Ejecutivo, Milei presentó los principales ejes del anteproyecto que modifica la Carta Orgánica del BCRA, una iniciativa que considera estratégica para consolidar el programa económico y que será enviada al Congreso una vez concluida la redacción definitiva.

Tal como contó Letra P , la reforma apunta a eliminar el artículo incorporado en 2012 que amplió los objetivos del Banco Central para incluir el empleo y el desarrollo económico con equidad social. El Gobierno pretende volver a un esquema en el que la única misión del organismo sea preservar el valor de la moneda, una de las principales promesas del Presidente desde el inicio de su gestión.

El borrador ya había comenzado a discutirse el pasado martes en la quinta de Olivos, durante una reunión entre Milei y el equipo económico, y este jueves quedó formalmente incorporado a la agenda política del gabinete.

Primera reunión con Santilli y respaldo a Adorni

El encuentro fue también la primera foto oficial de Santilli como jefe de Gabinete. Participaron la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Economía, Toto Caputo; la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; el ministro de Salud, Mario Lugones; el ministro de Defensa, Carlos Presti; el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques; y el secretario de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

También asistieron el asesor presidencial, Santiago Caputo; la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el secretario de Comunicación, Fabián Fernández; el vocero Adrián Ravier y la senadora Patricia Bullrich, quien continuó participando de las reuniones políticas del oficialismo.

La convocatoria se produjo en medio de las tensiones que atraviesan a La Libertad Avanza. En la Casa Rosada interpretaron la reunión como un nuevo gesto de respaldo de Milei y de Karina Milei hacia Adorni, mientras avanzan las causas judiciales en su contra.

El presidente Javier Milei encabezó la reunión de gabinete

El encuentro también buscó contener las diferencias entre el sector que responde a Santiago Caputo y el armado político encabezado por Martín Menem y Lule Menem, alineados con la secretaria General de la Presidencia.

A esa disputa se sumó en los últimos días el enfrentamiento entre Bullrich y Adorni, luego de que la senadora reclamara públicamente que el exjefe de Gabinete presentara su declaración jurada y decidiera difundir la propia antes de los plazos habituales.

Una agenda legislativa que se acelera

La reforma del Banco Central forma parte del paquete legislativo que el Gobierno pretende impulsar durante el segundo semestre junto con los cambios al sistema electoral y otras iniciativas económicas.

Con ese objetivo, Milei aprovechó la reunión para mostrar una agenda enfocada en las reformas estructurales y dejar en segundo plano el ruido interno.

Antes del inicio del encuentro, el Presidente y sus ministros salieron al balcón de la Casa Rosada para saludar a las personas reunidas en la Plaza de Mayo. Luego ingresaron al Salón Eva Perón, donde durante poco más de una hora repasaron los proyectos que el Ejecutivo buscará convertir en ley en las próximas semanas.