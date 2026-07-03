Paritarias en Santa Fe: los gremios docentes le pedirán a Pullaro un aumento por encima del 35%

Las paritarias en Santa Fe empiezan a tomar temperatura. Sin fecha confirmada para el encuentro , los gremios docentes preparan ya varios pedidos para el gobernador Maximiliano Pullaro . Un aumento que supere el 35% para “recuperar” el poder adquisitivo y actualización automática son dos de los reclamos más relevantes. Los sindicatos estatales, tal como lo vienen haciendo en estas negociaciones, son más cautelosos.

Según pudo averiguar Letra P , la convocatoria a la negociación paritaria sería en la segunda quincena de este mes, una vez que se conozca el dato de inflación de junio que brinda el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (IPEC) .

El acuerdo anterior abarcó el primer semestre y consistió en un aumento del 12,5% en diferentes tramos. Esa propuesta fue aceptada por los gremios estatales Unión Personal Civil de la Nación ( UPCN ) y Asociación de Trabajadores del Estado ( ATE ), mientras que fue rechazada por los sindicatos docentes del ámbito público de la Asociación del Magisterio de Santa Fe ( Amsafe ) y de la esfera privada, el Sindicato Argentino de Docentes Privados ( SADOP ).

Los gremios docentes armaron una lista de pedidos para presentar al gobierno provincial y coinciden en casi todos los puntos.

El principal planteo apunta a lograr un aumento que supere el 35% y contemple la inflación que resta de 2026. Según los sindicatos, esa es la cifra que perdieron desde que se inició la gestión Pullaro, algo que niegan en el gobierno santafesino.

OTRA VEZ PERDEMOS CONTRA LA INFLACIÓN

Esto profundiza la pérdida salarial. Es por eso que en la provincia sostenemos la Carpa Blanca y exigimos urgente paritaria, recuperación del salario, concursos y traslados, pago de la deuda y derogación de la reforma jubilatoria. pic.twitter.com/yv52yjqIvV — AMSAFE Provincial (@AMSAFEProvincia) April 15, 2026

En Amsafe aseguran que, hasta mayo pasado, los sueldos del personal activo perdieron un 5% y los del sector pasivo un 7%. Por eso cuestionan también la última pauta paritaria que aplicó el gobierno provincial. “Cuando la rechazamos dijimos que esos números no iban a ser el reflejo de la realidad y ocurrió”, planteó una fuente de SADOP.

Por otra parte, también pedirán que se establezca una cláusula de actualización automática, que se derogue la cláusula que pone el foco en el presentismo e insistirán con el pago simultáneo de aumento para activos y jubilados. En ambos gremios saben que será una discusión difícil, como ocurrió en las negociaciones anteriores.

Qué esperan los gremios estatales

En la vereda de los gremios del personal estatal hay más cautela. Lejos de la belicosidad docente, prefieren no hablar de números sino de “criterios”. En ATE, por ejemplo, entienden que deberían tener prioridad las categorías más bajas y “dar continuidad a la recuperación salarial”.

Tampoco ven con malos ojos el hecho de que la propuesta sea semestral, siempre y cuando tenga algunas condiciones similares a las del último acuerdo.

Una posibilidad podría ser que exista una cláusula que contemple una readecuación de la pauta salaral si la inflación supera la cifra acordada y, también, que se incluya una suba mínima garantizada.

La estrategia del gobierno de Maximiliano Pullaro

En el gobierno provincial mantienen el hermetismo y sólo adelantan que seguirán trabajando de la manera en que lo vienen haciendo.

“La gran mayoría de los empleados públicos le ganó a la inflación", dijo el ministro de Economía, Pablo Olivares.

Los funcionarios del Maximiliano Pullaro recibieron a los gremios ATE y UPCN.

Como distintivo, la negociación contemplará la última etapa de un año preelectoral. No está claro aún si la Casa Gris utilizará esa herramienta para acercarse al personal estatal o la utilizará recién en 2027.

Todo indica que la segunda negociación salarial del año volverá a exhibir las diferencias que marcaron la primera mitad de 2026: mientras el gobierno reivindica su política salarial, los gremios docentes llegan decididos a reclamar una recuperación que consideran impostergable.