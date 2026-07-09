Modo Mundial: Jorge Macri cruzó a Mamdani con un Lionel Messi de antología

Jorge Macri recogió el guante tras las críticas del alcalde neoyorquino Zohran Mamdani por la victoria argentina sobre Egipto en el Mundial con una respuesta con sello futbolero. El jefe de Gobierno apeló a una de las frases más recordadas de Lionel Messi para defender a la Selección y encender otro capítulo de una polémica que ya trascendió el fútbol.

La escena se produjo después del acto por el Día de la Independencia celebrado en la Plaza de Mayo. Consultado por la controversia que abrió el alcalde de Nueva York, Macri dejó de lado cualquier protocolo diplomático y respondió con una mezcla de humor, ironía y fervor futbolero.

"Le diría que no se meta (sic) con la Selección argentina. ¡Con los muchachos, no!", sostuvo el alcalde porteño. Después redobló la apuesta con una referencia que cualquier argentino identificaría de inmediato. "Cuando lo leí, me dieron ganas de contestarle como Messi: '¡Andá pa'allá, bobo!'. Mamdani es alguien que no entiende lo que pasa en el mundo", afirmó.

Todo comenzó después de la agónica victoria por 3-2 de la Selección argentina sobre Egipto en los octavos de final del Mundial 2026. El conjunto africano cuestionó el arbitraje del francés François Letexier , sobre todo por un gol anulado mediante el VAR y otras decisiones que consideró perjudiciales.

Las protestas no quedaron dentro de la cancha. El entrenador Hossam Hassan denunció un supuesto perjuicio arbitral y la Asociación Egipcia de Fútbol (EFA) elevó un reclamo formal ante la FIFA, con un pedido de investigación sobre varias jugadas del encuentro.

En ese contexto apareció una voz inesperada. Durante un acto político, Mamdani utilizó el partido como ejemplo mientras explicaba un proyecto para reducir los tiempos de viaje en transporte público.

Tras enumerar los beneficios del plan, remató con una frase que rápidamente se viralizó: "Significa estar de acuerdo con tus amigos en que a Egipto le robaron".

'¡Andá pa' allá, bobo!': Jorge Macri le respondió al alcalde de Nueva York con un Messi de antología

El comentario tuvo un efecto inmediato en las redes sociales. Miles de usuarios argentinos salieron a responderle al alcalde neoyorquino con memes, imágenes de la consagración mundialista y, por supuesto, la histórica frase de Messi que volvió a instalarse como un clásico del folclore futbolero.

Del VAR a la política con una frase de Messi

La intervención de Macri terminó de trasladar la discusión del terreno deportivo al político. El alcalde de Nueva York, nacido en Uganda e hijo de inmigrantes, había quedado en el centro de la conversación mundial por una declaración que buscó conectar con el humor de su audiencia, pero terminó provocando una catarata de respuestas desde Argentina.

Macri eligió un registro informal que mezcló sarcasmo y pertenencia futbolera. La referencia a Messi no fue casual: la frase "Andá pa'allá, bobo" quedó incorporada al lenguaje popular después del Mundial de Qatar 2022 y volvió a funcionar como una respuesta rápida frente a quienes cuestionan a la Albiceleste.

Mientras tanto, la EFA ratificó la continuidad de Hassan como entrenador hasta 2030, pese a la eliminación, y mantuvo su postura sobre el arbitraje. El organismo también confirmó que el reclamo presentado ante la FIFA siguió su curso, luego de que el máximo ente del fútbol respaldó el referí del francés.

Entre reclamos arbitrales, declaraciones políticas y citas mundialistas, una discusión nacida alrededor de un partido terminó con un cruce entre dirigentes separados por miles de kilómetros. Y una vez más, la frase que inmortalizó Messi volvió a convertirse en un inesperado recurso de la (no) diplomacia argentina, aunque esta vez con bastante menos protocolo, mucho más folclore futbolero y la grieta ideológica izquierda - nuevas derechas, con las que Macri se viene identificando por necesidad y urgencia, como condimento omnipresente.