Javier Milei puso el gancho y destrabó un crédito multimillonario para obras que reclamaba Santa Fe

El presidente Javier Milei firmó un decreto reclamado a viva voz por el gobernador de Santa Fe , Maximiliano Pullaro : la garantía del Estado nacional exigida por la Corporación Andina de Fomento (CAF) para desembolsar 75 millones de dólares que financiarán las obras de los Juegos Odesur 2026 , cuyas sedes serán Rosario , la ciudad capital de la provincia y Rafaela .

El decisorio, que lleva las firmas de Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni y el ministro de Economía, Luis Toto Caputo , aprueba los modelos de contrato de garantía entre el Estado argentino y la CAF, por un lado, y de contragarantía entre el Gobierno y la provincia de Santa Fe, por el otro.

Básicamente, el mecanismo consiste en que la Nación se hará cargo del pago del crédito a la CAF en caso de que Santa Fe incumpla con sus obligaciones, y a la vez el Estado argentino descontará el monto correspondiente de los fondos coparticipables que recibe la provincia.

En los considerandos, el decreto presidencial señala que la CAF “se compromete a asistir financieramente al Gobierno de la Provincia de Santa Fe con el fin de cooperar en la ejecución del Programa de Fortalecimiento de la Actividad Deportiva Urbana en Santa Fe ” por un monto de hasta 75 millones de dólares, cuyo objetivo general “consiste en incentivar la práctica deportiva a través de la regeneración urbana e integración habitacional, mediante la adecuación, reconversión y/o creación de nuevos espacios y equipamientos”.

Precisa, asimismo, que el programa “se estructura en cuatro componentes: mejora y adecuación de espacios destinados a la práctica deportiva, mejora del entorno alrededor de las intervenciones urbanas, fortalecimiento institucional de la política deportiva en Santa Fe y administración del Programa”.

El OK de Toto Caputo a Santa Fe

En este marco, la orden de Milei aclara que “el Banco Central de la República Argentina (BCRA) se expidió sobre el impacto en la Balanza de Pagos de operaciones de garantía y manifestó que la dimensión de la operación bajo análisis ‘implica un impacto limitado en términos macroeconómicos sobre los flujos de la balanza de pagos internacionales’ y, por ende, concluye que dicho impacto ‘será acotado y consistente con la dinámica prevista para las operaciones externas’”.

Pullaro Toto Caputo.png El gobernador de Santa Fe Maximiliano Pullaro junto al ministro de Economía Toto Caputo. La reforma laboral, un punto de debate.

En mismo sentido, el decisorio indica que “la Oficina Nacional de Crédito Público del Ministerio de Economía informó que no tiene objeciones que formular en relación con el financiamiento requerido ‘en función de que el costo financiero del préstamo de referencia, basado en la información disponible y los supuestos realizados, es inferior al que la República podría obtener en el mercado’”.

Ya en la parte resolutiva, el decreto presidencial faculta “al señor Ministro de Economía, o al funcionario o a los funcionarios que este designe, y al señor Secretario de Finanzas a suscribir en forma indistinta los contratos” y también los autoriza a “a convenir y/o suscribir modificaciones a los contratos” aprobados, “siempre que no constituyan cambios sustanciales al objeto de la garantía, ni al destino de los fondos, ni resulten en un incremento de su monto o modifiquen el procedimiento arbitral pactado”.

Es la política

En ocasión del discurso de apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura, Pullaro advirtió que las obras para los Juegos Suramericanos 2026 se estaban pagando con fondos propios, pese a tener ya otorgado el crédito de la CAF. Faltaba la garantía nacional.

Dos semanas después, apareció la firma de Milei. ¿Hubo una negociación política en el medio? “No, saben que se vienen los juegos, las obras deben hacerse”, respondió una fuente de la Casa Gris a Letra P.

eDuardo galaretto.jfif Pullaro, Losada, Galaretto y Scarpin en la reunión de la semana pasada en el senado nacional.

Aún así, en el gobierno provincial admiten que los votos santafesinos enrolados en Provincias Unidas en el Congreso aceitaron el vínculo. Especialmente en temas de altísima sensibilidad para el mileísmo: reforma laboral, baja de la edad de imputabilidad y Ley de glaciares. Todos ellos aprobados en los últimos días.

Llegaron los dólares

Hay otro elemento que debe ser considerado: el gobierno de Pullaro trajo hace una semana los 800 millones de dólares obtenidos por la colocación de deuda en Wall Street. La decisión inicial de mantener los billetes verdes en una cuenta del Banco Santander en New York había generado picos de tensión entre ambas administraciones a principios de año y continuaron hasta hace unas pocas semanas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2019807882347151703&partner=&hide_thread=false Te corrijo el número: son 120 mil millones de pesos en dos meses. Una lástima, y una especulación sin sentido, ya que sus gastos son en pesos y le hubiera ahorrado toda esa fortuna de plata a los santafesinos. — totocaputo (@LuisCaputoAR) February 6, 2026

Fuentes de la gestión provincial niegan que, para disponer la transferencia de los dólares a la Argentina, haya habido conversaciones con el mítico quinto piso del ministerio de Economía de la Nación. Lo que es indudable es que la llegada de esas divisas mejora el perfil de las reservas del Banco Central y, en consecuencia, alimenta el buen humor de Caputo.

En los despachos de la Casa Gris afirman que fue una decisión absolutamente autónoma, sin negociación intermedia con la Casa Rosada, sostenida en tres razones fundamentales. Primero: a los dólares habrá que cambiarlos, a más tardar en junio, por el plazo máximo de liquidación de seis meses, según normativa del BCRA. Segundo: tener los dólares en la cuenta bancaria del agente financiero de la provincia, ya que la liquidación por partes desde el exterior es operativamente complicada. Tercero: en breve empiezan los pagos de obras cuyo financiamiento está previsto con la inyección de Wall Street.