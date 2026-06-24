El plan del gobierno de Santa Fe para sacarle el jugo al adelanto de coparticipación de Milei

Santa Fe: el plan de la Casa Gris para sacarle el jugo al adelanto de coparticipación de Milei

El gobierno de Santa Fe considera que el adelanto de coparticipación de hasta 400 mil millones de pesos habilitado por el presidente Javier Milei resulta atractivo para generarle mayores recursos a la provincia, a la vez que abre una eventual chance para cobrarle algo de las de deudas que la Nación tiene con la Bota.

El miércoles pasado se publicó en el Boletín Oficial de la República Argentina el decreto mediante el cual se le otorga a Santa Fe (también a Jujuy y Entre Ríos ) un anticipo financiero por hasta 400 mil millones de pesos a ser debitado en cuotas de la coparticipación hasta fin de año.

En los argumentos formales, el decisorio presidencial plantea que los gobiernos de las tres provincias “se ven impedidos, en forma transitoria, de atender financieramente los compromisos más urgentes derivados de la ejecución de sus respectivos presupuestos de gastos y amortización de deudas” y que “en función de ello, resulta necesario procurar soluciones inmediatas a las dificultades financieras transitorias por las que atraviesan las citadas provincias”.

Allí mismo se establece que al valor nominal del adelanto se le deberán sumar “los intereses que se devenguen calculados sobre la base de una Tasa Fija Nominal Anual del quince por ciento (15 %)”. Éste es un elemento clave.

Al conocerse la novedad, tanto el gobernador Maximiliano Pullaro como su ministro de Economía, Pablo Olivares , advirtieron que el decreto de Milei no implicaba un desembolso automático y que, llegado el caso de que se defina en la Casa Gris utilizar esa herramienta, podría permitir “acelerar la obra pública”, una bandera de la gestión santafesina .

Pullaro.png Maximiliano Pullaro se pone el casco para entrar en la rica Vaca Muerta y poner en el radar a Santa Fe.

Con todo, en Economía admiten que la transferencia representa una oportunidad de generar mayores recursos para las arcas provinciales.

“Con un anticipo de coparticipación al 15% anual, no tomarlo sería solamente con un orgullo que roza la pedantería cuando en el mismo momento lo ponés a un interés del 26%”, explicó una fuente gubernamental a Letra P. Y amplió: “Con esa diferencia se puede financiar más obra pública, comprar más medicamentos para cubrir los recortes de la Nación”, entre otros posibles destinos de inversión pública.

De hecho, señalan en la Casa Gris, es una práctica que hasta ahora Santa Fe venía evitando, pero que ya fue ejecutada por otras provincias, tanto que es materia de conversación entre gobernadores.

Un cubierto para sentarse a la mesa de negociación

Hay otro costado, si bien por ahora como mera hipótesis, que debe ser tenido en cuenta. En la práctica, la Nación le está prestando plata a la provincia, con lo cual el gobierno de Milei será acreedor por hasta 400 mil millones de pesos de la gestión pullarista. Una obviedad, que deja de serlo si se recuerda que Santa Fe mantiene desde hace años reclamos por deudas federales de diverso tipo, especialmente del financiamiento del déficit de la Caja de Jubilaciones.

¿Puede abrirse la puerta, de esta manera, a un mecanismo de compensación de deudas como ocurrió con otras provincias? “La realidad es que las jurisdicciones que tenían pasivos con la Nación se llevaron algo y las que no debíamos nada no pudimos cobrar nuestras acreencias”, indicaron a Letra P desde despachos oficiales del gobierno santafesino.

pullaro-caputo.jpeg Maximiliano Pullaro y su ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, en una reunión con Toto Caputo.

Ahora bien, como los anticipos financieros se debitan directamente de la coparticipación, la presión que se puede hacer desde la Casa Gris para cobrarse de allí parte de la deuda de la Nación es relativa. Entonces, hace su aparición la política.

Aún con un discurso crítico, Pullaro nunca dejó de ser un proveedor de gobernabilidad para Milei, centralmente con su influencia sobre algunos diputados y senadores en el Congreso.

La contracara más nítida es Axel Kicillof, enemigo público número uno de la Casa Rosada. Por eso mismo, en Santa Fe sospechan que los adelantos de coparticipación pueden ser una eventual herramienta discrecional de pago de deudas nacionales para, en ese marco, evitar transferirle recursos reclamados como acreencias por el gobierno bonaerense. Por ahora es sólo una teoría.

Críticas peronistas

La noticia del adelanto de coparticipación de hasta 400 mil millones de pesos para Santa Fe (en la Casa Gris consideran, en principio, una cifra menor al tope) disparó agudas críticas de la oposición justicialista. El diputado nacional del Frente Renovador y potencial precandidato a gobernador, Diego Giuliano, acusó a Pullaro de que “comunica Disneylandia, pero le pidió auxilio financiero a Milei”.

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El gobernador dijo que la provincia tiene superávit primario, sin embargo pide adelantos.



Alguien debería explicarle a los santafesinos qué… pic.twitter.com/1ljimgvzpT — Diego Giuliano (@DiegoGiuliano) June 22, 2026

En la misma línea, con singular dureza, el diputado provincial de Hacemos Santa Fe y exministro de Gestión Pública de Omar Perotti, Marcos Corach, aseveró que “o miente Milei o miente Pullaro”, a partir de los considerandos del decreto presidencial que señalan “dificultades financieras transitorias” en Santa Fe.

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Pullaro dice que Milei le ofreció adelantos de coparticipación que van a ser usados para acelerar la obra pública. Milei dice que Pullaro le pidió plata prestada porque no le alcanza para cumplir con sus obligaciones. Hay entonces dos opciones:… pic.twitter.com/1mJwGdBoqU — Marcos Corach (@MCorach) June 23, 2026

Casi en paralelo, el gobierno provincial difundió los números de las cuentas públicas al mes de mayo, que revelan un déficit de 594.989,85 millones de pesos, financiado parcialmente por el endeudamiento destinado a obra pública, como los 800 millones de dólares de Wall Street o los 75 millones de dólares del préstamo de la Corporación Andina de Fomento (CAF) para infraestructura de los Juegos Suramericanos.

Por ese motivo, en el informe oficial de las finanzas santafesinas se afirma que esa situación “responde a la aplicación de una política anticíclica que logró como resultado sostener el nivel de actividad provincial por encima de la media nacional, haciendo uso de fuentes genuinas de financiamiento que hacen que a mayo no se perciba deuda flotante o atrasos vinculados al gasto de capital”.

En este contexto, se viene la reapertura de paritarias estatales.