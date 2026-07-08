Una mala y una buena para Toto Caputo: la industria cayó 5,7% interanual en mayo y la construcción crece

Toto Caputo sumó un dato negativo y otro positivo: retrocedió la industria y repuntó la construcción

Toto Caputo sumó un dato negativo y otro positivo: retrocedió la industria y repuntó la construcción

El Instituto Nacional de Estadística y Censos ( INDEC ) informó este miércoles que la industria cayó 5,7% interanual en mayo, mientras la construcción creció 4,1% frente al mismo mes de 2025. Ambos indicadores avanzaron respecto de abril y dejaron un panorama mixto para el ministro de Economía, Toto Caputo .

Los datos difundidos por el organismo estadístico reflejaron las dos velocidades que exhibió la actividad . El Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPI) acumuló una baja de 3,1% entre enero y mayo respecto del mismo período del año pasado. En contraste, el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) registró un crecimiento acumulado de 2,5%, aunque sigue lejos de los niveles de 2023.

La comparación mensual aportó un alivio para el Gobierno. La industria avanzó 0,4% frente a abril en la medición desestacionalizada y la construcción mostró un rebote más marcado, con una mejora de 6,3%. La administración libertaria destacó esas cifras para sostener que la economía mantuvo una tendencia de recuperación, pese a las caídas que todavía reflejó la comparación interanual.

El ministro de Economía resaltó los datos positivos de la construcción. En una publicación en X destacó el crecimiento mensual de 6,3%, la mejora interanual de 4,1% y el aumento acumulado de 2,5% en los primeros cinco meses del año.

Caputo también remarcó que el indicador tendencia-ciclo acumuló siete meses consecutivos de variaciones positivas. Además, señaló que los puestos de trabajo registrados en el sector privado crecieron 1,2% interanual en abril hasta alcanzar 379.459 empleos y que la superficie autorizada para construir aumentó 16,6%, con el mayor registro para ese mes desde 2022.

Importante!

LA CONSTRUCCIÓN CRECIÓ 6,3% MENSUAL EN MAYO





El Indicador Sintético de Actividad de la Construcción (ISAC) registró un crecimiento de 6,3% mensual y de 4,1% interanual en mayo, acumulando una suba de 2,5% en los primeros cinco meses del año en relación a… — totocaputo (@LuisCaputoAR) July 8, 2026

Sin embargo, el mismo paquete estadístico dejó un escenario mucho más complejo para la actividad manufacturera. De las 16 divisiones industriales relevadas por el INDEC, 14 registraron caídas interanuales durante mayo, una señal de que la recuperación todavía no alcanzó a buena parte del aparato productivo.

Aun así, el ministro celebró el leve crecimiento mensual desestacionalizado de la industria.





LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL CRECIÓ 0,4% MENSUAL EN MAYO



El Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPI Manufacturero) creció 0,4% mensual sin estacionalidad en mayo

7 de las 9 categorías en que se desagrega el IPI Manufacturero presentaron crecimiento en el mes,… — totocaputo (@LuisCaputoAR) July 8, 2026

El exdirector ejecutivo de la Unión Industrial Argentina (UIA) y titular de la consultora I+D Diego Coatz afirmó: "Se consolidan dos Argentinas económicas: más dólares, pero menos industria y menos empleo formal". Resaltó que la retracción también alcanza a las ramas fabriles vinculadas a los sectores más dinámicos. "No solo cae la industria tradicional: también empiezan a caer sectores industriales vinculados a minería (-5,6%), petróleo (-3,5%) y el agro (-9,5%), con una baja interanual de 5,1% de la metalmecánica en mayo", advirtió.

El serrucho de la actividad

El optimismo que transmitió Caputo contrastó con el diagnóstico de la consultora del exministro Hernán Lacunza, Empiria, que definió la evolución de la actividad como un "modelo serrucho". El informe sostuvo que el buen desempeño del primer trimestre perdió fuerza en abril y que mayo mostró señales mixtas, sin confirmar un cambio de tendencia.

Según el trabajo de Federico González Rouco y Mateo Borenstein, la economía cayó 1,5% mensual en abril y acumuló 14 meses de virtual estancamiento. Desde febrero de 2025 la actividad apenas avanzó 0,7%, equivalente a un crecimiento promedio de 0,06% mensual. Si bien el nivel de actividad se ubicó 5,5% por encima de noviembre de 2023, la mayor parte de esa mejora se concentró entre abril de 2024 y febrero de 2025.

Para mayo, la consultora estimó un rebote parcial impulsado por la construcción, la minería, los hidrocarburos y las exportaciones, aunque advirtió que la industria siguió con resultados dispares. Mientras la producción de acero, la actividad láctea y la faena bovina mostraron mejoras, la fabricación de automóviles y la producción de hierro volvieron a caer. En ese escenario, Empiria proyectó un crecimiento del PBI de 3% para 2026, aunque advirtió que la recuperación todavía no logró consolidarse.

Coatz compartió el diagnóstico: "La economía no va a salir del “serrucho” si no se recupera la industria. La economía en su conjunto sube y baja, pero la industria sigue en tendencia negativa", dijo.

La industria, con mayoría de sectores en retroceso

El rubro más golpeado fue Productos textiles, con un desplome de 26,2% interanual. Detrás aparecieron Maquinaria y equipo, con una baja de 23,4%; Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes, con una caída de 15,9%; y Prendas de vestir, cuero y calzado, con una retracción de 14,7%.

El organismo atribuyó parte de esos resultados a la menor demanda del mercado interno y al incremento de la competencia de productos importados. Esa situación impactó sobre la producción de maquinaria agrícola, electrodomésticos, calzado, indumentaria, autopartes y productos textiles.

En alimentos y bebidas también se verificó una caída de 3%. El informe señaló una reducción del consumo interno en distintos segmentos, entre ellos panificados, bebidas y carne vacuna destinada al mercado local. En el sector automotor, además, las ventas de vehículos nacionales a concesionarios descendieron 41,9% respecto del mismo mes del año anterior.

Las únicas divisiones que escaparon al escenario negativo fueron Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear, con un crecimiento de 19,4%, y Productos de tabaco, con una suba de 14,6%.

La construcción se recupera

El desempeño de la construcción ofreció un contraste con la industria. Entre los insumos que registraron las mayores subas interanuales sobresalieron las pinturas para construcción, con 23,6%; el resto de los insumos, que incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio, con 18,3%; los mosaicos graníticos y calcáreos, con 11,1%; el hormigón elaborado, con 10,1%; y el hierro redondo y los aceros para la construcción, con 9,6%.

No obstante, algunos materiales continuaron en retroceso. El consumo aparente de pisos y revestimientos cerámicos cayó 19,6%; el asfalto, 8,2%; los ladrillos huecos, 8%; las placas de yeso, 7,8%; el yeso, 7,4%; las cales, 6,8%; los artículos sanitarios de cerámica, 3,2%; y el cemento portland, 1,3%.

La encuesta cualitativa del INDEC mostró además que predominó una expectativa de estabilidad para el trimestre junio-agosto.

Entre las empresas dedicadas a obras privadas, 67,3% estimó que el nivel de actividad no cambiará, mientras que en las firmas vinculadas con la obra pública esa proporción alcanzó 60,2%.

Aun así, una parte importante de los empresarios previó una caída y reclamó políticas orientadas a reducir la presión fiscal, garantizar estabilidad de precios y ampliar el acceso al crédito para sostener la recuperación.