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EL MESSI DE LA BICICLETA

La letra chica de la deuda de Toto Caputo con bancos: gastos y comisiones por u$s 165 millones y cláusula FMI

El Gobierno reveló las condiciones de los contratos con el BBVA, Santander y Deutsche Bank por u$s 3200 millones para pagar los vencimientos de 2027.

Letra P | Lorena Hak
Por Lorena Hak
Toto Caputo deberá afrontar unos u$s 165 millones en gastos por los préstamos garantizados para pagar la deuda de 2027

Toto Caputo deberá afrontar unos u$s 165 millones en gastos por los préstamos garantizados para pagar la deuda de 2027

Toto Caputo dio a conocer los contratos de los préstamos por u$s 3200 millones garantizados por el Banco Mundial y el BID. La documentación revela un costo inicial cercano a los u$s 165 millones entre comisiones, primas y gastos. Mientras que los intereses comenzarán a pagarse desde este año, el capital empezará a devolverse a fines de 2029.

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El anuncio del ingreso de los préstamos estuvo acompañado por un detalle que hasta ahora permanecía fuera de escena. Las resoluciones publicadas en el Boletín Oficial aprobaron los modelos de contratos firmados con BBVA, Santander y Deutsche Bank y mostraron la ingeniería financiera detrás del paquete de financiamiento externo que el Ministerio de Economía utilizará para empezar a despejar los vencimientos de deuda de 2027.

El peaje para conseguir tasas más bajas

Los contratos muestran que el crédito por hasta u$s 2000 millones otorgado por BBVA y Santander no ingresará íntegramente a las cuentas del Tesoro.

La operación contempla una comisión de estructuración equivalente al 0,5% del préstamo, es decir, u$s 10 millones para los bancos. A eso se suma una comisión cercana a los u$s 19 millones para el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), una prima de alrededor de u$s 105 millones para el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA) y otros honorarios y gastos administrativos derivados de la estructuración, entre ellos los correspondientes a The Bank of New York Mellon como agente administrativo.

En conjunto, los descuentos reducen el desembolso efectivo del primer crédito a unos u$s 1835 millones, por lo que cerca de u$s 165 millones quedan absorbidos por comisiones, primas y gastos necesarios para acceder al financiamiento.

En paralelo, el préstamo de hasta u$s 1200 millones encabezado por Deutsche Bank también prevé una comisión de estructuración del 0,5%, equivalente a unos u$s 6 millones, además de los costos propios de la garantía parcial otorgada por el BID.

Ambas operaciones se enmarcan en el Decreto 478/2026, que autorizó al Ministerio de Economía a tomar hasta u$s 5000 millones de financiamiento externo con garantía de organismos multilaterales. El paquete de actualmente consume el 64% de ese cupo.

Qué gana el Gobierno

El secretario de Finanzas, Federico Furiase, defendió el esquema al señalar que "estos préstamos constituyen una fuente de refinanciamiento con condiciones de costo financiero y plazo más óptimas para el Estado de las que resultarían de una colocación en los mercados internacionales bajo las condiciones actuales".

Además, sostuvo que "esta fuente de refinanciamiento será utilizada para refinanciar parte de los vencimientos de capital del año 2027, por lo que NO constituye un incremento de la deuda".

La principal ventaja para Economía es el calendario de pagos. El préstamo con BBVA y Santander tendrá una tasa SOFR más 0,77% -convalidando un promedio ponderado que ronda el 6% anual-, un plazo de seis años y comenzará a amortizarse recién el 15 de diciembre de 2029 mediante seis cuotas semestrales iguales.

En el caso del crédito con Deutsche Bank, el financiamiento se divide en dos tramos con vencimientos en 2031 y 2036 y también toma como referencia la tasa SOFR.

Sin embargo, el alivio alcanza únicamente al capital. Los contratos establecen que los intereses comenzarán a abonarse desde diciembre de este año, por lo que el costo financiero empezará a sentirse antes de que venza la primera cuota del préstamo.

Toto Caputo, José Luis Daza y Federico Furiase presentaron el programa financiero 2026-2027 para afrontar vencimientos de deuda

Toto Caputo, José Luis Daza y Federico Furiase presentaron el programa financiero 2026-2027 para afrontar vencimientos de deuda

Respecto al destino de los fondos, Furiase enfatizó textualmente: “Esta fuente de refinanciamiento será utilizada para refinanciar parte de los vencimientos de capital de 2027, por lo que NO constituye un incremento de la deuda”. El funcionario agregó que “el programa financiero 2026 cierra con un colchón de u$s 3700 millones, potenciando la acumulación de reservas del BCRA”.

La cláusula del FMI

Otra de las novedades que surge de la documentación es el compromiso de la Argentina de mantener durante toda la vigencia de los préstamos las condiciones necesarias para sostener las garantías otorgadas por los organismos multilaterales.

Más allá de las variables numéricas, los contratos de préstamo (Credit Agreement y Engagement Letter) contienen una rigurosa condicionalidad política cruzada. Para mantener vigentes las garantías del BID y el Banco Mundial que hacen posible la tasa del 6%, la República Argentina queda obligada explícitamente a mantenerse en situación de cumplimiento y con un programa activo ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) durante toda la extensión del crédito.

Cualquier desvío o ruptura con el organismo conducido por Kristalina Georgieva habilitará a los bancos comerciales a declarar un "evento de default acelerado" y exigir el repago inmediato de los u$s 3200 millones. Por ahora, ese escenario no está sobre la mesa: Caputo anunció este miércoles que la directora gerenta del Fondo visitará el país a fin de mes.

Los contratos también fijan jurisdicción en los tribunales de Nueva York para eventuales controversias e incorporan la renuncia a determinadas inmunidades soberanas vinculadas con la ejecución de las obligaciones.

Con estas operaciones, el Gobierno ya comprometió u$s 3200 millones del cupo de hasta u$s 5000 millones autorizado por el Decreto 478/2026. La apuesta es pagar un costo inicial elevado para conseguir un financiamiento que permita correr los mayores vencimientos de deuda más allá del año electoral y mejorar el perfil financiero de la Argentina.

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