COMO UN PIANO

Mala noticia para Javier Milei y Toto Caputo: la industria y la construcción se desploman

El INDEC reportó un nuevo retroceso de la actividad. Sectores clave profundizan la crisis. La UTN alerta por pérdida de empleo y riesgo al tejido productivo.

Letra P | Guillermo Villarreal
Por Guillermo Villarreal
La industria y la construcción se desploman en la era Javier Milei

La industria y la construcción se desploman en la era Javier Milei

La industria y la construcción, las actividades más perjudicadas por el programa económico de Javier Milei y Toto Caputo, volvieron a desplomarse en noviembre, según reportó el INDEC. La producción manufacturera retrocedió 8,7% interanual y la construcción cayó 4,7% contra el mejor mes del gobierno libertario.

Notas Relacionadas
En la Argentina de Javier Milei, se acentúan los despidos en la industria
País importador

Cerraron 30 empresas por día, se acentuaron los despidos en la industria y cayó el empleo formal

Por  Francisco Aristi

Quince de las dieciséis divisiones industriales registraron bajas interanuales. Los retrocesos más marcados se dieron en productos textiles (-36,7%), vehículos automotores (-23,0%), maquinaria y equipo (-17,9%) y calzado y prendas de vestir (-17,6%). Sólo la refinación de petróleo mostró una variación positiva (6,3%). La caída también alcanzó a alimentos, bebidas y muebles, entre otros sectores tradicionales.

indec producción manufacturera

En la construcción, el indicador del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) mostró una baja interanual de 4,7% en noviembre y del 4,1% respecto al mes anterior. Insumos claves como ladrillos, yeso, cemento y placas de yeso registraron caídas significativas.

indec construcción insumos

Aunque algunos materiales vinculados a la obra privada mostraron subas, la tendencia general fue negativa, especialmente para los sectores más intensivos en mano de obra.

UTN: cinco meses de caída y cierre negativo

El Balance 2025 elaborado por el Observatorio de Actividad Industrial de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) trazó un diagnóstico contundente: la industria nacional acumuló cinco meses consecutivos de caída y cerrará el año casi 9% por debajo de los niveles de 2023.

Según el reporte, “aunque se observó una suba interanual del 3,1%, ese crecimiento es engañoso, ya que parte de una base distorsionada por la crisis de 2024”.

“El volumen producido sigue lejos de recomponerse y la recuperación no alcanza a los sectores tradicionales del entramado industrial nacional”, señaló el informe.

industria nacional utn ba

Las recorridas por fábricas reflejan una postal preocupante: líneas de producción más lentas, turnos recortados, máquinas detenidas y preocupación creciente en empresarios y trabajadores por la continuidad de la actividad.

Las actividades más afectadas fueron textiles, metalmecánica, automotriz nacional y materiales para la construcción, todas con retrocesos superiores al 20% respecto a 2023.

El documento alerta que “la baja de la obra pública y la apertura de importaciones impactaron de lleno en ramas que históricamente fueron generadoras de empleo calificado”.

Alarmas para Javier Milei y Toto Caputo

El impacto sobre el empleo industrial también fue fuerte. El informe indica que durante 2025 se perdieron 29.000 puestos de trabajo registrados, y que en comparación con 2023, la caída alcanza los 45.000 empleos. Las pérdidas se concentraron en textiles y metalmecánica, sectores directamente afectados por la competencia de productos importados y la paralización de la obra pública.

La situación de la industria automotriz es un caso emblemático: las ventas crecieron, pero por el ingreso de vehículos importados. La participación de los autos de fabricación nacional se desplomó del 58% en 2023 al 30% en 2025. La UTN advierte que el debilitamiento de las ramas industriales de base pone en riesgo el equilibrio de todo el ecosistema productivo.

utn empleo industria

De cara a 2026, el informe proyecta que energía, alimentos y transporte liviano seguirán siendo los únicos motores del crecimiento, pero la continuidad de la apertura comercial introduce un factor de incertidumbre crítica para el resto de la industria nacional. La falta de políticas activas que protejan la producción local amenaza con profundizar la pérdida de empleo y el desmantelamiento del tejido productivo.

Universidad, industria y desarrollo en peligro

Más allá de los datos económicos, el Observatorio de la UTN subrayó una advertencia estructural: la caída de la industria implica también una menor demanda de profesionales, técnicos e ingenieros. Y, a su vez, el debilitamiento de las universidades públicas y de la inversión en ciencia y tecnología afecta las capacidades necesarias para sostener la producción nacional.

industria toto caputo despidos javier milei.jpg
Financiamiento a pymes a través del mercado de capitales

Financiamiento a pymes a través del mercado de capitales

“El vínculo entre industria, universidad y movilidad social está siendo desarticulado”, sostiene el documento. La UTN insiste en que no alcanza con que algunos sectores crezcan: “el desarrollo productivo debe ser integral, y no puede basarse solo en sectores con baja generación de empleo o alta dependencia externa”.

En este contexto, el informe concluye que la continuidad del modelo actual puede terminar atentando contra la historia industrial del país, su identidad productiva y las bases del desarrollo futuro. Para revertir la tendencia, reclaman un cambio de rumbo que combine apertura selectiva con políticas de promoción industrial y tecnológica.

Temas
Notas Relacionadas
Las importaciones vienen llegando en la era Javier Milei
Industria en crisis

Empresas cierran fábricas, traen importaciones de China y mudan la producción a Brasil

Lumilagro no es la única firma que dejó de producir y compra todo hecho. El autopartismo local se achica. Tours a oriente y crisis de empleo en textiles.
Las importaciones destruyen el entramado productivo del autopartismo nacional
Modelo para desarmar

Las importaciones de China y Brasil dejan nocaut a la industria autopartista

Los fabricantes de piezas están desbordados por la avalancha de repuestos que llegan del exterior. Las automotrices locales también les compran menos.

Las Más Leídas

Más Sobre Economía

También te puede interesar

El Presidente Javier Milei y 17 gobernadores, mimos y cero hostilidad en el primer encuentro tras las elecciones.
LIBERTARIOS VS. FEDERALES

Reforma laboral: gobernadores hacen cuentas por Ganancias mientras esperan al enviado Santilli

Por  Gabriela Pepe
El gobernador de Santa Fe Maximiliano Pullaro junto al ministro de Economía Toto Caputo. La reforma laboral, un punto de debate. 
LIBERTARIOS VS. FEDERALES

Reforma laboral: Pullaro ata la rebaja de Ganancias a que Caputo le pague la deuda de la Caja de Jubilaciones

Por  Lucio Di Giuseppe
Dante Gebel, de actor religioso a estrella en las redes sociales
DISCUSIÓN 2027

Dante Gebel, de actor religioso a estrella digital: los números del fenómeno

Por  Susana Maidana
Guillermo Castello llevó el reclamo contra las tasas municipales a la Suprema Corte bonaerense 
DIFERENCIAS EN EL EQUIPO

Un libertario lleva a la Corte bonaerense la polémica por el cobro de la tasa vial de Mar del Plata

Por  José Maldonado