SALVATAJE

Scott Bessent confirmó que el Banco Central ya usó parte del swap y dijo que EEUU "tuvo una ganancia"

El secretario del Tesoro estadounidense confirmó lo que el Gobierno ocultaba: el BCRA tomó deuda para pagarle al funcionario trumpista y al FMI.

Por Letra P | Periodismo Político
Scott Bessent y Donald Trump.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) activó un primer tramo del swap de monedas acordado con el Tesoro de Estados Unidos, según confirmó el titular del área, Scott Bessent ."Ya obtuvimos una ganancia”, remarcó el funcionario de Donald Trump.

Bessent reveló que la administración de Javier Milei solicitó poner en funcionamiento "una pequeña parte" del convenio bilateral de monedas, cuyo monto total asciende a US$20.000 millones, según detalló la agencia de noticias Bloomberg. Como explicó Esteban Rafele en Letra P, el ministro Toto Caputo y el titular del BCRA, Santiago Bausili, habrían endeudado a la entidad monetaria por U$S 1.800 millones, según datos que se desprenden de su balance.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/1987530617014153626?s=20&partner=&hide_thread=false

Sin embargo, el monto exacto no fue precisado oficialmente. Podría tratarse de dólares utilizados para reembolsar a Estados Unidos dólares empleados en la intervención cambiaria previa a las elecciones o para afrontar los vencimientos de deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que se concretaron el último viernes.

El secretario del Tesoro aseguró que con este movimiento "el gobierno de Estados Unidos ganó dinero". "Le prestamos dinero a un gobierno para estabilizarlo durante una elección, uno de nuestros grandes aliados en Latinoamérica", explicó Bessent en el marco de una entrevista televisiva a la cadena MSNBC.

La opacidad del Gobierno para devolver el favor a Scott Bessent

La activación de parte del swap ya se había empezado a dejar ver la semana pasada, cuando se publicó el último balance semanal del BCRA y la planilla de tenencias de derechos especiales de giro (DEGs), informada por el FMI.

En el reporte del 31 de octubre pasado, la autoridad monetaria argentina sugería que el Tesoro estadounidense podría haber activado un tramo del swap para recuperar los dólares que invirtió en la antesala electoral para sostener el tipo de cambio.

En la misma dirección, el FMI reveló a principios de noviembre que en octubre la Argentina aumentó su tenencia de DEGs en 640,8 millones, mientras que Estado Unidos redujo sus tenencias de DEGs en el mismo monto. Así se dejaba traslucir que podía ser efecto de una puesta en marcha del acuerdo de monedas entre ambos países.

