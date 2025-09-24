Donald Trump ofrece un swap de 20.000 millones de dólares, comprar deuda y una línea directa de crédito

A través del secretario del Tesoro, Scott Bessent , el gobierno de Donald Trump anunció este miércoles que negocia con su par de Javier Milei un swap de 20.000 millones de dólares y que compraría bonos de la deuda argentina en caso de que la situación lo exigiera.

Además, señaló que está en condiciones de ofrecerle al país un crédito stand by al país a través del fondo de estabilización cambiaria.

En definitiva, un salvataje full full para el "muy respetado" presidente argentino, como lo llamó el jefe de la Casa Blanca este martes en Nueva York, donde los mandatarios mantuvieron un encuentro bilateral.

“El Tesoro está negociando actualmente con las autoridades argentinas una línea swap de 20.000 millones de dólares con el Banco Central. Trabajamos en estrecha coordinación con el gobierno argentino para evitar una volatilidad excesiva”, señaló Bessent, que había prometido hacer "lo que fuera necesario" para sacar al gobierno libertario de la tormenta perfecta que lo ponía contra las cuerdas.

Javier Milei esquiva al Congreso

La modalidad de swap y compra de bonos lleva a que ambas acciones no tengan que pasar por el Congreso Nacional. En cambo, sí debiera hacerlo un crédito stand by.

“El Tesoro está listo para comprar bonos argentinos en dólares y lo hará según las condiciones lo exijan”, anunció Bessent.

Milei bessent.jpg Javier Milei y el titular del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, el salvavidas de Donald Trump. Presidencia

Además, añadió: “También estamos preparados para otorgar un importante crédito stand-by a través del Fondo de Estabilización Cambiaria y hemos mantenido conversaciones activas con el equipo del presidente Milei para hacerlo”.

¡Atrás, volatilidad excesiva!

El funcionario adelantó: “El Tesoro está negociando actualmente con las autoridades argentinas una línea swap de 20.000 millones de dólares con el Banco Central. Trabajamos en estrecha coordinación con el gobierno argentino para evitar una volatilidad excesiva”.

“Estados Unidos está dispuesto a comprar deuda gubernamental secundaria o primaria y estamos trabajando con el gobierno argentino para poner fin a las exenciones fiscales para los productores de materias primas que conviertan divisas”, agregó.

Estados Unidos, al rescate contra el riesgo kuka

Bessent dijo que “Argentina cuenta con las herramientas para derrotar a los especuladores, incluyendo a aquellos que buscan desestabilizar los mercados argentinos con fines políticos”, lo que, en palabras de Toto Caputo y según la narrativa del Gobierno, vendría a ser el riesgo kuka.

El laberinto argumental del Gobierno: no es la economía, es la política

“También he estado en contacto con numerosas empresas estadounidenses que planean realizar importantes inversiones extranjeras directas en Argentina en múltiples sectores en caso de un resultado electoral positivo”, señaló el secretario del Tesoro.

El funcionario afirmó que “la Administración Trump mantiene un firme apoyo a los aliados de Estados Unidos, y el presidente Trump ha otorgado al presidente Milei un respaldo excepcional a un funcionario extranjero, demostrando su confianza en los planes económicos de su gobierno y la importancia estratégica geopolítica de la relación entre Estados Unidos y Argentina”.

Javier Milei Donald Trump 2 Javier Milei y Donald Trump, en Nueva York. Todo OK.

“Inmediatamente después de las elecciones, comenzaremos a trabajar con el gobierno argentino en el pago de sus principales deudas”, enfatizó.

Bessent recordó que el martes, junto a Trump, conversó “extensamente con el presidente Javier Milei y su equipo directivo en Nueva York” y dijo: “Como ha declarado el presidente Trump, estamos listos para hacer lo necesario para apoyar a Argentina y al pueblo argentino”.

“Bajo la presidencia de Milei, Argentina ha dado pasos importantes hacia la estabilización. Ha logrado una impresionante consolidación fiscal y una amplia liberalización de precios y regulaciones restrictivas, sentando las bases para el histórico retorno de Argentina a la prosperidad”, reiteró el funcionario, quien añadió: “Seguiré de cerca los acontecimientos y el Tesoro sigue plenamente preparado para hacer lo que sea necesario”.

Toto Caputo: "Qué más se puede agregar"

Qué se puede agregar, más que thank you, Secretary Scott Bessent!", tuiteó Toto Caputo, sin agregar detalles sobre las condiciones de la ayuda que ofreció el gobierno estadounidense.

Bueno, que se puede agregar más que, thank you Secretary @SecScottBessent.

Argentinos, empieza una nueva era. A trabajar todos juntos para hacer nuestro país grande nuevamente!

https://t.co/x24lZLDkLx — totocaputo (@LuisCaputoAR) September 24, 2025

El ministro de Economía continuaba con las reuniones en Nueva York este miércoles, mientras los mercados reaccionaban con fuertes subas de activos argentinos, ahora respaldados por Trump.