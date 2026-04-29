Manuel Adorni en el Congreso: "No voy a presentar la renuncia"

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Manuel Adorni: "Nunca oculté mi patrimonio, no cometí ningún delito y voy a probarlo en la Justicia"

"En relación a mi patrimonio, señalo que los miembros de esta Cámara quieren asemejar mi vida privada con actos de gobierno. Ni constitucional, ni penalmente son comparables. Yo pagué todos los viajes que realicé con mi familia", dijo el jefe de Gabinete en la Cámara de Diputados en referencia a sus viajes al exterior.

"Nunca un gobierno anterior colaboro de forma inmediata sobre denuncias realizadas a sus propios funcionarios. Por el contrario los funcionarios anteriores cuentan con condenas firmes y forman un espacio que quiere simular igualdad de condiciones. Han sacado conclusiones equivocadas. No cometí ningún delito y voy a probarlo en la Justicia", aseguró.

“Pedí disculpas a los argentinos entendiendo que mi conducta debe ser siempre clara y me puse a disposición de la Justicia frente a cada denuncia. Lamentablemente, estas disculpas han sido utilizadas por algunos miembros de esta Cámara como una herramienta política para obstaculizar la gestión del gobierno nacional”, apuntó.

Además, detalló que todos sus movimientos personales quedaron registrados por los organismos correspondientes. “En todos los casos intervinieron la Dirección Nacional de Migraciones, la Dirección General de Aduanas o la Policía de Seguridad Aeroportuaria, y se llevaron a cabo todos los registros correspondientes”, explicó, y remarcó que “el Estado Nacional no registra ningún pago de costos sobre mis viajes personales”.

Y agregó: “Como lo dije, aún no venció el plazo de la presentación de mi última declaración jurada. Será en ese momento en el que se formulará el correspondiente detalle de mi patrimonio integral”