Manuel Adorni en el Congreso: "No voy a presentar la renuncia"

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, brinda su informe de gestión ante la Cámara de Diputados en medio de una causa judicial por presunto enriquecimiento ilícito. El funcionario recibió 4.800 preguntas de los legisladores, algunas vinculadas a la causa. El presidente Javier Milei está presente en el Congreso para apoyarlo.
Manuel Adorni: "No voy a presentar la renuncia"
El jefe de Gabinete cerró el segundo capítulo de respuestas a la oposición con una frase contundente: "No voy a presentar la renuncia", dijo. "Por el contrario, estoy acá dando la cara. El Presidente me confió el honor y la responsabilidad de coordinar el gabinete de ministros más reformista de la historia. Es para mí un orgullo estar adelante de esta tarea porque los argentinos lo venían esperando hacía décadas", agregó Manuel Adorni en el Congreso.
"Voy y vamos a seguir trabajando para materializar el sueño de una Argentina diferente. Seguiré dando cuenta ante esta Cámara del trabajo hecho según dicta la Constitución Nacional", finalizó, antes de que comience otro bloque de preguntas de la oposición.