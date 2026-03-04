MODELO PARA DESARMAR

La provincia de Buenos Aires, epicentro de la crisis de la industria: 62 mil despidos y 5600 empresas menos

FATE, Whirlpool, otras grandes y pymes cerraron. Axel Kicillof acusa a Javier Milei de ejecutar "un plan de exterminio" en las fábricas. Futuro incierto.

Por Francisco Aristi
FATE cerró sus puertas, como otras 5600 empresas de la provincia de Buenos Aires.

FATE cerró sus puertas, como otras 5600 empresas de la provincia de Buenos Aires.

La provincia de Buenos Aires sufrió el cierre de FATE y el de otras 5600 empresas y la destrucción de más de 62 mil empleos registrados entre noviembre de 2023 y octubre de 2025. El reseteo económico de Javier Milei pega de lleno en la industria bonaerense, que aporta el 30% del Producto provincial y emplea a 500 mil personas.

Los neumáticos FATE se dejan de fabricar por las importaciones chinas.
FIN PARA UN CLÁSICO ARGENTINO

Cierra FATE y 900 personas quedan en la calle

Letra P | Kevin Cavo
Kevin Cavo
FATE cerró sus puertas en Buenos Aires, como otras 5600 empresas.

FATE cerró sus puertas en Buenos Aires, como otras 5600 empresas.

En el conurbano bonaerense y en Zárate se fabrica más del 60% de los vehículos producidos en el país y se concentra más del 58% del empleo de esa rama industrial nacional, que acaba de registrar el peor enero en seis años, con una caída del 30,1% interanual.

La planta de Stellantis en Tres de Febrero, donde se fabrican los modelos 208, 2008, Partner y Berlingo, está en una parada operativa hasta marzo. La compañía ya había adelantado las vacaciones a sus trabajadores y ahora cobran el 70% del sueldo hasta retomar la actividad.

"El modelo económico de Milei es un plan de exterminio de la industria argentina", dijo días atrás el gobernador Axel Kicillof, que ve cómo la caída de la actividad aumenta la desocupación y pega en las cuentas fiscales provinciales.

Buenos Aires, la máquina productiva de un país en crisis

Desde noviembre de 2023, se destruyeron 294 mil empleos asalariados registrados en todo el país y cerraron casi 22 mil empresas. La provincia de Buenos Aires es la más afectada por el modelo económico libertario, debido a que la industria significa el 30% del producto provincial, una cifra 10 puntos mayor a la media nacional.

La caída del consumo por pérdida de poder adquisitivo, la apertura de las importaciones, el costo del crédito y la apreciación del dólar, más el aumento de los servicios y los impuestos, son los factores que mencionan los industriales para explicar las causas del naufragio.

“La Provincia es la más afectada por el cierre de empresas", , dijo a Letra P Gustavo Casciotti, presidente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme) de Mar del Plata. "Detrás de los casos emblemáticos como Whirlpool o FATE y cientos de pymes, hay una pérdida de empleo por goteo en comercios, distribuidoras y pequeños emprendimientos, que contribuyen a un escenario de enorme complejidad, con cheques rechazados y endeudamiento en cascada", añadió. "En Mar del Plata, cerraron 200 locales comerciales”, remarcó.

Turismo para atrás y metalmecánica también

El sector turístico bonaerense atravesó el peor verano desde la pandemia, con 830 mil visitantes menos, una caída del 11%, estadías más cortas y consumos un 25% por debajo de la temporada 2024-25. Fueron $117 mil millones que dejaron de ingresar a la economía bonaerense.

La industria metalúrgica provincial cayó un 8,4%. Junto a Córdoba, concentra los descensos más pronunciados del sector a nivel nacional, según la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA). La cámara sostuvo que atraviesa el peor momento desde 2020 y siete de cada diez empresas no esperan mejoras en su actividad para el primer trimestre.

Crisis del empleo: un listado que sigue creciendo

Según datos oficiales de la Provincia, el listado de cierres y despidos no para de crecer.

  • La planta de ensamblaje de motos KTM del Grupo Simpa, en Campana, cerró y despidió a 50 trabajadores.
  • Kimberly-Clark cerró su planta en el parque industrial de Pilar, donde fabricaba productos de las marcas Kotex, Huggies, Kleenex y Scott. Despidió a 220 trabajadores.
  • Kenvue —escisión de Johnson & Johnson- dejó de producir en Pllar las toallitas Siempre Libre y Carefree y champús, colonias y aceites para bebés Johnson’s Baby.
  • Avon cerró una de sus sedes en San Fernando y despidió a 293 empleados.
  • La textil Hazan Silvia, en Lanús Oeste, cerró y dejó a 50 trabajadores sin empleo.
  • La bulonera Fabio Hnos cerró en Valetín Alsina, Lanús, y echó a 76 empleados.
  • La sucursal del mayorista de limpieza y perfumería Medamax cerró en Laferrere, La Matanza, y dejó afuera a 70 trabajadores.
  • Yaguar, en Bahía Blanca, cerró definitivamente y cesó a 60 personas.
  • Supermercado Vea cerró su sucursal de San Pedro y dejó 30 trabajadores en la calle.
  • Diarco, de Ricardo Goldfarb, ferviente admirador de Javier Milei, cerró tres sucursales bonaerenses en Lanús, Bolívar y Berazategui.
  • Dass, la fabrica de zapatillas para las marcas Fila y Umbro, en Coronel Suárez, bajó la persiana y despidió a 400.
  • Whirlpool cerró su planta nueva de Pilar y dejó a 220 trabajadores sin empleo.
  • La fábrica de cerámicos Ilva Porcellanato cerró su planta en el Parque Industrial de Pilar y echó a 300 personas.
  • La química Clariant dejó de producir en Argentina para importar desde Brasil y echó a 10 empleados.
  • La cadena de electrodomésticos Frávega cerró su sucursal en Temperley, Lomas de Zamora.
  • La multinacional Lamb Weston, productora de papas fritas congeladas, anunció el cierre de su planta de Munro, Vicente López, que empleaba a 100 personas.
  • Tía Maruca, la fábrica de galletitas, bajó las persianas en Chascomús y despidió a 27 trabajadores.
  • Textilana S.A., conocida por producir la marca de sweaters Mauro Sergio suspendió 175 trabajadores hasta marzo y les paga parte del sueldo y sin aportes, aunque no cerró definitivamente.
  • La conservera de pescados Marechiare, en Mar del Plata, cerró y desvinculó 50 empleados.
  • El frigorífico portuario Apolo Fish cerró y echó 34 trabajadores en Mar del Plata.
  • Sur Trade, una de las pesqueras marplatenses, cerró y quedaron 150 empleados sin trabajo
  • El saladero Isola Verde, de Mar del Plata, cerró y echó a 12 trabajadores
  • En el Parque Industrial de Pilar, la estadounidense Magnera, dedicada a textiles industriales para el sector de higiene y sanitario, cerró y echó a unas 60 personas.
  • La logística Translog cerró y echó 17 empleados en Pilar.
  • Gepsa Pet Foods cerró su planta de producción en Pilar y dejó a 80 trabajadores sin empleo.
  • La láctea La Suipachense cerró y dejó sin trabajo a 140 empleados. La empresa atravesó muchos años de crisis.
  • Alimentos Refrigerados S.A. (ARSA), que elaboraba yogures, flanes y postres de la marca SanCor, quebró y dejó 180 personas en la calle en la pequeña localidad de Arenaza, en el partido de Lincoln.
  • La gráfica Anselmo Morvillo anunció la quiebra y quedaron 200 familias sin trabajo en Avellaneda.
  • La empresa FABI Bolsas Industriales, luego de 65 años de trayectoria, cerró su planta ubicada en la localidad de Hinojo, Olavarría, con 100 despedidos.
Un conflicto tras otro

Un informe reciente del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) reveló que entre enero de 2024 y febrero de 2026 se registraron al menos 717 conflictos laborales en todo el país y 176 ocurrieron en empresas bonaerenses.

Entre los conflictos más resonantes, además del de FATE, se destacan:

  • La petroquímica Sealed Air, que despidió a 65 trabajadores y paralizó parcialmente la planta.
  • Newsan-Siam, la electrónica que también produce en Tierra del Fuego, notificó 45 despidos y 70 suspensiones en sus plantas de Avellaneda y Lanús.
  • Lustramax, empresa de artículos de limpieza, que provee a cadenas como Coto, Ford y Mondelez desde Malvinas Argentinas, despidió a 40 trabajadores.
