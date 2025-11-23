Las importaciones de autos crecen 120% y Brasil y China copan el mercado automotriz

La venta de vehículos 0km en Argentina se disparó un 61% en 2025 respecto de 2024. Es la mejor performance de los últimos seis años. Festejan las terminales... de Brasil y China . Es que las importaciones de autos aumentaron 120%, mientras que los patentamientos de origen nacional crecieron 15%.

Los autos importados copan el mercado y ya significan el 60% de las ventas internas. La producción nacional acumuló un crecimiento de 2,8% en diez meses, según la Asociación de Fábricas de Automotores ( ADEFA ). Sin embargo, las exportaciones cayeron más de 10% entre enero y octubre. Las ventas a Brasil cayeron 18,5% en los primeros tres trimestres del año.

“El tipo de cambio y la oferta de vehículos importados generan la caída de la producción nacional”, explicó a Letra P un economista que asesora al sector. Recordó que en 2023 la industria local ocupaba el 67% del mercado, mientras que en 2018 había caído a apenas el 30% de los vehículos vendidos.

De los 15 modelos más comercializados, siete son importados y la mayoría proviene de Brasil. El Toyota Yaris lidera desde hace nueve meses. La Ford Territory , fabricada en China, incrementó sus ventas más del 150% y al canzó 1,5% de los patentamientos totales, convirtiéndose en el modelo extra Mercosur con más unidades vendidas.

Los autos chinos casi duplicaron su presencia dentro del conjunto de importados y ya representan el 3,4% del mercado total. El crecimiento se aceleró desde que el ministro Toto Caputo habilitó un cupo de 50.000 unidades anuales exentas del arancel extrazona del 35% . China desplazó a México y consolidó su posición como segundo país de origen de las importaciones de vehículos.

Según el especialista consultado, “las importaciones crecen más que los patentamientos, lo que evidencia que las terminales están generando stock, favorecidas por el tipo de cambio y el cupo sin arancel”.

Importaciones para arriba y exportaciones para abajo

La caída de las exportaciones profundiza el déficit comercial del sector, con impacto directo en la pérdida de divisas. Paradójicamente, el rojo se atenúa por la baja en la producción nacional, dado que más del 60% de las piezas de los autos fabricados en el país también son importadas.

Las terminales buscan sostener su perfil exportador, pero no lo logran: las ventas externas retrocedieron 7% en lo que va de 2025 frente a igual período de 2024.

La devaluación del real a inicios de año quitó competitividad a la industria argentina: Brasil pasó a resultar más barato y el país perdió 8% de participación en ese mercado. Argentina exporta a su principal socio comercial modelos como Toyota Hilux y SW4, Ford Ranger y Fiat Cronos, entre otros.

autos 1.jpg Javier Milei entrega el mercado local a los autos importados

Colombia también redujo sus compras, mientras que crecieron los envíos a otros destinos de la región como Perú y Chile.

La caída de las exportaciones intensifica el déficit de la balanza del sector y obliga a las automotrices a recalcular estrategias. Con un mercado interno que se recupera por impulso importado, la industria local enfrenta un doble desafío: pérdida de puestos en el mercado brasileño y mayor exposición al tipo de cambio.

Toto Caputo recibió al nuevo presidente de Adefa

La semana pasada, Caputo recibió a Rodrigo Pérez Graziano, flamante presidente de la ADEFA, que reúne a las 11 terminales radicadas en el país.

En el encuentro, el ministro reiteró que el Gobierno no prevé reducir los derechos de exportación que pagan las automotrices.

adefa caputo Toto Caputo e integrantes de ADEFA hablaron de importaciones y exportaciones de autos.

Además, señaló que Donald Trump “no tiene jurisdicción” para eliminar el arancel del 25% (la llamada Chicken Tax) que Estados Unidos impone a las pick-ups importadas, una decisión que corresponde al Congreso. Esto limita la posibilidad de que Argentina, fuerte productora de camionetas medianas, acceda al mercado estadounidense en el marco del acuerdo comercial anunciado la semana pasada.

“La oportunidad sería más para utilitarios, que tributan un arancel del 2,5%”, explicó a Letra P un vocero del sector. Entre los utilitarios producidos en Argentina figuran el Fiat Fiorino, la Renault Kangoo y la Toyota Hiace.

Deudas, inversiones y la resolución que divide aguas

Las terminales valoraron la resolución 1834, que dolariza -pero difiere su pago- las deudas del Estado con exportadores por reintegros y recupero de IVA acumulado hasta el 31 de octubre de 2025. “Le da previsibilidad a las empresas y mejora los balances; antes esos montos eran pérdidas”, explicó la fuente.

Sin embargo, la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA) expresó su rechazo a la medida.

ADEFA ratificó ante Caputo que el sector prevé inversiones por u$s 2000 millones en los próximos tres años. Un ejemplo es el anuncio del ceo global de Ford, Jim Farley -quien nació en Argentina por el trabajo de su padre-, sobre una inversión de u$s 170 millones para producir una versión híbrida enchufable de la pick-up Ranger en 2027 en la planta de General Pacheco.

Stellantis, grupo integrado por Fiat, Jeep y RAM, confirmó inversiones para fabricar las pick-ups RAM Dakota y Fiat Titano en Córdoba. Toyota, por su parte, proyecta producir en Zárate una versión electrificada de sus modelos.