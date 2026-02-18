La crisis de la industria: cierra FATE y 900 personas serán despedidas

La empresa argentina FATE S.A.I.C.I. cierra definitivamente su planta industrial en Virreyes , partido bonaerense de San Fernando , y unas 900 personas serán despedidas. La decisión marca el final de más de ocho décadas de producción nacional en la industria del neumático.

La comunicación del directorio de la firma a la que accedió Letra P , fechada el 18 de febrero de 2026, informa que la compañía “cesa la actividad en su planta industrial”, al tiempo que agradece a colaboradores, clientes y proveedores por el recorrido compartido. La firma destaca su trayectoria como pionera en el desarrollo de neumáticos radiales en el país.

Según trascendió, la firma resolvió “no especular” con posibles cambios normativos o con una eventual nueva ley laboral, que avanza en el Congreso y beneficia al empresariado con menos costos en indemnizaciones. El directorio de la firma optó por avanzar con el cierre total y garantizar el pago de las indemnizaciones bajo el régimen vigente, informó una fuente de la empresa. Además, aseguró que abonará a cada trabajador “hasta el último centavo” y que “honrará las obligaciones” conforme a la legislación actual.

El cierre se produce en medio de la guerra declarada por Javier Milei a la industria nacional, las políticas del Gobierno a favor de la apertura de las importaciones y una crisis del empleo que, en dos años de gestión libertaria, ya se cobró 294.400 puestos de trabajo asalariados , según datos oficiales.

La ola cubre el país: el trabajo privado formal se derrumbó en 22 provincias . En ese marco, este martes Nicolás Albera describió en Letra P un cuadro que eniende todas las alarmas en el este de Córdoba : la autopartista alemana ZF bajó contratos y abrió retiros voluntarios, Pauny redujo la producción y Kalikal se encuentra en proceso preventivo de crisis.

Un clásico de la industria nacional

Durante más de 80 años, FATE construyó un liderazgo industrial basado en inversión tecnológica y expansión exportadora. Fue la primera empresa en abastecer neumáticos radiales a la plataforma automotriz local y el único productor nacional de neumáticos radiales para transporte, con presencia en mercados como Europa, Estados Unidos y América Latina.

El cierre representa uno de los golpes más fuertes para la industria nacional en los últimos años. Cerca de 900 operarios, técnicos y empleados administrativos quedarán desvinculados en un contexto de caída de la actividad y presión importadora.

Competencia con China

Fuentes vinculadas a la compañía señalaron a este medio que la competencia con productos provenientes de China volvió inviable la continuidad de la producción local, tras la apertura de importaciones indiscriminada que dispuso el Gobierno. La diferencia de costos y las nuevas condiciones del mercado colocaron a la empresa en una situación de desventaja estructural difícil de revertir.

Según registros del sector, en mayo de 2025 se produjo un récord histórico de importaciones: ese mes, ingresaron al país 869.525 neumáticos, el volumen mensual más alto en las últimas dos décadas. El origen de esas importaciones fue casi exclusivamente asiático. China se quedó con el 78% del total del segmento de autos y camionetas.

Más números: entre enero y junio del año pasado, las importaciones de neumáticos asiáticos crecieron 37,2% interanual, impulsadas por la eliminación de trabas burocráticas y la reducción de costos logísticos internacionales. En contrapartida, las tres plantas radicadas en el país (FATE, Pirelli y Bridgestone) debieron lidiar con un difícil escenario productivo. El rubro idustrial de caucho y plástico cerró 2025 con una caída del 22,1%.

Al finalizar el año, las fábricas de neumáticos operaban apenas al 33,4% de su capacidad. El otro rasgo que explica la crisis es el desplome de la fabricación nacional de vehículos, de la que el sector de los neumáticos tiene fuerte dependencia. La industria automotriz cayó 22,5% el año pasado.

Más de 80 años de historia industrial en Argentina

FATE es una empresa de capitales argentinos que durante más de ocho décadas generó empleo de calidad, desarrolló proveedores locales y exportó tecnología, afirma la empresa. Esa identidad industrial, sostuvo la compañía, la acompañará en los desafíos futuros, aunque no precisó si mantendrá alguna actividad en el país.

Empresa FATE en San Fernando La planta de FATE en San Fernando, Buenos Aires.

El cierre se produce en un contexto de reconfiguración del sector manufacturero, con dificultades para competir frente a importaciones más baratas y un mercado interno retraído. La industria del neumático ya había atravesado conflictos sindicales y tensiones productivas en los últimos años que se recrudecieron en los últimos meses.

Con esta decisión, Argentina pierde a uno de los actores históricos del rubro. La salida de FATE deja un vacío en la producción nacional de neumáticos radiales para transporte y profundiza la preocupación por el empleo industrial en la provincia de Buenos Aires, donde la planta de Virreyes fue durante décadas un motor económico regional.

Largo conflicto

Trascendió que a todos los empleados administrativos de FATE les llegó un aviso para que no vayan a trabajar este miércoles.

La novedad es el punto cúlmine de un conflicto de larga data que enfrenta al sindicato Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna) y la empresa de Javier Madanes Quintanilla.

La planta industrial de San Fernando está semiparalizada hace 30 días. En los últimos dos años, la firma recortó a la mitad la cantidad de operarios.