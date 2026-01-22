Turismo XS: gastos cuidados, estadías cortas y empresas en crisis en plena temporada

Vacaciones fragmentadas, estadías cortas, decisiones de última hora, gastos restringidos y selectivos definieron la primera quincena de turismo de verano 2026. Empresarios advierten sobre la baja rentabilidad que impone el consumo deprimido y el aumento de los costos de los servicios, aunque destacan un nivel de ocupación similar al de 2025, un 15% inferior al registrado en 2023.

“El verano 2026 no tiene reservas anticipadas. La ocupación se activa por picos. Es la dinámica del viaje conveniente: cuando se combina un evento atractivo y un pronóstico climático favorable”, señala un informe de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa ( CAME ), que monitorea la actividad turística en todo el país.

Según ese relevamiento, el gasto diario por persona varía según el destino y la categoría del alojamiento, y se ubica en un rango de entre $95.000 y $100.000.

Fuentes del Ente Municipal de Turismo y Cultura ( Emturyc ) de Mar del Plata detallaron, con números provisorios, que entre el 1° de diciembre y el 15 de enero, la cantidad de turistas bajó casi un 5% respecto al mismo periodo de 2024.

El balance de la temporada quedó atravesado por la controversia generada por el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli , quien resolvió discontinuar el convenio con el Instituto Nacional de Estadística y Censos ( INDEC ) que permitía sostener las Encuestas de Turismo Internacional (ETI) y de Ocupación Hotelera (EOH).

El funcionario argumentó que los datos oficiales no reflejaban la dinámica real del sector. En su lugar, comenzó a difundir cifras elaboradas a partir de relevamientos de la Cámara Argentina de Turismo (CAT), presidida por Laura Teruel, empresaria copropietaria de la firma de transporte Plusmar.

laura teruel turismo Laura Teruel, titular de la Cámara Argentina de Turismo (CAT)

Teruel accedió a la conducción de la entidad con el respaldo de la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt), que encabeza Andrés Deyá, y de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (Fehgra), presidida por Daniel Prieto.

Al presentar los datos sectoriales, Teruel afirmó que “los primeros quince días marcaron una buena temporada, con preferencia por recorrer el país”. Según la CAT, Pinamar registró una ocupación promedio del 84%, Mar del Plata alcanzó el 65% y proyecta superar el 70% en la segunda quincena de enero. En Córdoba, en tanto, se informó un incremento del 20% en la cantidad de turistas respecto de 2025.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mardelplata/status/2012857505836376121&partner=&hide_thread=false En cada amanecer marplatense, el mar nos regala una postal ÚNICA: luces y contraluces, brisa salada y ese silencio que nos hace reflexionar y darnos cuenta de que estamos en la ciudad más linda de todas.



Así, siempre empezamos el día con pura magia

¡Buen domingo! pic.twitter.com/K8QOuuaLim — Turismo Mar del Plata (@mardelplata) January 18, 2026

Una fuente de Faevyt consultada por Letra P señaló que el turismo interno y receptivo muestra un crecimiento interanual, aunque advirtió que el contexto macroeconómico condiciona la rentabilidad del sector. “Con un tipo de cambio estable y aumentos en los costos laborales e impositivos, los márgenes son muy ajustados”, explicó.

En paralelo, las agencias dedicadas al turismo emisivo registraron un aumento en la demanda. Hasta noviembre de 2025, unas 17,5 millones de personas viajaron al exterior, un 40% más que en 2024, de acuerdo con datos oficiales.

Transporte turístico y presión de costos

La situación es diferente para otros segmentos de la actividad. Ariel Porciel, representante de un grupo de 200 pymes propietarias de micros de larga distancia, señaló que la temporada muestra resultados dispares.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/danielscioli/status/2008656721473151133?ref_src&partner=&hide_thread=false Verano a pleno en Argentina



Ocupación turística de hasta el 100% en destinos de todo el país.

El turismo mueve trabajo y economías regionales, con más libertad, previsibilidad y confianza de la mano del Presidente @JMilei. https://t.co/z5kId1Y6hd pic.twitter.com/anYhhbFYzS — Daniel Scioli (@danielscioli) January 6, 2026

“La venta de viajes a Brasil cayó y hubo menos movimiento hacia la Costa Atlántica. Los costos subieron de manera significativa y no hubo margen para trasladarlos a precios”, explicó a Letra P. Según detalló, la renovación de flota se encuentra virtualmente paralizada por la falta de rentabilidad.

Bariloche: ocupación estable y consumo contenido

En Bariloche, la temporada se desarrolla con niveles de ocupación similares a los del año pasado. Así lo indicó Martín Lago, presidente de la Asociación Hotelera Gastronómica de la ciudad, quien precisó que la ocupación promedio alcanza el 80% sobre unas 30.000 camas registradas en el sector formal.

El dirigente aclaró que no hay datos consolidados sobre las aproximadamente 25.000 plazas informales que funcionan sin habilitación. Del total de visitantes, el 80% corresponde a turistas argentinos y el 20% a extranjeros, principalmente de Brasil y Chile, aunque también se registra presencia de viajeros provenientes de Estados Unidos, Canadá y Europa.

“El gasto promedio diario ronda los $128.000 por persona e incluye alojamiento, comidas y actividades. Si bien la estadía se extendió levemente respecto de 2025, el nivel de consumo es contenido”, indicó Lago.

El titular de la entidad señaló que la rentabilidad del sector es reducida y que esa situación impacta en la inversión. “La mayoría de los establecimientos son emprendimientos familiares. Se sostiene la actividad, pero no hay margen para renovar instalaciones o mejorar servicios”, explicó. También destacó el rol de la promoción turística estatal en los distintos niveles de gobierno.

Costos, tarifas y reclamos en la Costa Atlántica

El incremento de los costos fijos aparece como una de las principales preocupaciones del sector. Según referentes empresarios, los servicios públicos registraron subas de hasta el 600% en los últimos meses, en un contexto de inflación anual cercana al 30%.

En la provincia de Buenos Aires, el gobernador Axel Kicillof mantuvo reuniones con empresarios turísticos de la Costa Atlántica, donde se expusieron dificultades vinculadas a la caída de la demanda y la reducción del gasto por visitante.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Kicillofok/status/2011574083234709580?ref_src&partner=&hide_thread=false Aunque vemos que el Gobierno nacional festeja, hay una realidad que ya no se puede ocultar: mientras hay récord de viajes a Brasil y de ocupación en Punta del Este, se destruye el turismo local, la industria y el consumo.



Los diarios dicen una cosa pero la realidad muestra que… pic.twitter.com/7wrf2pxv8W — Axel Kicillof (@Kicillofok) January 14, 2026

El ministro de Producción bonaerense, Augusto Costa, sostuvo que los registros oficiales muestran una baja en la cantidad de turistas, una menor duración de las estadías y un descenso significativo en el consumo.

Un informe de CAME coincide con ese diagnóstico: en la comparación interanual contra la primera quincena de 2025, la provincia de Buenos Aires registró una caída del 21%, con un impacto más fuerte en la Costa Atlántica, donde el retroceso fue del 26%. Además, los gastos turísticos realizados con la billetera digital Cuenta DNI descendieron un 40%.

El mapa de los destinos, según CAME

El relevamiento nacional de CAME muestra comportamientos heterogéneos según la región. En Neuquén, destinos como Villa La Angostura, Traful y San Martín de los Andes reportaron ocupación plena durante los primeros quince días de enero.

Córdoba alcanzó altos niveles de ocupación, con Villa Carlos Paz en torno al 90% y Santa Rosa de Calamuchita en el 95%. Según operadores locales, los ingresos turísticos de la provincia fueron un 20% superiores a los de 2025.

Turismo en Córdoba

El informe destaca que los destinos asociados al turismo de naturaleza concentraron los mejores registros. Ushuaia alcanzó una ocupación del 88% y mantiene buenas perspectivas para el resto del mes, impulsada también por la actividad de cruceros.

En Misiones, Puerto Iguazú y Oberá registraron picos del 85% de ocupación, con expectativas del 70% para la segunda quincena. Las estadías promedio oscilaron entre dos y cinco noches.

En Entre Ríos, Colón y Gualeguaychú cerraron la quincena con niveles superiores al 80%. Mendoza capital se ubicó en torno al 80%, mientras que Bariloche mantuvo el 80% durante los primeros días de enero, con reservas sostenidas para lo que resta del mes.

Posadas mostró un desempeño más moderado, con una ocupación cercana al 40%, marcada por el turismo de paso y decisiones de viaje tomadas en el día. En Corrientes, el promedio fue del 55%; en Tucumán, del 43%; y en Santiago del Estero, del 36%, aunque con picos vinculados a festivales y eventos culturales.

En esa provincia, destinos como Termas de Río Hondo, Villa Ojo de Agua y Sumampa registraron ocupaciones de entre el 50% y el 70%. Catamarca inició enero con un promedio provincial del 60% y del 50% en la capital, con una tendencia creciente hacia la segunda semana. En Neuquén, Aluminé alcanzó el 65% y Villa Pehuenia, el 60%.