Banco Provincia buscará cosechar en Expoagro: financiamiento a productores y beneficios exclusivos

En Expoagro 2026, Banco Provincia buscará seducir al campo con una batería de créditos en dólares y pesos, beneficios comerciales y promociones exclusivas. En la mayor propuesta de negocios del agro , la entidad bonaerense apuesta a financiar insumos y maquinaria, fortalecer su cartera y disputar mercado en un contexto desafiante para los productores.

La banca pública volverá a decir presente en la vigésima edición de la muestra, que se realizará del 10 al 13 de marzo en el predio ferial y autódromo de San Nicolás. Allí desplegará su stand con asesoramiento personalizado y líneas especiales para acompañar decisiones de inversión de productores y empresas.

La principal novedad será el lanzamiento de Procampo Digital en dólares, una herramienta que permitirá financiarse en moneda extranjera de manera 100% online a través del home banking. Hasta ahora, esta línea operaba en pesos desde julio de 2023 y ofrecía financiamiento para la compra de insumos, combustible y hacienda, con plazos de hasta 360 días. Las tasas para la nueva modalidad en dólares se anunciarán en la jornada inaugural de la muestra.

En el espacio institucional también se presentarán opciones para la adquisición de insumos, maquinaria y tecnología aplicada al agro, tanto en pesos como en dólares, con condiciones preferenciales para inversiones estratégicas.

La propuesta incluye financiamiento para la compra de maquinaria agrícola y otros bienes de capital, nuevos o usados, de producción nacional, a través de convenios con empresas proveedoras. Las líneas contemplan la posibilidad de cubrir hasta el 100% del valor de la factura, con IVA incluido.

El esquema prevé tasas preferenciales para inversiones en tecnología aplicada al agro, soluciones sustentables y fabricantes radicados en la provincia de Buenos Aires agrupados en Magriba. La oferta estará disponible durante los cuatro días de la exposición.

Expo Agro Bco Provincia Buenos Aires El Banco Provincia apostará fuerte en la Expo Agro 2026

Todas las novedades y condiciones podrán consultarse en el portal especial que el banco habilitó para la muestra.

Beneficios y promociones para captar clientela

Además del financiamiento, Banco Provincia desplegará una batería de beneficios comerciales para incentivar decisiones de inversión durante la feria.

Los primeros 20 clientes que realicen una pre solicitud de crédito en el stand recibirán un kit de regalo. En tanto, quienes concreten una operación para comprar maquinaria producida por empresas de Magriba —en pesos o en dólares— accederán a seis meses de gracia para comenzar a pagar el capital.

También habrá incentivos para operaciones de mayor volumen: los primeros 20 clientes que gestionen un crédito a través de Procampo Digital en dólares por un monto igual o superior a u$s 100.000 recibirán una tarjeta regalo de $100.000. A su vez, quienes contraten una póliza de seguro sobre maquinaria financiada por el banco obtendrán una bonificación en la prima.

La billetera digital Cuenta DNI también formará parte de la estrategia comercial. La Comunidad Cuenta DNI contará con un 25% de descuento en comercios y locales gastronómicos adheridos dentro del predio, con un tope de $10.000 por transacción.

Actividades y marketing en el stand

La presencia de la banca pública incluirá las tradicionales mateadas diarias a las 11 y a las 16, con entrega de mates y charlas temáticas. Por la mañana habrá ediciones literarias martes y jueves, con proyección de audiocuentos, y una jornada especial el miércoles por el Día Internacional de la Mujer con la charla “Mujeres del Campo”. El viernes estará orientado a escuelas, con una actividad de educación financiera basada en el ciclo Rico.en.data.

Entre las acciones destacadas figura el regreso del “Atardecer Banco Provincia”, un espectáculo musical abierto al público al cierre de la primera jornada. Además, se sorteará una moto entre quienes visiten el stand y escaneen un código QR con Cuenta DNI durante los cuatro días de la exposición.

La acción promociona la línea Préstamo Acá Motos, que permite gestionar financiamiento en más de 180 concesionarias de la provincia de Buenos Aires. Con esta combinación de crédito, promociones y actividades, la entidad buscará consolidar su posicionamiento en el principal escenario de negocios del agro argentino.