Kavak consigue u$s 300 millones y redobla su apuesta en Argentina

La mexicana Kavak sumó u$s 300 millones en una nueva ronda de inversión y refuerza su estrategia de negocios en Argentina y la región. Con apoyo del fondo Andreessen Horowitz , la plataforma de compra y venta de autos usados apuesta a expandir el financiamiento propio y la tecnología para ganar escala en mercados aún dominados por la informalidad.

Empresas & Negocios Toyota define la producción en Argentina de una nueva pick up más grande que la Hilux

El negocio de los autos seminuevos en Latinoamérica suma así un nuevo capítulo, con fuerte impronta fintech. Desde México , la compañía anunció el cierre de una ronda Serie F por u$s 300 millones, liderada por Andreessen Horowitz (a16z), uno de los fondos de capital de riesgo más influyentes del ecosistema tecnológico global.

La operación incluyó un aporte de u$s 200 millones por parte de a16z Growth y la participación de inversores internacionales como WCM Investment Management , Lingotto Innovation , Foxhaven , Galdana Ventures , Stelac y Allen & Company , entre otros. El impacto alcanza también a la Argentina, donde la firma opera con sucursales propias.

La inyección de capital llega tras un período de consolidación. En 2025, Kavak cerró con cerca de 120.000 transacciones, lo que implicó un crecimiento interanual del 40%. Además, en diciembre alcanzó su primer mes completo de rentabilidad global consolidada, impulsada principalmente por México y por mejoras operativas en Chile y Medio Oriente.

El fundador y ceo, Carlos García Ottati , aseguró que los fondos permitirán ampliar el acceso a la movilidad y fortalecer la confianza en un mercado históricamente marcado por la informalidad.

carlos-garcia-otatti-ceo-kavak

“La ronda sirve como combustible para acompañar a más usuarios durante todo el ciclo de compra y venta, y acelerar el desarrollo tecnológico que hace la experiencia más rápida y segura”, afirmó el ejecutivo.

El crédito, eje de la expansión

Uno de los pilares de crecimiento será la vertical financiera. Desde su lanzamiento, la unidad fintech otorgó más de u$s 1000 millones en créditos. Sólo en el último trimestre de 2025 alcanzó un ritmo anualizado de u$s 600 millones y comenzó 2026 con un crecimiento cercano al 100% en esa área.

El financiamiento propio apunta a facilitar el acceso al vehículo, en especial para compradores primerizos que enfrentan mayores restricciones en el sistema bancario tradicional.

kavak argentina Kavak crece y se posiciona en Argentina y la región.

En países como Argentina, donde el crédito automotor es limitado y costoso, ese diferencial puede resultar clave para ganar participación.

Inteligencia artificial y eficiencia operativa

Parte de los recursos también se destinará a profundizar la inversión en inteligencia artificial y automatización. La compañía utiliza agentes de IA para analizar preferencias de usuarios, optimizar precios y mejorar procesos internos.

El objetivo para 2026 es acelerar la automatización operativa y sostener estándares de calidad mientras escala el volumen de operaciones.

La empresa sostiene que la tecnología es central para reducir costos y ofrecer mayor transparencia en un segmento con asimetrías de información.

Un mercado con alta informalidad

El mercado de autos usados en América Latina presenta elevados niveles de informalidad y riesgos tanto para compradores como para vendedores. Kavak basa su propuesta en inspección técnica, reacondicionamiento, logística propia y financiamiento integrado, con garantía incluida.

Según datos de la compañía, solo el 5% de los vehículos vendidos requiere servicios de postventa y cerca del 1% de los clientes opta por devolver o intercambiar la unidad dentro del período de garantía.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kavak Argentina (@kavak.ar)

La plataforma integra a más de 5.000 socios comerciales —entre concesionarias, distribuidores, bancos y aseguradoras — dentro de su ecosistema marketplace, lo que le permite ampliar oferta y servicios complementarios.

Respaldo internacional y proyección regional

David George, general partner de Andreessen Horowitz, definió la operación como la mayor inversión del fondo en América Latina y la primera desde a16z Growth en la región. Sostuvo que la empresa construyó una plataforma capaz de redefinir la categoría a nivel regional.

Los fondos se destinarán a fortalecer el balance, ampliar la capacidad de financiamiento, desarrollar nuevos productos fintech, invertir en IA y expandir el marketplace. Con esta ronda, Kavak busca consolidarse como uno de los principales jugadores tecnológicos del negocio automotor en Argentina y Latinoamérica, en un sector donde la digitalización todavía tiene amplio margen para crecer.