Turismo en Argentina: JetSmart gana mercado y desplaza a sus competidoras

En un contexto de consumo retraído, el turismo aéreo en Argentina muestra señales mixtas: mientras el cabotaje crece apenas 1%, JetSmart expande vuelos y pasajeros por encima del promedio. Con foco en rutas nacionales y a Brasil , la low cost gana participación en el negocio aerocomercial y se consolida entre las principales operadoras del mercado local.

La aerolínea inició 2026 con una demanda sostenida para volar dentro de Argentina y hacia Brasil y Chile, en un escenario de desaceleración económica. Según datos de la Administración Nacional de Aviación Civil ( ANAC ), los vuelos de cabotaje transportaron 3.087.430 de personas en enero, apenas 1% más que en el mismo mes de 2025.

En ese marco, JetSmart registró un incremento interanual de 73.914 pasajeros en enero y se ubicó entre las compañías de mayor crecimiento relativo , en competencia directa con Aerolíneas Argentinas y Flybondi .

Durante el fin de semana extralargo de Carnaval, la empresa programó más de 450 vuelos y ofreció 93.000 asientos, el mayor volumen operativo de su historia en esa fecha. En la primera quincena del año operó más de 1350 vuelos —962 domésticos y 396 internacionales—, de los cuales 334 tuvieron como destino Brasil, principalmente playas de Río de Janeiro y el sur de ese país.

El desempeño implica un aumento del 39% en la cantidad de vuelos y del 60% en pasajeros transportados respecto de la misma quincena de 2025, muy por encima de la media del mercado.

La low cost gana mercado en Argentina

Fundada en 2016, la compañía opera más de 80 rutas en Sudamérica y el Caribe. Cuenta con una flota de 50 aviones Airbus A320 y A321, uno de los parques más jóvenes de la región, lo que le permite mejorar eficiencia operativa y costos.

En 2025 alcanzó un índice de puntualidad de 81,23%, superior al promedio de la industria (78,89%), según la consultora Adventus. Además, fue distinguida como Mejor Aerolínea de Bajo Costo en Sudamérica por Skytrax en 2021, 2023 y 2025.

La alianza con American Airlines, que permite acumular millas en el programa AAdvantage, amplía su red de conexiones y fortalece su posicionamiento en el segmento de turismo regional, un mercado que en Argentina busca volumen en un contexto de ingresos ajustados.