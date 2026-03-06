Empresas & Negocios

Turismo en Argentina: JetSmart gana mercado y desplaza a sus competidoras

La aerolíneas low cost creció 39% en vuelos y 60% en pasajeros interanual. Se apoya en rutas a Brasil y una flota moderna para ampliar su participación.

Por Letra P | Periodismo Político
Turismo en Argentina: JetSmart gana mercado

Turismo en Argentina: JetSmart gana mercado

En un contexto de consumo retraído, el turismo aéreo en Argentina muestra señales mixtas: mientras el cabotaje crece apenas 1%, JetSmart expande vuelos y pasajeros por encima del promedio. Con foco en rutas nacionales y a Brasil, la low cost gana participación en el negocio aerocomercial y se consolida entre las principales operadoras del mercado local.

Notas Relacionadas
Toyota planea producir una pick-up más grande que la Hilux
Empresas & Negocios

Toyota define la producción en Argentina de una nueva pick up más grande que la Hilux

La aerolínea inició 2026 con una demanda sostenida para volar dentro de Argentina y hacia Brasil y Chile, en un escenario de desaceleración económica. Según datos de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), los vuelos de cabotaje transportaron 3.087.430 de personas en enero, apenas 1% más que en el mismo mes de 2025.

JetSmart turismo argentina
Turismo en Argentina: JetSmart gana mercado

Turismo en Argentina: JetSmart gana mercado

Durante el fin de semana extralargo de Carnaval, la empresa programó más de 450 vuelos y ofreció 93.000 asientos, el mayor volumen operativo de su historia en esa fecha. En la primera quincena del año operó más de 1350 vuelos —962 domésticos y 396 internacionales—, de los cuales 334 tuvieron como destino Brasil, principalmente playas de Río de Janeiro y el sur de ese país.

El desempeño implica un aumento del 39% en la cantidad de vuelos y del 60% en pasajeros transportados respecto de la misma quincena de 2025, muy por encima de la media del mercado.

La low cost gana mercado en Argentina

Fundada en 2016, la compañía opera más de 80 rutas en Sudamérica y el Caribe. Cuenta con una flota de 50 aviones Airbus A320 y A321, uno de los parques más jóvenes de la región, lo que le permite mejorar eficiencia operativa y costos.

JetSmart turismo argentina
Turismo en Argentina: JetSmart gana mercado

Turismo en Argentina: JetSmart gana mercado

En 2025 alcanzó un índice de puntualidad de 81,23%, superior al promedio de la industria (78,89%), según la consultora Adventus. Además, fue distinguida como Mejor Aerolínea de Bajo Costo en Sudamérica por Skytrax en 2021, 2023 y 2025.

La alianza con American Airlines, que permite acumular millas en el programa AAdvantage, amplía su red de conexiones y fortalece su posicionamiento en el segmento de turismo regional, un mercado que en Argentina busca volumen en un contexto de ingresos ajustados.

Temas
Notas Relacionadas
Banco Provincia busca cosechar fuerte en Expoagro
Empresas & Negocios

Banco Provincia buscará cosechar en Expoagro: financiamiento al campo y beneficios exclusivos

Créditos en pesos y dólares. Tasas preferenciales. Promociones y descuentos con Cuenta DNI para atraer inversiones del agro bonaerense.
Zurich Argentina elige a Sebastián Dabini como nuevo ceo
Empresas & Negocios

Zurich Argentina designa un nuevo ceo y apuesta a profundizar su posicionamiento regional

El elegido es Sebastián Dabini, quien ya ocupó roles clave en el sector de las aseguradoras. Cambio con continuidad estratégica. Plan de expansión global.

Las Más Leídas

Más Sobre Economía

También te puede interesar

¿El desdoblamiento llegó para quedarse? Axel Kicillof, a favor
DISCUSIÓN 2027 | BUENOS AIRES

Kicillof quiere adelantar la elección bonaerense en 2027: las razones de una decisión riesgosa

Por  Macarena Ramírez
Diego Santilli
DISCUSIÓN 2027 | BUENOS AIRES

Santilli gobernador: cómo enamorar a Karina Milei sin sacarse la camiseta del PRO

Por  Juan Rubinacci
Karina Milei y Juan Bautista Mahiques
CAMBIOS EN EL GABINETE

La asunción de Mahiques en Justicia: Santiago Caputo apartado, Karina exultante y el llanto de Pettovello

Por  Pablo Lapuente
Lorena Villaverde en la apertura de sesiones ordinarias. La presión judicial aumenta.
LA interna libertaria

Río Negro: Villaverde suma otro fallo en su contra mientas resiste en la conducción de LLA

Por  Martiniano Nemirovsci