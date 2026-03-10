En Expoagro, Pullaro revalidó su alianza con el campo y le pidió a Milei que elimine las retenciones

El stand de Santa Fe no pasa desapercibido en la muestra. No solo por su ubicación, al lado del pórtico de ingreso sobre la Autopista Rosario - Buenos Aires , sino también por su tamaño: es uno de los más grandes de la exposición que organizan Clarín y La Nación . En el espacio hay, además de un auditorio al aire libre, pequeños mostradores donde empresas de la Bota exponen sus productos. La apuesta de la Casa Gris es tal que trasladó al Ministerio de Desarrollo Productivo a San Nicolás hasta el final de la exposición. “Acá jugamos de local”, dijo el ministro Gustavo Puccini .

La inauguración del stand fue el momento político más importante de la agenda de Pullaro, que se quedará en Expoagro hasta bien entrada la tarde. Tras pasar con bajo perfil por el corte de cintas, el gobernador viajó hasta su espacio en un carrito de golf atiborrado de dirigentes santafesinos de Provincias Unidas , toda una metáfora. Allí lo esperaba gran parte de su gabinete e invitados, frente a los cuales firmó convenios con ocho bancos para subsidiar líneas de crédito productivas.

Las presencias en el auditorio de la Bota dejaron mensajes políticos. En línea con la intención del gobernador de confluir en una alianza nacional con Mauricio Macri , el que estuvo entre las primeras filas fue Fernando de Andreis , diputado macrista y quizás la figura con acceso más íntimo al expresidente. También estuvieron los senadores radicales Maximiliano Abad , de Buenos Aires , y Flavio Fama , de Catamarca . Paradójico, no estuvieron los representantes santafesinos de la cámara alta. Del lado productivo, tuvieron un protagonismo estelar los integrantes de la Mesa de Enlace .

La única mención directa de Pullaro al gobierno de Milei fue cuando insistió en su pedido de bajar las retenciones. Aunque no fue particularmente duro, el gobernador sostuvo que “si el Gobierno toma la decisión de bajar las retenciones a la mitad, por lo menos, o la totalidad, no es un costo fiscal, es una inversión para liberar a las fuerzas productivas ”. Según el cálculo de la Casa Gris , son 4.000 millones de dólares al año que aporta Santa Fe , “plata que si queda en los bolsillos de los productores se va a inyectar a esta economía que en parte está parada”, dijo.

StandSantaFeExpoagro Maximiliano Pullaro en la inauguración del stand de Santa Fe en Expoagro.

Pullaro optó de nuevo por un contraste indirecto con la Casa Rosada. “Santa Fe no representa la especulación financiera, representa al trabajo, a la gente que se levanta temprano y termina tarde, que cada peso que gana lo invierte”, sostuvo el gobernador. “El modelo santafesino apuesta a la producción, pone recursos para subsidiar la tasa para que nuestras industrias no se caigan, porque cuida a todas y a cada una de nuestras industrias”, agregó. Una nueva ley de biocombustibles y la promoción de la Bota como hub logístico fueron los otros ítems salientes de su discurso.

Los reclamos de Santa Fe

El tema de los biocombustibles estuvo presente en todo el evento. Puccini fue el primero en mencionarlo, cuando avisó que van a proteger la industria “a rajatabla frente a la decisión que quiere tomar la Unión Europea”. Se refirió al borrador que circula en el que se cataloga a la soja como cultivo “de alto riesgo”, lo que cerraría las exportaciones argentinas de biocombustible al viejo continente. “Nos pega de lleno en nuestro corazón productivo”, reconoció el ministro de Desarrollo Productivo. No es para menos: en 2025, todas las exportaciones de biodiesel fueron a Europa.

En su rol de presidenta del bloque Provincias Unidas en la cámara baja, Gisela Scaglia prometió que “Santa Fe va a pelear por leyes que son fundamentales para el campo”. La exvicegobernadora dijo que trabajarán por una nueva ley de biocombustibles que beneficiará a ocho provincias productoras en donde la industria “da trabajo”, avisó que pelearán por la baja de retenciones en la reforma tributaria y sumó un anuncio más: “Vamos, de una vez por todas, por que Argentina pueda tener una ley de semillas que nos permita con tecnología poder hacer del campo un lugar más grande”