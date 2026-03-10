LETRA P EN EXPOAGRO

Tres empanadas en Expoagro: el Gobierno prometió bajar retenciones "cuando la situación fiscal lo permita"

El titular de Agricultura llevó buenas intenciones a una apertura sin impacto político. Pullaro, único gobernador presente. La foto de Macri y Kicillof.

Letra P | Lucio Di Giuseppe
Por Lucio Di Giuseppe
Corte de cintas en Expoagro 2026

SAN NICOLÁS (Enviado) En un acto con poco protagonismo de la política, el agronegocio cortó cintas y dejó inaugurada este martes la vigésima edición de Expoagro. El gobierno de Javier Milei estuvo a la altura de las pocas expectativas del campo y no dejó ningún anuncio concreto: solo avisó que seguirá bajando retenciones cuando la situación fiscal lo permita.

El corte de cintas de Expoagro, sin Axel Kicillof

El sol del final del verano pegó fuerte en la mañana del autódromo de San Nicolás. Proliferaron las gorras y los lentes de sol entre los invitados al corralito donde las autoridades siguieron el acto de apertura de la muestra organizada por Clarín y La Nación. El expresidente Mauricio Macri fue la principal presencia política del corte de cintas junto con el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.

Tras la foto del líder del PRO compartiendo mesa en la cena de autoridades del lunes por la noche con Axel Kicillof, el gobernador bonaerense no asistió al corte de cintas y, en cambio, envió a dos representantes: el ministro de Agricultura bonaerense, Javier Rodríguez, y el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo.

La Casa Rosada solo estuvo representada por el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Sergio Iraeta. El funcionario cerró el acto de inauguración este martes y no sorprendió con su discurso. “Con responsabilidad fiscal vamos a continuar con la baja de retenciones. Lo hicimos de manera permanente, parcial en algunos productos y total en otros. Ese es el camino”, dijo Iraeta sin decir mucho. “No podemos negar que cambió el paradigma entre las autoridades y el sector agropecuario”, valoró el único funcionario libertario presente.

Las buenas intenciones de Javier Milei

Iraeta intentó empatizar con el sector agropecuario. “Es un honor estar acá en un día machazo, como decimos en el campo”, había empezado. Como para contrarrestar el hecho de haber llegado con las manos vacías, ocupó la mayor parte de su tiempo al micrófono en resaltar los beneficios del acuerdo firmado entre el Mercosur y la Unión Europea; el entendimiento con Estados Unidos para ampliar la cuota de exportación de carne vacuna sin aranceles y las simplificaciones y desregulaciones -que no especificó-.

expoagro 2026 b

“Estamos en línea con las cosechas record: trigo historico, esperemos el maiz, la soja necesita 35 mm de lluvia sobre la Ruta 9 porque le falta algo”, insistió Iraeta. “Expoagro es una foto del potencial, de la produccion en estado puro. Estamos ante una oportunidad inédita, todo está convulsionado en el mundo, pero estamos para producir, para alimentar y el estado para acompañar”, cerró.

Los emisarios de Axel Kicillof

Los enviados del gobernador bonaerense, anfitriones al fin, también tuvieron su momento y eligieron un tono que permite percibir el acercamiento que Kicillof viene intentando con el campo, algo que ya se notó con su presencia en la cena de autoridades. “Nuestro país tiene que superar discusiones: no hay campo contra ciudad”, comenzó el presidente del Banco Provincia.

“Un proyecto estratégico lo tiene tiene que llevar adelante el Estado. Sin un Estado que conduzca en un mundo con tantas guerras no hay posibilidad de prosperar”, sumó en oposición al credo libertario, antes de pedir que se discuta “un modelo de desarrollo nacional”.

Por su parte, el ministro de Agricultura bonaerense destacó “la enorme potencia que tiene en materia de agricultura la provincia de Buenos Aires”. “Es fundamental estar acá, como en todo el año, apalancando el sistema productivo”, sostuvo Rodríguez, quien anunció que habrá presencia de casi todos los ministerios del gabinete kicillofista por “la mirada productiva integral del gobernador”.

Para cerrar, Rodríguez insistió con lo que parece ser el nuevo mantra de la naciente campaña presidencial del gobernador: “No es uno u otro, es el sector privado trabajando con el sector público”.

Un aviso en San Nicolás

El primero en tomar la palabra fue el intendente local, Santiago Passaglia, quien destacó aspectos de su gestión "enfocada en resultados" y subrayó que San Nicolás es "una de las ciudades con menos empleados públicos por habitante y con superávit fiscal".

El jefe comunal, que junto a su hermano, el diputado provincial Manuel Passaglia, impulsaron una alternativa electoral en octubre pasado, sostuvo que “mientras la grieta discute ideología, nosotros discutimos productividad. Mientras la grieta habla de agrandar o achicar el Estado, nosotros lo hacemos funcionar”, en un mensaje de tono político que promete continuar rumbo a 2027.

