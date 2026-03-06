Toyota planea producir una pick-up más grande que la Hilux

La industria automotriz argentina recibió señales positivas desde Japón. Toyota comenzó el año con definiciones estratégicas para su operación local. Con la reactivación tras el receso estival, la compañía confirmó la continuidad del tercer turno en la planta de Zárate y avanzó con dos proyectos: el restyling de la Hilux y la producción de una nueva pick-up de mayor porte.

En la empresa aclararon que el rediseño de la Hilux no llegará este año. El lanzamiento comercial está previsto para 2027 y la producción en serie comenzaría en diciembre de 2026, inicialmente con motorización a combustión.

Entre marzo y abril de 2027 se sumaría la variante electrificada, junto con el SUV SW4 . Algunas fuentes del sector señalan, sin embargo, que la versión eléctrica podría demorarse hasta el cuarto trimestre de 2027.

En paralelo, la automotriz avanza con un proceso de robotización de su línea de producción para adaptar la planta a nuevas exigencias tecnológicas y sostener un ritmo estimado en 180.000 unidades anuales, o incluso superior, con esquema de tres turnos.

La Toyota Hilux podría entrar a Estados Unidos, si Donald Trump lo permite.

Más allá de la actualización de la Hilux, la novedad de mayor impacto es la posible fabricación en Argentina de una pick-up extra large, posicionada por encima del modelo que actualmente lidera las exportaciones del complejo automotor local. El concepto remite a la Toyota Tundra , aunque con adaptación regional.

tundra Toyota define la producción en Argentina de una nueva pick-up más grande que la Hilux

En Zárate, la compañía trabaja para obtener la aprobación final del proyecto. En los últimos días, autopartistas comenzaron a recibir los RFQ (Request For Quote), las solicitudes formales de cotización de piezas para el nuevo vehículo.

Al menos cinco proveedores confirmaron a Letra P que el proceso está en marcha y que el volumen previsto justifica nuevas inversiones en matrices y herramentales.

El envío de RFQ no implica la decisión definitiva, pero constituye una señal concreta dentro del proceso industrial.

Apuesta empresarial

Según el cronograma que manejan en la cadena de valor, el inicio de producción de la pick-up de mayor tamaño podría concretarse en el primer trimestre de 2028.

De confirmarse, el proyecto consolidaría a la planta bonaerense como uno de los polos más relevantes de Toyota en América Latina y reforzaría el perfil exportador de la industria automotriz argentina en un contexto de reconversión tecnológica y competencia regional.