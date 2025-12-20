Puertos y política: sigue la demora de la obra del Puerto de Dock Sud por cambios en el consorcio

Mientras la obra de dragado del canal de acceso al puerto de Dock Sud sigue demorada, las primeras medidas de la flamante presidenta del Consorcio del puerto de Dock Sud, Mónica Litza , fueron pedir la renuncia del personal jerárquico y trabajadores, para ubicar a 15 funcionarios que la acompañan, buscar choferes y autos, y reclamar la tarjeta de crédito corporativa.

“Muchos de los técnicos a los que intentó correr están trabajando en el plan de ampliación de los muelles del Puerto y el dragado del canal de acceso, que está retrasado y ya tiene objeciones judiciales”, afirmaron fuentes del puerto respecto del arribo de la exdiputada que se referencia en Sergio Massa .

Es una inversión de más de US$ 150 millones para agregar competitividad al puerto y está paralizada: “Se cumplió el dicho sobre lo difícil que es tener una segunda oportunidad para una primera buena impresión”, afirmaron las fuentes.

Litza terminó su mandato como diputada nacional por la provincia de Buenos Aires y venía de ser vicepresidenta del Correo Argentino durante la gestión de Alberto Fernández , y antes, había trabajado en seguridad, como directora del Registro Nacional de Reincidencia. Esos datos también generaron suspicacia respecto de la idoneidad en temas portuarios de la nueva presidenta del consorcio.

La demora en el inicio del dragado y mantenimiento del canal sur del puerto se generó a partir del ingreso irregular, a la licitación, de la empresa china CCCC Shanghai Dredging, que presentó una oferta fuera de los plazos legales cuando, ya estaban abiertos los sobres del resto de las propuestas competidoras, e incluso se había determinado la elección de un ganador, según fuentes del sector.

En medio de ese conflicto, Litza eligió frenar la adjudicación en marcha, y de ese modo, pareció tomar partido por los intereses de la empresa de origen asiático. Todo eso “pondría a la provincia de Buenos Aires y al puerto ante un serio riesgo de demandas judiciales que demorarían aún más el inicio de obras necesarias”, afirmaron desde el puerto.

Desde Unión Personal Superior Ferroviario (UPSF) ya declararon el Estado de Alerta y se advirtió a la nueva conducción que “ debe respetar al personal de carrera y la estructura administrativa del puerto”.

Litza reemplazó a Carla Monrabal; la presentación de la nueva funcionaria la hizo el intendente de Avellaneda Jorge Ferraresi, a quién la propia Litza había amagado con enfrentar en internas partidarias por la candidatura a intendente en 2022.

Dock Sud es uno de los motores del comercio exterior provincial, opera carga de contenedores y buques de combustibles que trabajan en las refinerías de la Provincia. Operan más del 40% los contenedores del país.

Sin la obra no puede atender a los buques Neo Panamax de 360 metros de largo, que ya operan en la región y queda relegado a un puerto de cabotaje, por la pérdida de competitividad, por caso, frente al Puerto de Montevideo, en Uruguay. La firma que tiene la concesión del puerto provincial es Exolgan.

Lanús y Quilmes reclaman por por las avenidas rotas

En su nuevo rol, Litza también debe enfrentar los reclamos de los intendentes de Lanús, Julián Alvarez y de Quilmes, Mayra Mendoza, que ahora asumió como diputada provincial y fue reemplazada por la concejal, Eva Mieri.

Ambos municipios, vecinos al puerto de Dock Sud, presentaron denuncias judiciales al Consorcio para que genere un fondo compensador destinado a reparar los daños en las avenidas y calles de sus municipios, que producen los camiones cargados que ingresan y egresan de la terminal portuaria.

En el Puerto sostienen que el tránsito hacia sus instalaciones se realiza vía la Autopista La Plata- Buenos Aires, y el conflicto está latente. El arribo de Mendoza a la Legislatura, donde expedientes vinculados al puerto, también son un desafío para la nueva funcionaria portuaria que designó el ministro de Producción bonaerense, Augusto Costa.