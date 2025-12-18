Todo a Vaca Muerta: YPF sumará u$s 3000 millones con las ventas de Profertil, Metrogas y campos maduros

YPF vendió su 50% en Profertil a Adecoagro por u$s 635 millones, en una de las principales desinversiones del plan que impulsa Horacio Marín para concentrar recursos en Vaca Muerta . La operación es una de las últimas previstas. En total, la petrolera juntaría u$s 3000 millones para apalancar sus proyectos exportadores de petróleo y GNL.

La venta de Profertil se suma a otras dos operaciones que YPF tiene en carpeta: la salida de Metrogas , una de las mayores distribuidoras de gas del país, y el desprendimiento del yacimiento convencional de Manantiales Behr , en Chubut. En el caso de Metrogas, cuando se lance formalmente la licitación, el mercado estima que las ofertas podrían ubicarse en torno a los u$s 1100 millones.

Estas tres desinversiones concentran los ingresos más relevantes del proceso para una empresa que en 2024 registró ganancias por cerca de u$s 2300 millones.

El resto de las ventas responde, como las de los campos maduros, a una lógica estructural de abandonar negocios de baja rentabilidad y alcanzar un ahorro operativo anual de entre u$s 600 a 700 millones, clave para mejorar la caja y la eficiencia.

Las ventas de Profertil, Metrogas y el yacimiento de Manantiales Behr, en conjunto con el desprendimiento de áreas maduras en distintas partes del país, podría sumarle alrededor de u$s 3000 millones a YPF. Esa cifra es equivalente a la inversión que lleva adelante la petrolera junto con otras operadoras para el oleoducto Vaca Muerta Sur ( VMOS ).

Los ojos de YPF en Vaca Muerta

El rediseño del portafolio de activos forma parte del plan 4x4 que Marín lanzó tras asumir en diciembre de 2023, en sintonía con el cambio de ciclo político que implicó la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada. La estrategia busca multiplicar por cuatro el valor de YPF en cuatro años (hasta 2027), con foco en la producción no convencional, la mejora de la eficiencia, las exportaciones de GNL y la salida de activos que no encajan en ese modelo.

Dentro de ese esquema se inscribe el Plan Andes, el programa mediante el cual YPF avanzó en el desprendimiento de yacimientos convencionales. En total, la petrolera agrupó 55 concesiones en una primera tanda de 11 clusters. Aunque los montos individuales no fueron informados, estimaciones del sector ubican la recaudación potencial en torno a los u$s 800 millones.

La venta de campos maduros permitió que Pecom volviera a operar dos concesiones en el sur de Chubut y que en Santa Cruz una UTE de seis empresas (entre ellas Rich, Clear y Quintana) se hicieran de diez bloques para invertir u$s 1259 millones. Además, YPF vendió el área Estación Fernández Oro, con potencial en gas no convencional, por Quintana Energy en sociedad con TSB.

marín día del petróleo vaca muerta Horacio Marín, presidente de YPF, durante el almuerzo por el Día del Petróleo en el Sheraton de Retiro.

En una segunda ronda, aún en análisis, se incluyen 16 áreas adicionales, entre ellas Manantiales Behr. El proceso no estuvo exento de tensiones políticas, ya que puso en primer plano el rol de los gobernadores, actores centrales en la negociación por la cesión, venta o reversión de las concesiones, en un contexto de fuerte ajuste fiscal y redefinición de los vínculos con el gobierno nacional.

Las tensiones locales y globales

La estrategia de YPF dialoga con el enfoque de Milei de reducir el peso del Estado empresario y ordenar las cuentas públicas, pero obliga a una negociación fina con las provincias productoras, que dependen de la actividad hidrocarburífera para sostener empleo, regalías e ingresos fiscales. Ese equilibrio explica parte de las demoras y polémicas que rodearon algunas operaciones.

El argumento más fuerte de YPF es el alto costo de extraer un barril, el lifting cost, en lugares como la cuenca del Golfo San Jorge, a pesar del rol estratégico que tiene el crudo pesado Escalante en las refinerías para combustibles y subproductos. Mientras que un barril en Vaca Muerta puede extraerse por cinco dólares, en Chubut o Santa Cruz el precio se dispara de 20 a 30 dólares.

Este dato es central para la industria hidrocarburífera en Argentina por las proyecciones del precio del petróleo que estará entre u$s 60 y 65, un precio bajo en comparación a los u$s 75 a 80 en los que estaba antes de la guerra arancelaria que inició Donald Trump en abril.

Horacio Marín: "Tomar decisiones sobrias"

Durante un encuentro con periodistas en la torre de YPF en Puerto Madero, Marín defendió el desprendimiento de los campos maduros y admitió que fue uno de los procesos más complejos de su gestión. “Muchos de esos activos nos hacían perder tiempo, recursos y valor”, sostuvo.

“Terminamos con campos maduros, algo que YPF quería hacer desde hacía más de diez años y no podía”, afirmó el presidente y ceo de la compañía. “Lo que estamos haciendo las cosas más sobrias y más lógicas que se puede hacer para que la empresa sea de las más importantes”, expresó.