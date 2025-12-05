Shell se baja del barco del GNL con YPF: el detrás de escena de una decisión que sacude a Vaca Muerta

Shell invierte en Vaca Muerta y es socia en el negocio de Raízen de refinación.

La gigante anglo-neerlandesa Shell confirmó su retiro del proyecto junto con YPF para exportar GNL producido con gas de Vaca Muerta . Según explicó, los cambios en los plazos de ejecución y el volumen proyectado fueron determinantes para esta decisión. No obstante, la compañía no descartó participar en futuros desarrollos que se ajusten mejor a su estrategia.

La empresa liderada por Horacio Marín se encuentra en tratativas con la italiana ENI para venderle GNL y con la petrolera Abu Dhabi National Oil Company ( ADNOC ), bajo el sello internacional XRG , para obtener financiamiento. En concreto, Shell se sale de la fase inicial , pero promete que mantendrá las conversaciones con YPF para evaluar alternativas de expansión posteriores.

“Shell ha decidido no seguir adelante con la fase inicial del proyecto de GNL en Argentina . Shell había participado inicialmente solo en la fase previa al FEED. Seguimos considerando a Argentina como un mercado potencialmente atractivo para la exportación de GNL. Por lo tanto, Shell continúa explorando opciones de expansión con YPF para el GNL en Argentina”, fue la explicación oficial de la compañía, a la que accedió Letra P .

La firma había adquirido, hace un año, el 50 por ciento de participación en el proyecto, luego de que Petronas , la petrolera estatal de Malasia, rechazara continuar su alianza con YPF.

En esa ocasión, también influyeron los cambios imprevistos impulsados por la empresa argentina : el traslado de la inversión desde Bahía Blanca al Golfo San Matías, el paso de una planta terrestre a unidades flotantes y la incertidumbre política que generaba Javier Milei ante el gobierno malasio. Factores que, en conjunto, impactaron en los costos, los plazos y el volumen previsto.

YPF pone la atención en Italia e inversores árabes

El proyecto al que se había subido Shell en su momento tenía una proyección de exportaciones en torno a las 12 millones de toneladas por año de GNL (MTPA), pero este año se redujo a la mitad. Para YPF, la prioridad está puesta en ENI y XRG.

Horacio Marín Abu Dabi Horacio Marín, presidente de YPF, junto a los directivos de ENI y la Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC).

A principios de noviembre, Marín comentó en una entrevista con Radio Rivadavia que las empresas ENI y ADNOC serán offtakers, es decir compradores, del 75% del GNL que produzca el proyecto Argentina LNG 3.

"En Emiratos Árabes firmamos la adhesión de ADNOC, la cuarta petrolera del mundo, al proyecto Argentina LNG en sociedad con ENI. Este proyecto, de 12 millones de toneladas por año de GNL", dijo el presidente de YPF en aquella entrevista. Y estimó que las inversiones directas para los próximos cuatro años rondarían los u$s 35.000 millones.

Las fases del GNL en Argentina

El camino del GNL tiene tres fases en las que está involucrada YPF con más o menos protagonismo. ARG LNG 1 es el proyecto de Southern Energy, la empresa formada por Pan American Energy (PAE) y Golar. Esta iniciativa es la más avanzada de todas, de hecho en las últimas semanas llegaron tuberías para el gasoducto dedicado a alimentar dos buques licuefactores: el Hilli Episeyo en 2027 y el MK II en 2028.

El consorcio está integrado por PAE que administra la familia Bulgheroni y tiene el 40%, la noruega Golar -que si bien tiene sólo el 10% es la que proveerá los buques-, YPF se sumó con un 15% de participación y la británica Harbour Energy también tiene un 15%. El buque Hilli Episeyo tiene capacidad para 2,45 MTPA y el MK II para 3,5 MTPA. El primer barco, tal como contó Letra P, ya tiene su producción comprometida con la estatal alemana Securing Energy for Europe (SEFE) que comprará 2 MTPA por ocho años.

Hilli Episeyo _ Buque GNL Southern Energy PAE Golar El camino que hace el GNL en Argentina comenzará con el Hilli Episeyo, el buque de Southern Energy para exportar el gas de Vaca Muerta por un puerto en Río Negro.

Después, ARG LNG 2 es el proyecto que se iba a desarrollar con Shell y ahora está siendo redefinido. Por último, ARG LNG 3 corresponde a los acuerdos de YPF con ENI y ADNOC.

La atención de YPF se desvió hacia este proyecto y pareciera que así desatendió a Shell, un gran productor en Vaca Muerta con yacimientos propios como Sierras Blancas y socio de YPF y Equinor en Bandurria Sur, que uno de los mayores bloques de shale oil en Neuquén.

ARG LNG 3 recién estaría en marcha recién en 2030 o 2031. El último anuncio que se escuchó de Marín es que buscará sumar a sus sociadas italianas y árabes en algún bloque de Vaca Muerta, aunque también es otra promesa en carpeta.