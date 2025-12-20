Las importaciones chinas entran a Vaca Muerta y desplazan a las pymes que fabrican insumos petroleros

El reclamo del ceo de Techint , Paolo Rocca , a las petroleras YPF y Pan American Energy (PAE) , de la familia Bulgueroni , para que compren los caños nacionales y no los importen de China , se replica entre pymes fabricantes de válvulas y equipos complementarios para la industria hidrocarburífera, en la que los productos asiáticos, 25% más baratos, desplazan la producción local.

La última licitación de YPF por u$s 10 millones, destinada al aprovisionamiento por dos años de válvulas esféricas, fue adjudicada en un 80% a empresas importadoras y sólo el 20% quedó en manos de fábricas locales. Fuentes de la petrolera argumentaron: “Estamos comprando lo más conveniente y más barato, bajando costos para ser eficientes”.

“Es la primera vez en la historia que YPF adjudica más a importadores que a fábricas locales”, aseguró a Letra P un empresario pyme que participó de la compulsa y logró un contrato por u$s 340.000 para abastecer 1100 válvulas livianas. Ese volumen, explicó, le significa apenas una semana de producción en su planta, en la que emplea a más de 50 trabajadores.

“Sólo dos importadores de productos chinos lograron venderle a YPF el 25% de la cantidad total de válvulas licitadas y se quedaron con casi el 50% de los u$s 10 millones ofertados”, afirmó el fabricante local.

Según esa fuente, las dos importadoras más beneficiados fueron Compañía Sudamericana de Bombas ( KSB ), que fabrica bombas pero importa válvulas desde hace una década, y FBV , un fabricante nacional que también representa una marca de válvulas de origen chino.

“La reconversión es la norma, pero para importar necesitás sólo tres trabajadores”, admitió el empresario, al describir la pérdida de competitividad del producto nacional frente a los costos internos.

Vaca Muerta YPF Vaca Muerta, Javier Milei y las importaciones desde China.

La cadena de valor del oil & gas es histórica en Argentina. Nació y se desarrolló junto con YPF desde 1922. Actualmente incluye a más de 150 empresas y genera más de 100.000 puestos de trabajo, según la contabilización más amplia del sector. El recurso de clase mundial que representa Vaca Muerta, en Neuquén, es visto como una oportunidad estratégica para los proveedores locales.

Sin embargo, la crisis se profundiza puertas adentro. Fabricantes de grandes equipos complementarios para la extracción de petróleo y gas —como Indemet, SICA, Incomet, Gonella o TYCSA— advierten que están perdiendo mercado frente al ingreso de equipos usados importados, una práctica habilitada por el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI).

En ese marco, el consorcio Southern Energy (SESA), integrado por PAE, YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG, aplicó a los beneficios impositivos y aduaneros del RIGI para avanzar en la construcción del gasoducto destinado a la exportación de gas natural licuado (GNL). Se trata del mismo proyecto cuyos caños pretende proveer Techint, una definición que el consorcio tomará en menos de un mes.

“Las proveedoras del oil & gas estamos en una situación crítica. Muchas se reconvirtieron a la importación: un producto asiático puesto en Argentina cuesta 25% menos, pero se pierden muchos puestos de trabajo”, detalló a Letra P uno de los empresarios consultados.

YPF defiende la eficiencia y la baja de costos

“YPF es una empresa privada y sus accionistas merecen respeto. Estamos comprando lo que es más conveniente y más barato; no en función de si es nacional o importado”, sostuvo ante Letra P una fuente oficial de la compañía con mayoría accionaria estatal.

“Acabamos de adjudicar una licitación gigante en la que bajamos un 30% el costo porque el presidente, Horacio Marín, fue a pelear precios a Estados Unidos y exigió los mismos valores que se pagan en Permian. Estamos haciendo a la compañía más eficiente”, enfatizó la fuente y agregó: “Cuidamos la plata de los accionistas, no hacemos política con eso”.

La puja para bajar costos se da en toda la industria. Fuentes de la petrolera PAE dijeron a Letra P que la empresa “importa productos muy puntuales, que no son significativos y cuyos volúmenes no aumentaron”.

Además, destacaron que contratan pymes argentinas para proyectos llave en mano, que incluyen servicio de postentrega. “Las pymes argentinas que ganan nuestras licitaciones son, en muchos casos, las que importan desde China u otros países”, indicaron. Plantearon un tema de precios: una pyme ejecuta un proyecto "llave en mano" con piezas que trae importadas y, aún con la renta de la propia empresa importadora, ese trabajo es más barato que uno hecho con piezas fabricadas localmente.

“La cadena de valor perdió el 30% de los trabajadores. Muchos integrantes del sector están importando y esos saberes no se recuperan más. Por ejemplo, si desaparecen los fundidores, nos quedamos sin la posibilidad de producir válvulas en la Argentina”, advirtió Pablo Rufino, presidente de la Cámara de Fabricantes de Maquinarias y Equipos para la Industria (Cafmei), entidad que integra la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra).

El riesgo de la baja calidad de los materiales

“Ojo que también están importando válvulas de baja calidad”, coincidieron en advertir dos empresarios pymes consultados por Letra P.

Uno de ellos admitió que la puerta de entrada de los productos chinos se abrió a partir del retraso tecnológico de parte de la industria local, que todavía fabrica válvulas de esclusa y globo con tornos de la década del 80. Sin embargo, remarcó que en el caso de las válvulas esféricas los fabricantes nacionales pueden competir en calidad y que la brecha de precios con China es inferior al 20%.

“Aun así, actualmente YPF compra prácticamente todas las válvulas en Asia”, lamentó.

vmos caños.jpeg Vaca Muerta, Javier Milei y las importaciones desde China.

El empresario también señaló que otras petroleras, como Vista, de Miguel Galuccio; Tecpetrol, de Rocca, y Pampa Energía, de Marcelo Mindlin, “compran menos volumen, pero compran local”.

Hace una década, el mercado argentino contaba con apenas tres importadores de este tipo de insumos. Actualmente ya existen al menos diez jugadores consolidados, entre ellos Duralite, Petrobrin y Oil Metal, que ganan terreno en un escenario de costos bajos, reconversión forzada y pérdida de empleo industrial.