Javier Milei, Toto Caputo y Federico Sturzenegger: los datos y el relato

En los discursos de Javier Milei , Toto Caputo y Federico Sturzenegger , la economía es una fiesta. La actividad y el consumo privado están en niveles récords. La cantidad de empresas no cae, sino que está estable o crece. El salario que se derrite es el de la casta de empleados públicos. La inflación nunca bajó tanto.

El Gobierno necesita buenas noticias para mostrar que el reseteo económico funciona y tapar el descontento social que arrojan las encuestas que consumen en Olivos, y que tienen a la caída del poder adquisitivo, el desempleo y la corrupción en el top tres de preocupaciones. El último sondeo de la Universidad de San Andrés , por caso, le entregó a Milei su peor imagen desde que ganó las elecciones de medio término.

Le cuesta encontrar logros para contar. El histórico fallo de la Corte de Apelaciones del Segundo Distrito de Nueva York a favor del Estado Nacional por YPF le trajo a Milei esa gran novedad . Rápido, aprovechó para destacarla como un quiebre respecto a las gestiones anteriores, aunque, en los hechos, el triunfo judicial fue consecuencia de una estrategia legal que se mantuvo invariable durante cuatro gobiernos y ratifica lo que hizo, como ministro, el actual gobernador Axel Kicillof .

Entonces, Milei, Caputo y Sturzenegger tergiversan los datos para que jueguen a su favor. Hacen lo que le endilgan a los economistas “mandriles” y periodistas: cherry picking. De eso se quejó Caputo en Carajo! adonde volvió después de un largo recreo.

“Hacen la combinación que siempre dice el Presidente, que es el cherry picking. Eligen algo que está mal. Por ejemplo, los últimos datos del INDEC con respecto al PBI muestran que 12 de los 16 sectores de la economía crecieron. Pero eligen uno que no y dicen: ‘La economía está pésima’”, dijo.

Crecimiento o recesión? Datos vs Relato Hoy a las 19hs en las 3 Anclas vamos a estar hablando de estos temas y más.

Crecimiento: dato y relato

La economía no está pésima, pero tiene inconsistencias que se agudizan. Caputo celebró que el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) creció en enero 1,9% anual y 0,4% mensual. Lo hizo impulsado por el agro (25,1% interanual), la minería y la energía (9,6%) y la intermediación financiera (7,1%). Pero el comercio mayorista y minorista cayó 3,2% y la industria retrocedió 2,6%. Son, junto con la construcción, los sectores que concentran más del 40% del empleo.

indec emae enero

La malaria del comercio y la industria se profundizó en febrero, según los indicadores privados que se conocieron. Para Scentia, la consultora que miran supermercadistas y fabricantes de alimentos y bienes básicos, el consumo masivo cayó 3,4% anual en febrero y retrocede 2,1% en el año.

La consultora Orlando Fererres reportó que la industria cayó 7,9% anual el mes pasado y se retrae 5,5% en el bimestre. También, que la actividad habría caído 0,5% en febrero contra el mes previo y 2,9% interanual.

ferreres actividad

Pero para Caputo, el consumo privado es “record”. El informe de PBI de 2025 del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) midió una expansión del 7,9%. “Con todo respeto se los digo a los periodistas, esto ya roza lo absurdo, porque instalan que estamos en una de las peores semanas del Gobierno cuando estamos en récord de actividad, récord de consumo, récord de exportaciones”, se quejó el ministro. El ítem “consumo privado” del informe del INDEC toma desde la venta de autos hasta las de supermercados, pero también la importación de bienes (quizás haya habido un sobrestock), el pago de impuestos y servicios financieros.

Caputo llevó a Carajo! al ex titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) Juan Pazo, que volvió al sector privado pero sigue promocionando la ley de Inocencia Fiscal para que la gente formalice sus ahorros. Antes ex ceo de Caro Cuore, Pazo sostuvo que el consumo no cae, sino que se modifica. “Probablemente (los consumidores) no se compren 600 pijamas porque prefieran comprarse un auto o una casa y la variable de consumo cambió”, dijo, con la precisión de los que saben. Un pijama de marca cuesta $67.500, por lo que 600 pijamas equivalen a un cero kilómetro.

Javier Milei y los salarios de la casta

Quienes quizás no puedan comprarse los 600 pijamas ni el auto son los empleados del sector público. Milei compartió un posteo en Twitter en el que celebró la caída real del 17,9% de sus salarios desde su asunción. “La casta tiene miedo…!!! Mirá cuál es el sector que ha tenido el peor desempeño”, escribió. Omitió que la gran mayoría de empleados públicos no son casta, salvo que los maestros, médicos, enfermeros, policías y militares sean considerados parte de ese club.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/2037129101169897530&partner=&hide_thread=false La casta tiene miedo...!!!

Mirá cual es el sector que ha tenido el peor desempeño. Por otra parte, la mejora relativa de los informales nos deja en evidencia los problemas del mercado laboral pre-reforma y que el argumento sobre la calidad de los mismos es debatible.

Fin. pic.twitter.com/kfAqRL79xN — Javier Milei (@JMilei) March 26, 2026

El salario privado registrado cae 2,3% promedio y revirtió la recuperación que había mostrado en el mejor momento de su gobierno.

Milei, también, destacó que la inflación bajó más en su gobierno que en los de sus antecesores y respondió, con llamativa educación, las críticas e insultos que le profirieron en Twitter. Admitió, eso sí, que "hubieron contratiempos" que impidieron una reducción más acelerada del índice.

Federico Sturzenegger y la creación de empresas

Sturzenegger se esforzó en refutar la destrucción de 22.608 empresas desde el inicio del gobierno, en el peor dato para los primeros 25 meses de gobierno desde la crisis de 2002. “Desde hace un tiempo, el kirchnerismo está tratando de instalar la idea de una baja en el número de empresas. Pedí un doble click y veo esto: que en los últimos dos años el número de empresas pequeñas, medias y grandes es estable o crece”, tuiteó, con un gráfico que muestra una caídas de entre 1,1 y 1,9% en la cantidad de esos negocios.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fedesturze/status/2036796931268051359&partner=&hide_thread=false Desde hace un tiempo el kirchnerismo está tratando de instalar la idea de una baja en el número de empresas. Pedí un doble click y veo esto: que en los últimos dos años el número de empresas pequeñas, medias y grandes es estable o crece. pic.twitter.com/5YWBD8kOlO — Fede Sturzenegger (@fedesturze) March 25, 2026

Pero Sturzenegger se olvidó de la gran mayoría de microempresas, que representan el 70% de las firmas empleadoras y cayeron 5,5% en dos años.

sturze creacion empresas

Se lo hicieron notar, pero redobló: “ Para los que hoy se frustraron cuando mostré que en los últimos dos años el número de empresas con más de cinco empleados no disminuyó (sic), y cuestionaron que no incluyera las que contratan cinco personas o menos, va una aclaración que hubiera imaginado innecesaria. Las micro empresas no las tomé, primero, porque aunque son muchas sólo emplean al 7% de la gente”, escribió.

Medidas para reactivar (lo que no cae)

Las palabras de Milei y sus ministros estrella, sin embargo, contrastan con decisiones de gobierno. Hubo cinco medidas y anuncios que convalidan la preocupación del Gobierno por la estanflación, aunque nieguen estar atravesando ese mix de estancamiento y suba de precios.

La primera: la baja de tasas de interés sostenida, con cauciones e inversiones de corto plazo con rendimientos negativos. El Tesoro convalidó la baja de tasas en sus últimas licitaciones.

La segunda: la persistente compra de dólares por parte del Banco Central, que lleva adquiridos más de u$s 4000 millones (que se usarán para pagar deuda) y le pone un piso al tipo de cambio. Milei avisó en la Argentina Week que no está muy de acuerdo con la compra de reservas.

La tercera: la decisión del Banco Central de bajar los encajes cinco puntos (luego de haberlos llevado a un récord de 55% de los depósitos antes de las elecciones), para que haya más liquidez prestable a empresas y familias. Economistas dudan de esta reactivación vía crédito, con la mora en ascenso.

La cuarta: el anuncio de que el Banco Nación lanzará una línea de financiamiento a pymes a una tasa del 25% anual.

Por último, el aumento en el corte de bioetanol permitido en las naftas y la no actualización del Impuesto a los Combustibles, para atemperar la suba en los surtidores, que lleva 20% sólo en marzo.

Son acciones que, dentro de la caja de herramientas de un Gobierno que no cree en las políticas focalizadas, intentan reactivar, a expensas de una menor velocidad de baja de inflación.

Medidas innecesarias, si uno se guiara por los discursos del equipo económico.