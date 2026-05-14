Minería: Lunahuasi tuvo hallazgos récord de oro de extrema pureza en San Juan

El proyecto Lunahuasi , en San Juan , confirmó nuevas perforaciones con oro de alta ley y presencia de plata y cobre en el distrito Vicuña, uno de los polos de minería más relevantes de Argentina . Los resultados corresponden a la Fase 4 de exploración que lleva adelante NGEx Minerals .

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La empresa, que forma parte del conglomerado canadiense Lundin —uno de los grupos más relevantes del sector a nivel global y socio de BHP en Vicuña Corp —, prevé invertir cerca de u$s 18 mil millones en los próximos diez años.

La minera indicó que el pozo DPDH028 interceptó 17,30 metros con una ley promedio de 207,79 g/t de oro. Dentro de ese tramo se registraron dos metros con 1740 g/t de oro y otros 4,88 metros con 60,10 g/t.

Según informó, el intervalo mineralizado correspondió a una estructura de sulfuro masivo y vetas de cuarzo asociadas a oro visible. El pozo fue perforado en la zona Saturn, considerada una de las áreas prioritarias del sistema Lunahuasi.

Oro, plata y cobre en el distrito Vicuña

El informe detalló que el pozo DPDH028 fue perforado desde la misma plataforma utilizada para el DPDH021, aunque con otra orientación para evaluar la continuidad de la mineralización.

La perforación intersectó distintas estructuras mineralizadas entre los 1187 y 1395 metros de profundidad. Además del oro, el intervalo principal registró 1933,79 g/t de plata y 3,79% de cobre.

proyecto vicuña san juan Minería: Lunahuasi tuvo hallazgos récord de oro de "ultra alta ley" en San Juan.

Otro de los tramos destacados incluyó 6,85 metros con 17,24 g/t de oro, 511,81 g/t de plata y 1,37% de cobre. La compañía sostuvo que los resultados confirmaron la presencia de múltiples zonas mineralizadas de alta ley dentro del sistema.

NGEx Minerals explicó que Lunahuasi corresponde a un sistema epitermal de sulfuración intermedia a alta, asociado con mineralización de cobre, oro y plata.

Exploración minera y potencial en San Juan

El proyecto está ubicado dentro del distrito Vicuña, en la provincia de San Juan, una de las regiones con mayor desarrollo minero de Argentina.

La compañía señaló que las perforaciones realizadas identificaron mineralización en un área de más de 1100 metros de rumbo, 1100 metros de ancho y 1000 metros de profundidad vertical.

Según precisó la empresa, el sistema permanece abierto en varias direcciones, por lo que continúan las tareas para evaluar nuevas extensiones de las estructuras mineralizadas.

NGEx Minerals informó además que mantiene varios equipos de perforación operativos en Lunahuasi como parte de un programa de exploración ampliado.

El presidente y director ejecutivo de la compañía, Wojtek Wodzicki, afirmó que los resultados continúan confirmando el potencial del proyecto como un sistema de alta ley y gran escala dentro del distrito Vicuña.