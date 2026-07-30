CFK 2027: desde el balcón

CFK lanzó su candidatura desde el balcón del departamento en el que cumple prisión domiciliaria.

La presentación de Cristina Fernández de Kirchner ( CFK ) ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en la que reclama la revisión de la causa Vialidad, su liberación y su habilitación para ser candidata en las elecciones 2027, supone un nuevo giro en un caso que impacta decisivamente en la política nacional.

Producto del peso de la figura más influyente del siglo en el país, la jugada no deja indiferente a nadie: ni al Gobierno , ni al antikirchnerismo en general, ni al Círculo Rojo ni, muy relevante, al propio peronismo .

Gabriela Pepe detalló en Letra P en qué consiste la presentación y da cuenta de varios elementos cruciales para lo que viene. Señaló que los abogados de la expresidenta basan su optimismo en el artículo 318 inciso f del nuevo Código Procesal Penal, que señala expresamente la posibilidad de revisión de sentencias firmes por parte de instancias internacionales. ¿El Comité de DD.HH. de la ONU sería considerado estrictamente un tribunal por la Justicia argentina o un simple emisor de observaciones?

En un elemento que podría ser adverso a Cristina K., la colega recordó que, "en 2017, la Corte Suprema estableció en el fallo Ministerio de Relaciones Exteriores, conocido como 'Fontevecchia', que las sentencias de la Corte Interamericana son obligatorias para el Estado argentino, pero no tienen el poder de revocar o anular los fallos firmes del máximo tribunal local ya que no funciona como una instancia de apelación".

¿Será por eso que la expresidenta evitó el camino del sistema interamericano, más probado y acatado por la Argentina cuando no ha habido sentencia definitiva, y ensaya el de la ONU?

¿Cómo respondería la judicatura nacional, con su sesgo conocido, a un dictamen favorable a la exmandataria?

Pepe añadió que "'las decisiones del Comité son vinculantes y tienen efectos inmediatos', explicó (Rafael) Valim, el abogado brasileño que también llevó ante el mismo organismo de la ONU el caso de Luiz Inácio Lula Da Silva, con resultado favorable".

Cabe acotar que el Gobierno del entonces presidente Michel Temer no acató esas determinaciones, pero que, según el propio Valim, "eso agravó la situación del Poder Judicial en Brasil y al final ayudó en la solución del caso", cuando el Supremo Tribunal Federal (STF) anuló todas las causas de la operación Lava Jato contra el líder de la izquierda en base a vicios formales. El letrado sugirió, así, que lo jurídico –inicialmente ignorado– supuso un elemento de presión política a la postre decisivo.

Hay, sin embargo, una diferencia crucial entre los casos de Lula y CFK: el brasileño terminó exonerado cuando aún no había sentencia firme en su contra, al revés de la argentina, sobre quien pesa una condena a seis años de prisión e inhabilitación a perpetuidad para ejercer cargos públicos. Este dato no es para nada menor.

¿Una estrategia jurídica o política?

"No hay que mezclar las cosas y esto no es un mensaje político para nadie. El año que viene hay elecciones, pero eso es accesorio. La presentación se habría hecho igual porque hay un tema de fondo, más importante, en juego", le dijo a Letra P una fuente allegada a Cristina Kirchner.

"Una vez que el Comité decida sobre la cautelar [el pedido de que se suspenda su inhabilitación hasta que haya una decisión de fondo, lo que los abogados esperan que ocurra a más tardar en octubre], ella decidirá si quiere ser candidata o no y, en todo caso, a qué. Nuestro deseo es que sea presidenta de nuevo porque es la dirigente más capaz para revertir la situación actual del país", añadió.

No se hagan los rulos. CFK pide que la dejen jugar.

De modo inevitable, la Argentina política se llenó de mensajes, escenarios y cálculos, algo que fue promovido este mismo miércoles por declaraciones muy específicas de los abogados que se sumaron a Carlos Beraldi: el español Javier Borrego y el brasileño Valim, este último exrepresentante legal de Lula. También, por dichos de Máximo Kirchner ("Queremos que sea candidata", lanzó) y otros referentes del sector.

Pelos y señales

Esos dichos arrojan luz sobre la estrategia legal y cómo se articula con lo político, único camino posible toda vez que "Vialidad" ya es sentencia firme y detrás de esa causa vienen otras que, todo indica, también terminarían en condena.

Borrego dijo:

"¿Las PASO son elecciones para un cargo público? En principio, no. Son elecciones preparatorias de las futuras elecciones a un cargo público. Por lo tanto, Cristina Fernández de Kirchner podría presentarse. Pero parece que hay un proyecto de ley para suprimirlas, lo que se cuenta en la comunicación [al Comité]. Porque todo está relacionado".

Valim señaló:

"Hay un pedido cautelar de suspensión de la inhabilitación perpetua (…) para que el Comité suspenda de inmediato, hasta la decisión de fondo, esa sanción que contradice y vulnera precedentes clarísimos del propio Comité".

Máximo Kirchner añadió en Somos Radio:

"Cualquiera que quiera ser candidato puede serlo; Cristina no. Nosotros queremos que sea Cristina, y Cristina está demostrando, incluso en la carta que publicó, su vocación de participar en la vida política argentina (…). Pareciera que, si nosotros lo decimos, obturamos la construcción de una candidatura [diferente], y la verdad es que no lo veo y no lo entiendo".

Máximo Kirchner pidió CFK 2027.

Al final, probablemente dentro de varios años, será la Corte Suprema la que decida, lo que explica que la presentación de CFK también pide que se obligue al Estado argentino a completar su composición y normalizar su funcionamiento.

¿Y la cautelar? Esa danza podría comenzar pronto y es la que amaga con poner al sistema político patas para arriba.

La sonrisa de Javier Milei

En su carta abierta, Cristina Kirchner da todos los indicios de querer competir.

Carta Abierta: El costo democrático de la politización de la justicia.https://t.co/TlXxHOAgqr — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) July 29, 2026

"La proscripción perpetua es, en realidad, la pena principal. La privación de la libertad por seis años es sólo la accesoria. Quieren impedir que una parte del pueblo argentino pueda volver a elegir libremente el proyecto que representa sus esperanzas", escribió.

"Les digo con la misma convicción con la que siempre enfrenté las horas más difíciles de nuestra historia y las de mi propia vida: muy pronto volveremos a encontrarnos. Volveremos a caminar juntos. Volveremos a construir una Argentina donde la solidaridad vuelva a ser un valor, donde la equidad vuelva a orientar el destino de la Nación y donde la dignidad del pueblo esté siempre por encima de cualquier privilegio", prometió.

En este escenario, el antikirchnerismo tendería a galvanizarse. ¿Qué "peligro" mayor a un "regreso del populismo" que la posibilidad de que CFK obtenga una cautelar que le permita competir? Tal como vienen las cosas, una candidatura nacional del PRO que divida a las derechas ya parece una idea inverosímil.

Milei, que por algo viene batiendo con furia el parche del antikirchnerismo, sonríe.

Javier Milei se relame con CFK 2027.

Rápido y furioso, Jorge Macri, que mantiene una paritaria tensa con el Presidente y con Karina Milei para alambrar su territorio, salió a presentar lo que tiene "en común" con La Libertad Avanza: "No podemos permitir que el kirchnerismo vuelva (…). Es tan grande lo que tenemos que defender en el país que no me quiero detener en las formas", avisó.

Más allá de lo que ocurra con la cautelar solicitada, la interpretación de Borrego sobre las PASO indicaría una voluntad del camporismo de obligar a los jueces a ratificar la inhabilitación.

Tanto en el escenario de una cautelar habilitante como de una insistencia respecto de la viabilidad de la participación en las PASO –o en alguna forma de primaria alternativa en caso de que el Gobierno logre suspenderlas en el Congreso, como se espera–, todas las facciones del peronismo también deberán decidir si una candidatura presidencial de CFK es un hecho "natural". Mientras la morosa Justicia argentina pelotee el expediente y los meses corran hasta los comicios, ¿qué sería del proyecto de Axel Kicillof?

Axel Kicillof, con el proyecto lleno de preguntas.

En ese caso, ¿quedaría más cerca o más lejos la posibilidad de un cisma, escenario que deleitaría al Presidente, cuyas opciones de reelección parecen restringidas por el momento a imponerse en primera vuelta con al menos 40% de los votos sobre una oposición fragmentada?

También podría considerarse la hipótesis de que CFK no plantee necesariamente una postulación presidencial, sino simplemente la inclusión de su nombre en la lista para el Congreso por la provincia de Buenos Aires, sin importar si al final del camino es permitida o no. ¿Aceptaría el gobernador bonaerense esa participación con un aroma fuerte a intervención política o se vería tentado a hacer rancho aparte?

En el fondo, más allá del derecho que le cabe a Cristina Kirchner de buscar por todos los medios legales y políticos su absolución y su rehabilitación, se impone la pregunta más tajante: ¿el sostenimiento de una eventual postulación impondría una suerte de "tapón electoral" que reduciría al peronismo a un núcleo duro o resultaría indiferente a la hora de ir en busca de votos independientes imprescindibles para cualquier proyecto de poder?

El nuevo giro de la saga –otro giro permanente de la Argentina reciente– profundiza el dilema sin solución del peronismo, que sigue poniendo la carreta –la libertad de Cristina– delante de los caballos –el triunfo en las elecciones del año que viene–.