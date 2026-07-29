CFK 2027: Javier Milei dice que compite contra sí mismo, pero apuesta a la división del peronismo

"Yo no compito contra otros espacios políticos, yo compito contra mí mismo", suele repetir Javier Milei sobre el 2027. No obstante, su administración miró con atención la jugada de Cristina Fernández de Kirchner (CFK) , que decidió recurrir al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para suspender la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. En la Casa Rosada la consideran una oportunidad para promover la fragmentación del peronismo.

Un dirigente que sigue de cerca la próxima estrategia narrativa que utilizará La Libertad Avanza en la campaña con la que Milei buscará su reelección lo analizó ante Letra P: "A nosotros nos beneficia toda nueva división del peronismo. Cuanto más fragmentación haya entre Cristina y (Axel) Kicillof , mejor". En el oficialismo son conscientes que esta fractura dentro del justicialismo es una de las fortalezas que tiene el jefe de Estado, cuyos errores no están siendo capitalizados por la oposición.

Si bien la Casa Rosada está convencida que la reaparición pública de la exmandataria beneficia a LLA, porque pone en dudas la propia candidatura de Kicillof o, cuando menos, la opaca, el camino libertario para enfrentar al peronismo continúa, al menos por ahora, sin cambios.

"Si en la campaña está Cristina o Kicillof no nos cambia mucho desde la estrategia que vamos a usar. En términos narrativos son parecidos porque el principal problema que tiene el PJ es que sólo tiene para ofrecer el pasado por delante", comentó un operador político habitual de Balcarce 50 .

Carta Abierta: El costo democrático de la politización de la justicia.https://t.co/TlXxHOAgqr — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) July 29, 2026 CFK

De hecho, desde que Karina Milei puso en marcha la campaña por la reelección de su hermano, todos los esfuerzos del partido oficialista estuvieron concentrados en ampliar la base territorial en las provincias y polarizar dos modelos: el libertario y el kirchnerista. La secretaria general de la Presidencia encabezará en octubre un nuevo congreso de La Libertad Avanza, que le serviría como base para una plataforma electoral en Buenos Aires.

Diego Santilli y el PRO: la estrategia del Gobierno

Además de la posible división del electorado opositor, en la administración libertaria saben que cuentan con otra ventaja. Milei es el principal representante de la derecha nacional, más allá de los tímidos intentos del expresidente Mauricio Macri por volver a la escena pública. De ahí que varios de sus funcionarios, sobre todo el jefe de Gabinete, Diego Santilli, trabajen para acercar a gobernadores y referentes del peronismo no Kirchnerista a la estrategia electoral que está diseñando el karinismo.

Con la previsión de al menos una decena de provincias donde podrían forjar algún tipo de acuerdo, LLA mira el mapa nacional mientras encapsula la pelea entre CFK-Kicillof al ámbito bonaerense, con la expectativa que la interna peronista les facilite su propia estrategia electoral.